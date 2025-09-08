เปิด Central Park สุดคึกคัก!? รวมพลคนดังร่วมเช็กอิน

ฉลองเปิด ‘Central Park’ เฟสแรก สุดคึกคัก สมเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีคนดังจากหลากหลายวงการ และตัวแทนพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง นำโดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และเหล่าผู้บริหารจาก บมจ.เซ็นทรัลพัฒนาให้การต้อนรับ อาทิ สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์, วัลยา จิราธิวัฒน์, สุทธิภัค จิราธิวัฒน์, ชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล, นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ และคุณายุธ เดชอุดม ร่วมด้วย พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
งานนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Here for all of you’ มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ที่ครบทุกมิติ โดยได้สองตัวแทน People of Central Park อย่าง ‘เจมมี่เจมส์’ นักแสดงมากความสามารถ ที่มีแพสชั่นด้านศิลปะการทำอาหารและแฟชั่น ที่กล้า Break the Norm สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง และ ‘พราว อรณิชา’ แฟชั่นไอคอนแถวหน้าของไทย ผู้ได้รับเชิญร่วมงานแฟชั่นวีกจากแบรนด์ระดับโลก ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์ และความมั่นใจในแบบ Global Citizen มาร่วมสะท้อนไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ได้อย่างโดดเด่น
พร้อมแชร์เรื่องราวที่สามารถมาใช้ชีวิตที่ ‘Central Park’ ได้ทุกวันเวลา โดยทั้งคู่แท็กทีม “มะเหมี่ยว ทิพวรรณ หรือ มะเหมี่ยว กินเค้ก” ครีเอเตอร์สายครีเอทีฟชื่อดัง มามอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Edible Exhibition ครั้งแรกที่เนรมิตตึก Central Park ให้กลายเป็นนิทรรศการศิลปะที่กินได้จริง พร้อมทัพอินฟลูเอนเซอร์ไลฟ์สไตล์นิวเจนฯ ทั้งไทยและอินเตอร์ร่วมสร้างสีสัน
นอกจากนี้ ยังมี DJ Parkside พร้อมโชว์สุดพิเศษ, มันส์สุดปัง! โชว์ Ardawan ประสบการณ์ดนตรี Soul และ R&B และเสียงดนตรีจาก The Misc. Strings, Sunny Rattana Piano และ Acapella Show by Suanplu Chorus ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง ‘Landokmai’ และ ‘WIM’ ที่มามอบความสนุกในงาน