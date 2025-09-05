xs
หรูหรา เซ็กซี่ โก้หรูทุกโอกาส สไตล์ “แพร วทานิกา”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้อย่างชัดเจน ทุกครั้งที่เห็น “แพร–วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” พาให้นึกถึงการแต่งตัวที่สะท้อนความมั่นใจและพลังผู้หญิงสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสที่หรูหราและเซ็กซี่พอดี มีโครงสร้างชัดเจนและเน้นเส้นสายของเรือนร่าง ไปจนถึงลุคเรียบหรูที่ใช้โทนสีคลาสสิก อย่าง ดำ ขาว หรือเมทัลลิกที่แฝงความโก้หรูในทุกโอกาส นอกจากนี้ เธอยังรู้จักการเล่นกับแอคเซสซอรี ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าส้นสูงดีไซน์เฉียบ กระเป๋าใบหรู หรือเครื่องประดับที่ช่วยขับลุคให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ทุกลุคของวทานิกาจึงไม่ได้เป็นเพียง “การแต่งตัว” แต่คือการสร้างภาพลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวย เก่ง และมีพลัง เธอเชื่อว่าการแต่งกายคือภาษาหนึ่งที่สามารถบอกตัวตนได้อย่างตรงไปตรงมา และด้วยรสนิยมที่ผสมผสานความทันสมัยกับความคลาสสิกได้อย่างลงตัว วทานิกาจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคน กล้าที่จะหยิบเสื้อผ้าที่ทำให้ตัวเองมั่นใจที่สุด แล้วเดินออกไปใช้ชีวิตอย่างสง่างามในแบบที่ตัวเองเป็น


หรูหราสุดทั้งเสื้อผ้า หน้าผม เครื่องประดับ ลักซูหาตัวจับยาก


ในวันร้อนๆ แต่คนฮอตกว่า ด้วยลายเสือดาวทั้งเซ็ต


ลุคสาววินเทจริมสระน้ำ กับหมวกปีกกว้างแบรนด์วาเลนติโน


เตรียมออกไปชมพระอาทิตย์อัสดงด้วยชุดสายเดี่ยวลายเสือสาว


แดดแรง ชุดว่ายน้ำต้องแดงท้ากับแดด ตัดด้วยเข็มขัดสีทองของชาแนล


ไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนทั้งคน ทั้งชุด ทั้งความเว้าสูงของบิกินี


อีกหนึ่งในคอลเลกชันเสือดาวกับ ชุดว่ายน้ำสไตล์วินเทจ


หรูหราคลาสสิกในชุดเกาะอกลายทางผ่าสูงโชว์เรียวขา


วันสบายๆ ด้วยเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์กับกางเกงขาสั้นพร้อมรับลมร้อน


ชุดสูทเข้าเซ็ตในลุคสไตล์มัสคิวลีนก็ดูเท่ๆ บอยๆ


บางวันก็ขอสวยแบบ Quite Luxury ง่ายๆ เบาๆ แต่ดูแพง


สวยสไตล์คุณนายไฮโซดอกไม้ใหญ่


ลุคสาวมั่นสไตล์น่าค้นหา ด้วยเสื้อหนังตัวยาว


ลุคเรียบร้อยเป็นทางการวทานิกาก็จัดให้ได้!


สวยแซ่บแบบมีดีเทลด้วยเสื้อหนังและถุงน่องลายลูกไม้

