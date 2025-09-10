ดร. มนูญศรี โชติเทวัญ ฉลอง 75 ปี นำสหฟาร์มสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน

ฉลองครบรอบ 75 ปีอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศก้าวสู่ทศวรรษใหม่ภายใต้การนำของ ดร.มนูญศรี โชติเทวัญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ประกาศสืบทอดเจตนารมณ์ของ ดร. ปัญญา โชติเทวัญ ผู้ก่อตั้ง โดยมีพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน ธนาคาร สถาบันการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ ร่วมเป็นสักขีพยานในก้าวสำคัญของสหฟาร์ม อาทิ รศ.ดร. เทพ พงษ์พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ดร. ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กก.ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ สุจิรา กิตติดุษฎีกุล ผช.กก.ผจญ.ธนาคารกรุงไทย
นอกจากนี้ ยังมีเหล่านักธุรกิจ ม.ร.ว. ศศิพฤนท์ จันทรทัต นักธุรกิจและนักลงทุนอิสระ, วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา, กรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไรมอน แลนด์, ยิ้ม-วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์, ฐิตินันท์ เกียรติไพบูลย์, ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ผู้ร่วมก่อตั้งและกก.ผจญ.บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี และวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น อีกทั้งกลุ่มพันธมิตรด้านซัพพลายเชน และอุตสาหกรรมการเกษตร อาทิ พาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.น้ำมันพืชไทย, สมยศ ตั้งจิตต์ถาวรกุล ที่ปรึกษาด้านงานธุรกิจพาณิชย์ บจก.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช, น.สพ. กอง นนทปัทมะดุลย์ ประธานกรรมการบริหาร บจก.เวท อะกริเทค, วรวรรธน์ ลีวัฒนาไพศาล บจก.เวิลด์ อะกรี บิสซิเนส และทรงรัตน์ อารีย์ดำริกุล ประธานกรรมการ หจก.โรงงานยูโรพลาส ร่วมงานคับคั่ง