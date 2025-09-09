xs
วนัช กูตูร์ ร่วมเชิดชู 8 ชุดไทยพระราชนิยม อัตลักษณ์ความงามคู่แผ่นดิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เป็นชุดประจำชาติที่ชาวโลกต่างชื่นชมถึงความงดงาม ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยไว้ได้อย่างชัดเจน และความงดงามนั้นได้มีการจารึกพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ.2508 ในฐานะที่ทรงเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก (12 the World's Best-Dressed Women Hall of Fame1965 in New York)

ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ จึงขอโอกาสนี้ร่วมเชิดชู 8 ชุดไทยพระราชนิยม อัตลักษณ์ความงามคู่แผ่นดินทั้ง 8 แบบ ที่ล้วนถือกำเนิดจากพระราชปณิธานและพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ ชุดไทยจักรพรรดิ ชุดไทยจักรี ชุดไทยดุสิต ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจิตรดา และ ชุดไทยเรือนต้น ที่ล้วนสะท้อนถึงความงดงาม ความอ่อนช้อย และฐานานุศักดิ์ที่เหมาะแก่โอกาสสำคัญ ซึ่งแต่ละชุดที่ออกมาแบบนั้นล้วนประณีตงดงามและได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าเป็นชุดไทยที่ออกแบบมาได้สวยตรงปกสมมงมากที่สุด จนได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของ งานนิทรรศการสุดยิ่งใหญ่ “ชุดไทย : จากราชสำนักสู่ราชนิยม” ของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง และวันนี้ สรรค์ สุดเกตุ ดีไซน์เนอร์ และเจ้าของห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ได้หยิบยกชุดไทยสร้างชื่อทั้ง 8 แบบ มาให้ชมกันจะมีแบบไหนบ้างนั้นไปชมกันเลย


1.ชุดไทยจักรพรรดิ โทนสี น้ำเงิน ทอง ชมพู เป็นชุดไทยที่ได้รับเลือกให้เป็น “The Best of Thai Wedding Dress” จากนิตยสารแพรวเวดดิ้ง สวมใส่โดย น้ำตาล ชลิตา สวนเสน่ห์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2559


2.ชุดไทยจักรี สีเขียวนกยูง ชุดนี้เกิดจากแรงบันดาลใจจากนกยูงที่เปี่ยมด้วยความสง่างาม โดดเด่นด้วยงานคัตติ้งสุดเนี๊ยบ ปักด้วยคริสตัลและทองคำที่ละเมียดละไม เพื่อเป็นชุดสำหรับใช้เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 บนเวทีMiss Worl ในช่วงการประกวดรอบชุดประจำชาติ ณ ประเทศอินเดีย


3.ชุดไทยดุสิต สีครีม ถูกออกแบบให้กับ หมูแฮม โชตินภา แก้วจรูญ ในช่วงเปิดตัวเริ่มการเข้ากองประกวดนางสาวไทยประจำปี2568


4.ชุดไทยบรมพิมาน สีน้ำเงินคราม ชุดไทยราคาเรือนแสนชุดนี้ถูกออกแบบให้กับแม่หยัว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ในงานบุญทอดกฐินเงินล้าน ณ วัดสว่างอารมณ์ ด้วยความโดดเด่นสวยงาม ชุดส่งคน คนส่งชุด ไม่ทันข้ามวันก็กลายเป็นไวรอลชุดไทยสายบุญที่หลายคนตามหา


5.ชุดไทยอัมรินทร์ สีน้ำเงินเข้ม ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่สำหรับ อแมนด้า ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 ในช่วงการเก็บตัวประกวดเข้ากอง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ความพิเศษของชุดไทยชุดนี้อยู่ตรงที่มีการผสมผสานของสองวัฒนธรรมไว้ด้วยกันระหว่าง ชุดไทยจิตรลดา กับ ชุดผู้หญิงไทยล้านนา เพื่อต้องการให้คนทั่วโลกได้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่แฝงไปด้วยความงดงามที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย


6.ชุดไทยศิวาลัย สีฟ้า ปักลวดลายดอกบัวหลวงสุดวิจิตรตระการตา ด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้สีทองคำ มูลค่าสูงเฉียดล้านบาท เป็นชุดที่ออกแบบให้กับ ฟ่านปิงปิง ดาราสาวแถวหน้าของจีน ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ประจำปี2567 “Songkran World Water Festival 2024” ถือเป็นชุดไทยที่เป็นไฮไลท์แห่งปีที่ได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามมากที่สุดอีกด้วย


7.ชุดไทยจิตลดา สีครีม ฟ้า มูลค่ากว่าสองแสนบาทชุดนี้ ออกแบบให้กับ พรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ ในช่วงการเก็บตัวประกวด MUT 2020 เพื่อสวมใส่เข้าสักการะพระแก้วมรกต เป็นอีกหนึ่งชุดไทยที่ออกแบบมา ได้เรียบหรูงดงามมากที่สุด งานปักลวดลายที่ละเมียดละไมเสริมให้ชุดดูสวยเด่นสะดุดตา เสริมออร่าให้กับผู้สวมใส่ จึงเป็นอีกหนึ่งชุดไทยสุดฮอตที่เหล่าคนดังเลือกใช้มากที่สุดสำหรับงานบุญและงานพิธีสำคัญต่าง ๆ


8.ชุดไทยเรือนต้น สีเหลืองทอง ที่ออกแบบให้กับ เบลล่า ราณี แคมเปนสำหรับทำบุญผ้าป่า ถวายวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นอีกหนึ่งชุดไทยสุดเรียบหรูดูแพงที่สวยงดงามเหมาะกับสาวสายบุญมากจริงๆ

ร่วมชมผลงานชุดไทยสุดวิจิตรตระการตาของ ห้องเสื้อ วนัช กูตูร์ ทั้งหมดได้ผ่านช่องทาง facebook.com/vanuscouture หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไทยเพื่อใช้ในงานพิธีสำคัญได้ที่ 02-0024895, 02-0024896, 086-491-5445 และ Line:@ vanuscouture

