อิตาลีมอบเกียรติสูงสุด “ศุภลักษณ์ อัมพุช” รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน

ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และเอ็ม ดิสทริค เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน Knight of the Order of the Star of Italy (Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia) ในฐานะที่เป็นบุคคลที่สร้างคุณูปการโดดเด่น ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอิตาลีกับประเทศไทย ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และการออกแบบ โดย มร.เปาโล ดิโอนิชี (H.E. Mr. Paolo Dionisi) เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในการทำพิธีมอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป และนักธุรกิจคนดังร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ อัจฉรา อัมพุช เกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ, ชาลี โสภณพนิช, จรรยา สว่างจิตร, และบุญเกียรติ – คุณบุญชัย โชควัฒนา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ถนนสีลม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นอัศวิน “กาวาเลียเร เดลลอร์ดิเน เดลลา สเตลลา ดีตาเลีย” เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ระดับสูงของอิตาลี ที่มอบให้กับพลเมืองชาวอิตาลีและชาวต่างชาติ ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างอิตาลีกับต่างประเทศ รวมถึงบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่วัฒนธรรม อิตาลี ภาษา ศิลปะ ดนตรี อาหาร แฟชั่น ดีไซน์ และผู้ที่ช่วยเหลือในด้านเศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด และเป็นความภาคภูมิใจที่มิสามารถประเมินค่าได้ของผู้ที่ได้รับ
ศุภลักษณ์ อัมพุช กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่เป็นหนึ่งในคนไทย ที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากสาธารณรัฐอิตาลี ในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวินในครั้งนี้ และยืนยันว่า จะดำเนินการสนับสนุน และส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างอิตาลีกับประเทศไทย ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนตลอดไป