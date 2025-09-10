สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาฯ ชวนไฮโซโยนโบว์ลิ่งการกุศล

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (AUAA) จัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศล AUAA Bowling Charity 2025” เพื่อสังสรรค์และกระชับมิตรระหว่างคณะกรรมการบริหารและสมาชิกของสมาคม รวมทั้งจัดหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของสมาคม ณ บลูโอ ริธึมแอนด์โบวล์ เมเจอร์รัชโยธิน
รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคม กล่าวว่า “ปีนี้มีความพิเศษตรงที่รวมพลครั้งใหญ่กว่า 60 ทีม ทั้งยังมีสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ, สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส, สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น, สมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป และสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย”
ภายในงานพรั่งพร้อมไปด้วยเหล่านักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา อาทิ กร ทัพพะรังสี, คุณหญิงทรงสุดา-ดร. สุวิทย์ ยอดมณี, สมพันธ์ จารุมิลินท, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, วิทูร ศิลาอ่อน, ศิรเวท ศุขเนตร, เปรมิกา สุจริตกุล, ศรีล สุขุม, เอกพงษ์ ณ ระนอง และ ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ
หลังการแข่งขันปรากฏว่า ทีมวีไอพี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม กฤตพณ ทัพพะรังสี, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมกลุ่มบริษัท เมโทรพลาย, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และทีมทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมทรูวิชั่นส์ 1, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมนิตยา, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมบอสตัน ฯลฯ
ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะหารายได้สมทบทุน กิจกรรมการกุศลของสมาคมนักเรียนเก่าฯ แล้ว ยังระดมทุนเพื่อกิจกรรมทางสังคมในการช่วยเหลือผู้อื่น อาทิ การจัดทำหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา, การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ อีกด้วย”