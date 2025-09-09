"กันต์ ปุณณกันต์" เข้ามหา’ลัยระดับโลกได้สำเร็จ!

เรียกว่าหล่อเก่งกันทั้งสองหนุ่มพี่น้อง ล่าสุด “กันต์ ปุณณกันต์” ลูกชายคนเล็กของ “บี-พุทธิพงษ์ & นุสบา ปุณณกันต์” ก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สำเร็จ หลังจากที่ก่อนหน้านี้พี่ชาย “นพ.ปุณณ ปุณณกันต์” ก็เพิ่งจะเดินทางไปทำงานวิจัยที่สหรัฐอเมริกาเช่นกัน โดยงานนี้ได้มีพ่อแม่และพี่ชายมาร่วมส่งและยินดีด้วย
หลังจากหนุ่มกันต์ลูกชายคนเล็กของบี พุทธิพงษ์ กับนุสบา เรียนจบไฮสกูลจาก ISB (The International School of Bangkok) โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนานกว่า 68 ปี ก็เดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในวัย 18 ปี และกำลังจะก้าวสู่บทใหม่ของชีวิต ด้วยการเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศ
ด้านนุสบาผู้เป็นแม่ ได้โพสต์ข้อความสุดตื้นตันใจผ่านอินสตาแกรม ว่า “เดินทางไปส่งน้องกันต์เข้ามหาวิทยาลัยที่อเมริกาละนะคะ… จำได้ว่าชอบหนังที่ Meg Ryan เล่นเรื่อง Sleepless in Seattle มาก และวันนั้นความรักของนุสกับคุณบีเกิดขึ้นที่นี่… Seattle กลายเป็นเมืองแห่งความรัก ความทรงจำ และความผูกพันตั้งแต่นั้นมา จนวันนี้น้องกันต์สอบเข้า University of Washington (UW) ได้ ที่นี่เองก็ไม่ง่ายเลย ต้องลุ้นกันทุกวันทุกคืน จนตอนรู้ผลก็ปลื้มใจเหมือนแม่สอบติดเอง"
สำหรับมหาวิทยาลัยวอชิงตัน หรือ UW เป็นมหาวิทยาลัยรัฐในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งเมื่อปี 1861 ตั้งอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบริเวณชายฝั่งตะวันตกของประเทศ มี 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่เมืองซีแอตเทิล และวิทยาเขตอื่นอยู่ที่เมืองทาโคมาและบอเทลล์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการแพทย์และการพยาบาล และในด้านอื่นๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีศิษย์เก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงผู้ได้รับรางวัลโนเบล และรางวัลพูลิตเซอร์เป็นจำนวนมาก
Cr.Nusbapunnakanta