รวมลุคครบรสว่าที่สตรีหมายเลข 1 “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ”

จากอดีตหลังบ้านรองนายกรัฐมนตรี และหลังบ้าน มท.1 เมื่อไม่กี่เดือนก่อน ที่ “จ๋า-ธนนนท์ นิรามิษ” เคยดำรงตำแหน่ง ทั้งที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ซึ่งหลายคนให้ใจเธอไปเต็มๆ กับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ช่วยเหลืองานของสามี “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในครั้งนั้น แต่มาครั้งนี้ สาวจ๋าได้เลื่อนขั้นขึ้นนั่งตำแหน่งว่าที่ “สตรีหมายเลข 1” ของเมืองไทย ในฐานะที่สามี-อนุทินได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 งานนี้เชื่อว่าสาวจ๋าจะต้องรับมือกับภารกิจที่จะต้องตามมาอีกหลากหลาย ได้อย่างแน่นอน เพราะที่ผ่านมาเธอสอบผ่านกับทุกงานที่เธอทำมาแล้ว ทั้งธุรกิจส่วนตัว และงานที่ต้องทำเพื่อสนับสนุนสามี
วันนี้ เราจะพามาดูไลฟ์สไตล์ของสาวเก่งคนนี้ ที่บอกก่อนเลยว่า ไม่ธรรมดา ส่วนลุคในการแต่งตัวนั้นก็จัดว่า สวยงามถูกกาลเทศะ จะเรียกว่าครบรสทั้งหวาน เปรี้ยว เรียบหรู หวานซ่อนเปรี้ยว หรือธรรมดาสามัญ ก็ได้หมด แถมยังดูแลตัวเองและสามีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
