“เชฟอู๋ สิทธิกร” รังสรรค์เมนูพิเศษ นำเมล็ดคามีเลียสู่จานมิชลิน

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดย กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน PATPAT X PLATINUM M CURATED DINING นำคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย มาถ่ายทอดผ่านคอร์สเมนูพิเศษ โดย เชฟอู๋-สิทธิกร จันทป เจ้าของรางวัล MICHELIN Young Chef Award 2025 แห่งร้านอัคคี (AKKEE) มิชลิน 1 ดาว ซึ่งมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป นำโดย วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ร่วมให้การต้อนรับ ริรินดา พูนพิพัฒน์, รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์, อรรณพ และอรพินธุ์ พรประภา, นุชนภา วงษ์เจริญสิน, สุรสิทธิ์ ทองจันทร์, นาฎวิภา และธรรมสิทธิ์ จินดาพร, อรนุช และอติวิชญ์ อาชามงคล, อลิษา และสมศักดิ์ กุญชรยาคง, ปิยะดา ปุณณกิติเกษม และชลทิพย์ ระยามาศ ณ ร้านอัคคี
เริ่มด้วย เวลคัม ดริ๊งก์ ‘น้ำส้มเกลี้ยงออแกนิกคั้นสดจากลำปาง’ ส่วนเมนูพิเศษเป็น ออเดิร์ฟด้วงมะพร้าวทอด ไฮไลต์ของร้าน ตามด้วยเมนูสับปะรดปลาแห้งผัดกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และอาหารว่าง เมี่ยงมังคุดมันกุ้ง, ทองแผ่นหน้าไก่, ขนมปังหน้ากุ้ง ตัวขนมปังทอดด้วยน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และหอยแมลงภู่ฆอและ ขณะที่ เซ็ตกับข้าวหลักที่ใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลียเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ยำคอหมูย่างมะพร้าวอ่อนกับน้ำพริกเผาน้ำมันเมล็ดคามีเลีย, ต้มยำปลากุดสลาด น้ำมันพริกเมล็ดคามีเลีย, ผัดดอกชมจันทร์เนื้อปู และยังมีแกงคั่วไก่สามสายกับลูกจากอ่อน และเคยคั่วกับปลาหมึกไข่ทอดน้ำปลา ส่วนของหวานเป็น น้อยหน่าน้ำกะทิกับขนมดอกจอกทอดด้วยน้ำมันเมล็ดคามีเลีย และขนมสัมปันนี ในงานมี รัดเกล้า อามระดิษ ร่วมขับร้องบทเพลงไพเราะ
สำหรับเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จะจัดขึ้นในวันที่ 10-23 ก.ย. 68 ณ Em Market ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์