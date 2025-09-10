xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ ชวนไฮโซโยนโบว์ลิ่งการกุศล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร มอบรางวัลให้ทีม True Visions 1
สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUAA) จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล AUAA Bowling Charity 2025” เพื่อสังสรรค์และกระชับมิตรระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคม รวมทั้งจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสมาคม ณ บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน

ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคม กล่าวว่า “ปีนี้มีความพิเศษตรงที่รวมพลครั้งใหญ่กว่า 60 ทีม ทั้งยังมีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น, สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป และสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย”

ภายในงานพรั่งพร้อมไปด้วยเหล่านักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา อาทิ กร ทัพพะรังสี, คุณหญิงทรงสุดา-ดร. สุวิทย์ ยอดมณี, สมพันธ์ จารุมิลินท, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, วิทูร ศิลาอ่อน, ศิรเวท ศุขเนตร, เปรมิกา สุจริตกุล, ศรีล สุขุม, เอกพงษ์ ณ ระนอง และ ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ

วิทูร ศิลาอ่อน
หลังการแข่งขันปรากฏว่า ทีมวีไอพี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม กฤตพณ ทัพพะรังสี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกลุ่มบริษัท เมโทรพลาย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และทีมทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมทรูวิชั่นส์ 1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนิตยา, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบอสตัน ฯลฯ

ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะหารายได้สมทบทุน กิจกรรมการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ แล้ว ยังระดมทุนเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ การจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ อีกด้วย”

พีระ กาญจนภพ, สิรินดา ฉันทพงศ์, สมพันธ์ จารุมิลินท, รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร, กร ทัพพะรังสี, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล, ดร.พันนภา รักสนิท และRobert Wilson

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี มอบรางวัลให้ทีม โก้ กฤตพณ

คุณหญิงทรงสุดา มอบรางวัลให้ทีม Thai Union Group

ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ และปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ

ญาดา เทพนม และเอกพงษ์ ณ ระนอง

รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร มอบรางวัลให้ทีม True Visions 1
ทิพยนิภา (ไกรฤกษ์) สมะลาภา
วิทูร ศิลาอ่อน
พีระ กาญจนภพ, สิรินดา ฉันทพงศ์, สมพันธ์ จารุมิลินท, รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร, กร ทัพพะรังสี, นิตยา จันทร์เรือง มหาผล, ดร.พันนภา รักสนิท และRobert Wilson
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี มอบรางวัลให้ทีม โก้ กฤตพณ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น