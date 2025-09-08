“RAINY CRAZY DEAL” ดีลปั๊วะไม่กลัวฝนที่ found & found

ขาช้อปเตรียมกระเป๋าสตางค์ให้พร้อม แล้วไปช้อปกันแบบจุใจแบบไม่ต้องยั้ง กับคาราวานสินค้าแบรนด์ดังกว่า 1,000 รายการ ที่ found & found กับโปรโมชันพิเศษ “found & found RAINY CRAZY DEAL” ดีลปั๊วะไม่กลัวฝน ที่จะพาทุกคนได้ช้อปสุดฟินกับบิวตี้ไอเทมเด็ดมากมาย ทั้งลด ทั้งแถม กันแบบจุใจในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 9 บาท เท่านั้น และเมื่อช้อปครบ 999 บาท รับร่ม Limited Edition ดีไซน์เก๋ กันแดดกันฝน พร้อมพกพา จำนวน 1 คัน ฟรีทันที!
เตรียมลิสต์ให้พร้อมแล้วชวนเพื่อนไปช้อปกับไอเทมราคาพิเศษกันแบบจุใจ! จากแบรนด์ฮอตฮิตทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี ไม่ว่าจะเป็นไอเทมกันแดดสุดฮิตอย่าง Banana Boat, COSRX, มาส์กหน้า LuLuLun, คลีนซิ่ง SKINTIFIC, หรือ สบู่บำรุงผิวกาย Mihana Kusou Aloe Body Soap และอีกมากมาย จัดเต็มเพื่อสาย ช้อปโดยเฉพาะ ช้อปฟินได้แล้วที่ร้าน found & found ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2568 เท่านั้น! ของมีจำนวนจำกัด รีบไปจัดด่วน!
สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษทันที! ส่วนลด 10% สำหรับการช้อปในเดือนเกิด อัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line