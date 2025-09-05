อาหารต้องห้าม! สำหรับ ‘ราชวงศ์อังกฤษ’

“ดัชเชสเมแกน” ไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและชีวิตสมรสมากนักในซีรีส์ของ Netflix เรื่อง ‘With Love, Meghan’ ซีซั่นที่ 2 ซึ่งแตกต่างจากซีซั่นแรก อีกทั้ง “เจ้าชายแฮร์รี” ก็ไม่ได้ปรากฏตัวในตอนใดๆ เลย มีเพียงดัชเชสที่กล่าวถึงสามีและชีวิตของเขาในสหราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวเท่านั้น
ในตอนหนึ่งของซีรีส์ สะใภ้ราชวงศ์ชาวอเมริกัน ได้ร่วมงานกับเชฟชื่อดังอย่าง “โฮเซ อันเดรส” ทั้งสองเตรียมทำเมนูล็อบสเตอร์ เมแกนเปรยกับเขาเบาๆ ว่า “รู้ไหมว่าใครบ้างที่ไม่ชอบล็อบสเตอร์? สามีของฉันเอง” อันเดรสชักสีหน้าตกใจ ก่อนพูดติดตลกว่า “รู้อย่างนี้แล้วคุณยังแต่งงานกับเขาอีกเหรอ”
ความรังเกียจล็อบสเตอร์ของเจ้าชายแฮร์รี อาจมีรากฐานมาจากสายเลือด สัตว์เหล่านี้เป็นหนึ่งในอาหารที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษจะหลีกเลี่ยง “แกรนท์ แฮร์โรลด์” อดีตพ่อบ้านประจำราชสำนัก เคยเปิดเผยกับ Daily Express ว่า อาหารทะเลที่มีเปลือกเป็นอาหารต้องห้ามสำหรับราชวงศ์
“เวลาเสวย ราชวงศ์ต้องระมัดระวังอาหารทะเล เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษจากหอย ซึ่งปกติแล้วอาหารทะเลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเมนูอาหารของราชวงศ์” ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ ราชวงศ์จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เสวยเนื้อดิบด้วย เพราะความเสี่ยงที่จะเกิดอาหารเป็นพิษนั้นสูงเกินไป
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีกฎอื่นๆ เกี่ยวกับอาหารอีกหลายประการที่ต้องปฏิบัติตาม “สมเด็จพระราชินีคามิลลา” ทรงเคยเปิดเผยว่า กระเทียม ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน ส่วนอย่างอื่นที่เหลือ “สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” ทรงมีส่วนรับผิดชอบในการสั่งห้าม อย่างเช่น ฟัวกราส์ แม้จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของฝรั่งเศส แต่พระองค์ก็ทรงถอดออกจากเมนู เนื่องจากว่าวิธีการผลิตฟัวกราส์ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์
แกรนท์ แฮร์โรลด์ยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า เชื้อพระวงศ์ยังหลีกเลี่ยงน้ำตาล (ในชา) อีกด้วย และสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ ทรงโปรดที่จะเติมน้ำผึ้งเล็กน้อยลงในชาของพระองค์