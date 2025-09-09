ชมโฉมเครื่องบินส่วนตัวนายกฯ อนุทิน 3 ลำกว่า 700 ล้าน บางลำใช้ส่งอวัยวะผู้ป่วย

แม้การครอบครองเครื่องบินส่วนตัวมูลค่าหลายร้อยล้านบาท อาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา แต่สำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่ 32ของเมืองไทย “อนุทิน ชาญวีรกูล” เขามักใช้ทักษะการบินและเครื่องบินส่วนตัวของเขา ทำภารกิจเพื่อสังคม โดยเฉพาะ การขนส่งอวัยวะเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้สังคมไม่น้อย
เครื่องบินส่วนตัวไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคน อย่าง เสี่ยหนู เพราะเขาเรียนรู้การบินจนช่ำชอง สามารถขับเครื่องบินเองได้อย่างเชี่ยวชาญ โดยเขาเริ่มสนใจการขับเครื่องบิน ตั้งแต่อายุ 45 ปี และตัดสินใจเรียนขับเครื่องบิน ต่อมาจึงซื้อเครื่องบินส่วนตัวเพื่อใช้เดินทางส่วนตัวและธุรกิจเช่าเหมาลำ ซึ่งลงทุนสะสมฝูงบินส่วนตัวที่มีมูลค่ารวมกว่า 749 ล้านบาท ตั้งแต่ Cirrus SR22T ลำขนาดกะทัดรัดราคาประมาณ 22 ล้านบาท ไปจนถึง Daher-Socata TBM 930 เครื่องบินเทอร์โบพร็อพสมรรถนะสูงที่มีค่าตัวราว 139 ล้านบาท และสุดท้ายคือ เครื่องใหญ่ระดับเจ็ตธุรกิจ Embraer Legacy 600 ราคาประมาณ 534 ล้านบาท (จากข้อมูลการแจ้งทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อปี 2566)
ความเจ๋งของเครื่องบินแต่ละลำ ก็มีการใช้สอยแตกต่างกันออกไป เริ่มจากเครื่องบินตัวเล็กสุด Cirrus SR22Tแม้จะเป็นเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็ก แต่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมระดับโลก ที่ให้ทั้งความหรู ความแรง และขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัย เทคโนโลยีล้ำสมัย รวมถึงความสะดวกสบาย เหมาะกับทั้งการบินท่องเที่ยวส่วนตัว และการใช้งานจริงจังแบบนักบินสมัครเล่น หรือนักธุรกิจ
ส่วน Daher-Socata TBM 930 โดดเด่นด้วยความเร็ว-เทคโนโลยี-ความหรู-ความคล่องตัว ที่ผสมผสานความสามารถของเครื่องเจ็ต และความประหยัดของเทอร์โบพร็อพได้อย่างลงตัว
สำหรับลำที่ราคาแพงที่สุด อย่าง Embraer Legacy 600 เป็นเจ็ตหรูที่ผสมผสาน “ความหรูหรา–ระยะทางไกล–ความปลอดภัย–ต้นทุนที่คุ้มค่า” จนถูกเลือกใช้ทั้งโดยบริษัทเช่าเหมาลำ, นักธุรกิจระดับโลก และแม้กระทั่งรัฐบาลบางประเทศใช้เป็น VIP transport สำหรับผู้นำชาติ ซึ่งนายกฯ หนูของเรา มีเครื่องบินลำนี้ไว้ใช้ส่วนตัว
แต่สิ่งที่ทำให้เครื่องบินเหล่านี้ มีความหมายเกินกว่าตัวเลขในบัญชีทรัพย์สิน คือการที่มันถูกนำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง นับตั้งแต่ปี 2557เครื่องบินส่วนตัวของเสี่ยหนู ถูกใช้เพื่อปฏิบัติภารกิจการบินเพื่อช่วยชีวิต เริ่มขึ้นเมื่อมีแพทย์ศัลยกรรมหัวใจติดต่อเขา ขอความช่วยเหลือในการนำ หัวใจผู้บริจาค ที่ยังเต้นอยู่ แต่ต้องขนส่งไปให้ผู้ป่วยภายในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง เขาตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเล และนั่นคือ “หัวใจดวงแรก” ที่ถูกส่งถึงมือแพทย์และช่วยชีวิตผู้ป่วยได้สำเร็จ
จากภารกิจครั้งนั้น ก่อให้เกิดโครงการที่ต่อมารู้จักกันในชื่อ “หัวใจติดปีก” (Heart With Wings) ซึ่งทำงานร่วมกับ สภากาชาดไทย ซึ่งเขาก็ยังขับเครื่องบินพาทีมแพทย์เดินทางไปรับ-ส่งอวัยวะสำคัญต่างๆ ให้คนไข้ในเวลาที่จำกัดด้วยตัวเอง
โดยเขาทำการบินด้วยตัวเองกับโครงการนี้ถึง 40 เที่ยว หรือบางครั้งที่เขาไม่สามารถบินด้วยตัวเอง ก็จะอนุญาตให้นำเครื่องบินส่วนตัว ไปใช้ในการปฏิบัตภารกิจได้
แม้ว่าวันนี้จะเห็นเครื่องบิน 3 ลำในความครอบครอง แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการซื้อมาขายไปของเครื่องบินลำอื่นๆ ที่เขาเคยเป็นเจ้าของ อาทิ Cessna 172 เครื่องบินลำแรกของเขา ซึ่งขายให้กับโรงเรียนการบินเมื่อหลายปีก่อน นอกจากนี้ เขายังมีรถหรู และเรือยอชต์อื่นๆ ด้วย
นับว่า ทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดของประเทศไทย ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ