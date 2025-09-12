RAVIPA คอลแลบส์ Butterbear ความน่ารักผสานพลังแห่งโชค

RAVIPA แบรนด์จิวเวลรี่ไทยชั้นนำ ร่วมมือกับ “น้องหมีเนย” (Butterbear) คาแรกเตอร์ขวัญใจเหล่ามัมหมีและพ่อหมี ผ่านการเปิดตัว 2 คอลเลกชัน Collaboration สุดพิเศษ ได้แก่ Buttertarot Collection และ Butterful Bear Collection ถ่ายทอดความน่ารักสดใสของ Butterbear ผสานเข้ากับความหมายอันลึกซึ้ง และพลังบวกที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่ 17 ก.ย. 68
Buttertarot Collection ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสตร์แห่งไพ่ทาโรต์ ถ่ายทอดผ่าน 5 สัญลักษณ์ ได้แก่ The Sun, The Empress, The Chariot, The Magician และ Ace of Pentacle สะท้อนพลังบวก ความสำเร็จ และความสมหวัง โดยเสริมด้วยอัญมณีแท้ที่เชื่อกันว่า มีพลังดึงดูดความรัก ความมั่งคั่ง และความสุข ในรูปแบบเครื่องประดับ อาทิ สร้อยข้อมือและสร้อยคอ และต่างหู ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ไอเทมหลากหลาย อย่าง กระเป๋าถือ, กระเป๋าผ้า, เสื้อยืด, พวงกุญแจ, การ์ด, สติกเกอร์ และผ้าผูกผม
Butterfull Bear Collection สะท้อนบุคลิกอันสดใสของ Butterbear ผ่าน 4 คาแรกเตอร์ โดยแต่ละตัวมี Butterbear’s Wishlist เป็นของตัวเอง ได้แก่ Who’s Next – สื่อถึงความโชคดีและโอกาสใหม่, Rise and Shine – ตัวแทนแห่งความมั่งคั่งและความก้าวหน้า, Love Me Long Time – ถ่ายทอดความรักที่ยืนยาว และ Yummy Tummy – แทนความสุข ความอิ่มเอม และความสมบูรณ์