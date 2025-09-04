ณัท เวชชศาสตร์ เปิดตัวคอลเลกชัน “จตุมหาราชิกา” ภายใต้แบรนด์ SIAM1928

ณัท เวชชศาสตร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ SIAM1928 และสุคนธกร หรือนักปรุงน้ำหอม ผู้สืบทอดสูตรน้ำอบปรุงเจ้าคุณ รุ่นที่ 4 และภาคิน วรารุจน์ Project Manager & Co-Creative Director แบรนด์ Siam1928 นำทีมนักปรุงน้ำหอมแถวหน้าของเมืองไทย 4 แบรนด์ อนันต์สิทธิ์ วงศ์กรวณิชย์ จาก Odyssey ศรุจ ตั้งธราธร ผู้ก่อตั้ง Skonx Perfumery ธาดา อาชาวงศ์ จาก Tada Parfumeur และปฤณ ลมรส จาก Stranger Parfumerie, PRINN, Parfum Prissana ร่วมถ่ายทอดกลิ่นในแบบของตัวเอง พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน “จตุมหาราชิกา” ภายใต้แบรนด์ SIAM1928
***
ผลิตภัณฑ์ “โชกุบุสซึ โมโนกาตาริ” โดย วรรัช เอกอวัสดาพร ผจก.ส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม บจก.ไลอ้อน (ประเทศไทย) จัดแคมเปญ “Go Green Go Glam” ชวนบริจาคขวดพลาสติกเปล่าของครีมอาบน้ำโชกุบุสซึ เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นสินค้าแฟชั่นหรูคอลเลกชันพิเศษ โดยจับมือกับ “ภิพัชรา แก้วจินดา” ดีไซเนอร์แบรนด์แฟชั่น PIPATCHARA สินค้าที่ได้จะนำไปประมูล และมอบรายได้ให้มูลนิธิสติ บริจาคได้ที่จุด Recycle Station ที่ Tops สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลเวสต์เกต, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล บางนา
***
เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จัดงาน THE MALL LIFESTORE SPORTS FEST รวบรวมคลาสออกกำลังกายสุดฮิตกว่า 20 คลาส จากสตูดิโอชั้นนำของเมืองไทย พร้อมโปรโมชัน ช้อปสินค้า SPORTS & FASHION ในศูนย์ฯ วันนี้-3 ก.ย. 68 ณ M EVENT HALL ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
***
วงรอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) จัด “Musical Friendship” 4 ก.ย. 68 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และการสนับสนุนจาก บี.กริม อำนวยเพลงโดย Maestro Douglas Bostock วาทยกรชื่อดังจากสหราชอาณาจักร โดยมี Oliver Schnyderนักเปียโนมากฝีมือร่วมบรรเลง
***
พิมพ์ลักษณ์ นิศาเดชาวัต National Director และผู้ถือครองลิขสิทธิ์เวที FACE of THAILAND 2025 ในประเทศไทย เฟ้นหา Real Model ตัวจริงสายแฟชั่นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดบนเวที ‘FACE of ASIA 2025’ ณ เกาหลีใต้ พร้อมจัดกิจกรรม ‘FACE of THAILAND 2025 Workshop Day’ สอนเทคนิคอัพลุคครบทุกมิติให้กับว่าที่เรียลโมเดล โดยมี ป้าตือ สมบัษร และ แนท อนิพรณ์ ร่วม ติวเข้ม ณ EM TOWER at EMSPHERE เพื่อร่วมชิงชัยรอบ Final Walk 2 กันยายนนี้