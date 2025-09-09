มัดหมี่ พิมพ์ดาว ร่วมโชว์คอลเลกชันพลิ้วไหว แรงบันดาลใจจากพืชอวบน้ำ

YaccoMaricard แบรนด์แฟชั่นจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ด้านเทคนิคการตีเกล็ด (Pin-tucks) ภายใต้การดูแลของ บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด จัดงาน “YaccoMaricard Flagship Store Grand Opening The 19th@Chidlom & Autumn/Winter 2025 Exclusive Collection Preview” เปิดตัว Flagship Store สาขาใหม่ ณ โครงการ The 19th @ Chidlom ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเผยโฉมคอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 ภายใต้ธีม “Enchanting Succulents” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพืชอวบน้ำ ถ่ายทอดผ่านซิลูเอตพลิ้วไหว สีสันจากธรรมชาติ และรายละเอียดประณีตในแบบฉบับของแบรนด์
ความเอ็กซ์คลูซีฟของงานนี้ แขกผู้มีเกียรติได้รับสิทธิ์เลือกชมและช้อปคอลเลกชันล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม ก่อนวางจำหน่ายจริง ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของกระบองเพชรและพืชอวบน้ำใจกลางเมือง โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้มากมาย อาทิ มัดหมี่ – พิมพ์ดาว พานิชสมัย พร้อมคุณแม่ เกล็ดดาว พานิชสมัย และ ซิน – ทศพร อาชวานันทกุล (ซิน Singular) มาร่วมเดินแบบเป็น Special Models สร้างสีสันบนรันเวย์
ลลิษณัลล์ ขะมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด กล่าวว่า “YaccoMaricard มี Flagship Store แห่งแรกที่สุขุมวิท 23 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาโดยตลอด และวันนี้เราต่อยอดด้วยการเปิด Flagship Store แห่งใหม่ที่ The 19th @Chidlom ซึ่งตั้งอยู่ในย่านแฟชั่นใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของแบรนด์ การมี Flagship Store ของตัวเองทำให้เราสามารถสร้างบรรยากาศที่กว้างขวาง จัดสรรหลายมุมช้อปปิ้งได้ลงตัว และมีห้องลองที่เป็นส่วนตัวและสะดวกสบายมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ของแบรนด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิด Flagship Store ของ ZANPU อีกหนึ่งแบรนด์ในเครืออย่างเป็นทางการที่ The 19th Chidlom โดย ZANPU มุ่งเน้นแนวทาง Sustainability ผ่านการนำชิ้นผ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาสร้างสรรค์ใหม่เป็นแฟชั่นร่วมสมัย สะท้อนความตั้งใจของเราที่จะนำเสนอแฟชั่นคุณภาพที่ทั้งสวยงามและใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
มัดหมี่ – พิมดาว พานิชสมัย กล่าวว่า “จริง ๆ แล้วคุณแม่ใส่ YaccoMaricard มานาน และมัดหมี่เองก็ซึมซับสไตล์การแต่งตัวจากคุณแม่มาตลอด พอได้มาลองใส่เองก็ยิ่งรู้สึกถึงคุณภาพและความประณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สามารถสวมใส่ได้ทุกวัยจริงๆ ยิ่งได้มีโอกาสเดินแบบคู่กับคุณแม่ในงานนี้ก็ยิ่งพิเศษมากค่ะ”
ซิน – ทศพร อาชวานันทกุล (ซิน Singular) เผยว่า “ซินได้มีโอกาสร่วมงานกับ YaccoMaricard มาหลายครั้ง และประทับใจในดีไซน์และคุณภาพมาโดยตลอด เวลามีงานสำคัญก็จะเลือกใส่เสื้อผ้าของแบรนด์นี้ เพราะมั่นใจว่าทั้งการออกแบบและการตัดเย็บสามารถสะท้อนตัวตนของซินได้อย่างลงตัวครับ”
คอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 “Enchanting Succulents” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากพืชอวบน้ำหลากหลายสายพันธุ์ ผ่านซิลูเอตและเทคนิคที่หลากหลายครอบคลุมทุกเดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมตั้งแต่ Pointy Pin-tuck, Double Slash Tape, Wrinkle Gather, Wave Pleats Series, Boutis, Three-dimensional circular shape ไปจนถึงเนื้อผ้าใหม่อย่าง Crease Jacquard
การเปิดตัว Flagship Store แห่งใหม่ที่ The 19th @ Chidlom และคอลเลกชัน Autumn/Winter 2025 ‘Enchanting Succulents’ ในครั้งนี้ คือการถ่ายทอดตัวตนของ YaccoMaricard ที่ผสานงานคราฟต์อันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ พร้อมมอบแรงบันดาลใจให้กับผู้สวมใส่ทุกคน โดยยังคงยึดมั่นในปรัชญา ‘Freedom of Expression, Crafted to Last และ Understated Luxury’ ที่สะท้อนอิสระในการแสดงออก ความประณีต และความหรูหราที่เรียบง่ายเหนือกาลเวลา