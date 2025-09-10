ส่องความเหมือน “คิมจองอึน & คิมจูแอ” ว่าที่ผู้นำหญิงคนแรกของเกาหลีเหนือ

จากที่เคยเปิดตัวออกสื่อไปเมื่อช่วง 3 ปีก่อน ของสาวน้อยสตรีผู้อยู่ข้างกาย “คิม จอง อึน” ที่ทำเอาสายข่าว สายลับทุกประเทศฮือฮากับการส่งสัญญาณอย่างเป็นทางการให้ทราบว่า นี่คือทายาทของผู้นำเกาหลีเหนือ และเป็นสตรีที่อาจมาพลิกประวัติศาสตร์ประเทศที่แสนเคร่งครัดกับขนบธรรมเนียมนี้ ให้ก้าวสู่ยุคใหม่ที่ต้อนรับสตรีขึ้นนั่งบัลลังก์ การที่คิมจองอึนจูงมือสาวน้อยคนนั้นเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ยิ่งเป็นการตอกย้ำสมมุติฐานนี้ แม้ว่าชื่อของลูกสาวคนนี้จะยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ แต่นอกประเทศเกาหลีเหนือ เธอถูกเรียกว่า “คิม จู แอ” ซึ่งชื่อนี้เชื่อกันว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีคนสังเกตว่า สาวน้อยคนนี้เรียกได้ว่าโคลนนิ่ง DNA ของท่านผู้นำมาแบบเป๊ะๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา อากัปกิริยา สไตล์การแต่งกาย รวมไปถึงจากข่าววงในที่ว่ามีบุคลิกลักษณะ และนิสัยใจคอที่เป็นผู้นำไม่น้อยกว่าผู้เป็นพ่อ แม้เธอจะวัยเพียงสิบกว่าขวบเท่านั้น
จากทรงใบหน้า ที่มาด้วยตาตี่ๆ แก้มป่อง พร้อมทรงจมูก ที่ดูละม้ายคล้ายคลึงกัน โดยสาวน้อยมีความอ่อนหวานละมุนกว่า ด้วยความเป็นผู้หญิง แถมด้วยท่าทางไม่ว่าจะรอยยิ้ม ท่าเดิน การปรบมือ หรือลักษณะการก้มหน้า ก็แทบจะก๊อปปี้กันมา ยิ่งเมื่อสวมใส่ชุดที่เหมือนกับจัดเซ็ตกันมา ทั้งชุคโค้ดขนสัตว์ แจ็กเกตหนัง หรือสูทสีเข้ม ที่เชื่อได้ว่าน่าจะมีสไตลิสต์คนเดียวกัน ยิ่งเสริมบารมีให้สุภาพสตรีตัวน้อยน่าเกรงขามไม่น้อยหน้าบิดา รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เธอชอบทำ ทั้งขี่ม้า เล่นสกี และว่ายน้ำ ก็ว่ากันว่าเคยเป็นกิจกรรมโปรดของคิมจองอึนมาก่อน
แม้ว่าเกาหลีเหนือจะได้รับอิทธิพลจากลัทธิขงจื๊ออย่างมาก โครงสร้างทางสังคมมีลำดับชั้นที่เข้มงวด ผู้ชายจะมีอำนาจเหนือกว่าผู้หญิง ตระกูลคิมก็ยึดถือหลักการนี้ แต่ คิม จู แอ อาจจะพลิกกลับประเพณีดั้งเดิม โดยมีสัญญาณบ่งชี้ว่าการขึ้นสู่อำนาจของเธออาจเป็นจริง เมือสื่อรัฐรายงานว่า คิม จู แอ เดินทางไปเยี่ยมฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วบรรยายว่า เธอเป็น “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นตำแหน่งมีเกียรติ ที่ปกติจะสงวนไว้สำหรับผู้นำระดับสูงสุดของระบอบการปกครองเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ทางการเกาหลีใต้เคยกล่าวถึงเธอว่า เป็น “ลูกสาวที่น่านับถือ” ประกอบภาพถ่ายของเธอและผู้เป็นพ่อ ระหว่างเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม ฐานทัพ และการฝึกซ้อมทางทหาร พร้อมหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ยังบันทึกว่า คิม จู แอ “มีความเป็นไปได้มากที่สุด” ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
นักวิเคราะห์ยังคาดการณ์ด้วยว่า มีความเป็นไปได้ที่ คิม จู แอ จะขึ้นเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่อพ่อของเธอเสียชีวิต แต่นั่นก็หมายถึงว่าเธอจะสูญเสียผู้สนับสนุนที่ทรงอิทธิพลที่สุดไปด้วยเช่นกัน และการเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจนำไปสู่ความขัดแย้งภายในอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดการต่อต้านจากผู้นำทางการเมืองและการทหารระดับสูง แม้จะมีอุปสรรคอีกมากมายรออยู่ข้างหน้า แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่า คิม จู แอ สามารถเดินตามรอยเท้าของพ่อของเธอได้ และเป็นไปได้ว่า เธอจะเป็นผู้นำประเทศด้วยแนวทางที่ผ่อนคลาย เป็นมิตรมากขึ้น และไม่เข้มงวดเท่าพ่อของเธอ