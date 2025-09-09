อแมนด้า ออบดัม เปิดตัวช่วยฟื้นฟูผิว 16 ประการ

Vichy (วิชี่) จัดงาน Vichy Collagen 16: New Era of Youth ปลดล็อคปัญหาแห่งวัย ด้วยผลิตภัณฑ์ “Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 - Bonding Serum” เซรั่มบูสต์โปร-คอลลาเจนเปปไทด์ที่จำเป็นต่อผิว ช่วยฟื้นฟูผิวได้ถึง 16 ประการ ด้วย “Co-Bonding Technology” เทคโนโลยีเอกสิทธิ์ของ Vichy ที่รวม Active Ingredient ตัวเก่งไว้ด้วยกันที่ Vichy วิจัยอย่างต่อเนื่องมาถึง 15 ปี เพื่อ “Boost & Bond” โปร-คอลลาเจนเปปไทด์ โดยชวน อแมนด้า ออบดัม Vichy Liftactiv Brand Partner มาร่วมแชร์ประสบการณ์ผิวสวย เฟิร์มกระชับ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์
ภายในงาน นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของคอลลาเจนที่จำเป็นต่อผิว ยังได้เรียนรู้นวัตกรรมของ “Co-Bonding Technology” ที่จะช่วยปลดล็อคปัญหาผิวได้อย่างตรงจุด โดยการ “Boost & Bond” โปร-คอลลาเจนเปปไทด์ โดยจะ Boost ผิวที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียคอลลาเจน และ Bond พันธะของคอลลาเจนเพื่อช่วยฟื้นฟูสัญญาณแห่งวัย ด้วย “Matrixyl Peptide” เปปไทด์ที่ทรงพลัง ช่วยบูสต์โปร-คอลลาเจนเปปไทด์ ฟื้นฟูความยืดหยุ่นของผิว “Rhamnose” ช่วยปลุกผิวให้แข็งแรง แลดูผิวสุขภาพดี และ “Maitake Extract” ช่วยต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยปลดล็อคปัญหาแห่งวัย ที่จะช่วยฟื้นฟูผิวได้ถึง 16 ประการ ได้แก่ ผิวตึงกระชับ, ลดเลือนผิวหย่อนคล้อย, ริ้วรอยลดเลือนลง, ริ้วรอยร่องลึกดูลดเลือนลง, ผิวรู้สึกเรียบเนียนขึ้น, ผิวรู้สึกเด้งยืดหยุ่น, เสริมผิวรู้สึกกระชับขึ้น, ผิวเต่งตึงขึ้น, ผิวดูละเอียดขึ้น, เผยผิวกระจ่างใส, เติมความชุ่มชื้น, ปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอ, ผิวนุ่มน่าสัมผัส, เสริมปราการผิวแข็งแรง, ช่วยฟื้นบำรุงปราการผิว และเติมความอิ่มฟูให้ผิว ทั้งหมดนี้รวมอยู่ใน Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Bonding Serum ซึ่งได้รับการค้นคว้าวิจัยกว่า 15 ปี
ในงานนี้ ยังพบกับเซอร์ไพรส์จากกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีพของ 2 หนุ่ม บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย และ เปรม-วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ รวมกับผู้โชคดี 50 ท่าน พร้อมศิลปินร่วมงานมากมาย อาทิ 2 หนุ่ม เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ ที่มาพร้อมกับลูกรัก โพก้าซัง ร่วมด้วย ซินดี้-สิรินยา บิชอพ, ยิปซี-คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์, ยิปโซ-อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์, กุ๊บกิ๊บ-สุมณทิพย์ ชี, ดาว-ณัฐภัสสร สิมะเสถียร และ แม็กซีน-อินทิพร แต้มสุขิน