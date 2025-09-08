เพื่อนจัดปาร์ตี้ฉลอง “ฝน รติรส” ตั้งท้องลูกคนแรก

เพื่อนๆ ของ “ฝน รติรส” เล่นใหญ่กันเลยทีเดียว จัดปาร์ตี้ฉลองที่เธอตั้งท้องลูกคนแรกกับ "ป๊อง - รุจจิ์ จุลชาต" หลังจากที่ทั้งคู่หากันมานานกว่า 7 ปี แล้วพยายามมีลูกหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จสักที จนเมื่อไม่นานมานี้คู่ประกาศยืนยันว่าตั้งครรภ์แล้วกว่า 20 สัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรียกว่าเป็นก้าวใหม่ของชีวิตคู่ที่เจ้าตัวตื่นเต้น รวมถึงสามีก็ดีใจไม่แพ้กันที่ทำประตูได้สำเร็จ! คิกคิก
สำหรับฝน รติรส เป็นพระสหายของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ปัจจุบันเธอรับหน้าที่เป็น รองประธานและกรรมการบริหารแบรนด์ SIRIVANNAVARI ด้วยพื้นฐานที่เธอจบวิศวกรรมเคมี และเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจต่างประเทศ ทำให้เธอดูแลภาพรวมทางด้านบริหาร โดยเฉพาะด้านการวางแผน และเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างแม้ว่าจะไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะหรือแฟชั่นก็ตาม
#CelebOnline #รติรสจุลชาต #ฉลองตั้งท้อง #รุจจิ์จุลชาต #ข่าวtiktok #ข่าวเซเลบ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Famesvasti