ไฮโซนักธุรกิจฉลองคอมมูนิตีระดับโลก ร่วมแชร์ไอเดียสร้างสรรค์

JAI by ONESIAM ลักชัวรีไลฟ์สไตล์คลับระดับโลก ภายใต้กลุ่มสยามพิวรรธน์ ที่เชื่อมต่อผู้นำความคิดและนักสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ ให้มาพบกันในพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับโลกธุรกิจและวัฒนธรรมอย่างไร้ขอบเขต ล่าสุด จัดงาน “JAI FES: Flavors of the Riviera” ฉลองสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่สะท้อนความเป็นตัวตนของ JAI โดยทุกเดือนจะจัดกิจกรรมเชิงประสบการณ์ ร่วมออกแบบกับ Founding Members และแบรนด์ระดับโลก เพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนไอเดีย สร้างเครือข่ายข้ามพรมแดน และสร้างผลกระทบเชิงวัฒนธรรมและธุรกิจ
ครั้งนี้ร่วมกับ พอล สิริสันต์ CEO of Cloud 11 และนักธุรกิจวัฒนธรรมชั้นนำของไทย, เพิร์ล-นันท์นพิน บรรเจิดรุ่งขจร ผู้สร้างประสบการณ์ดินเนอร์แบบ immersive ชั้นนำของไทยและผู้ก่อตั้ง Her Name is Nala, รวมถึง Founding Members ใหม่ อย่าง ปลาวาฬ-วรสิทธิ์ อิสสระ CEO of Charn Issara REIT Management และผู้บุกเบิกวิสัยทัศน์ด้านการบริการ ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์รีสอร์ตหรูของไทย อย่าง ศรีพันวา และ บาบา บีช คลับ และเชฟอีวานส์ โลเปซ ผู้รังสรรค์ Fine Dining ที่ Blue by Alain Ducasse ทั้งยังต้อนรับ Founding Members ใหม่ Pyra นักร้องระดับนานาชาติ ที่สร้างชื่อเสียงให้วงการเพลงไทยบนเวทีโลก และ ภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIPATCHARA
ไฮไลต์ของงานคือ The Caviar Room ที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Kaviari แบรนด์คาเวียร์ฝรั่งเศสระดับตำนาน ผู้ร่วมงานจะได้รับการต้อนรับด้วยข้อความจากผู้ก่อตั้ง Karin Nebot ก่อนจะได้ร่วมสัมผัส “คาเวียร์เจอร์นีย์” ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน พร้อมเผยโฉมกระป๋องคาเวียร์รุ่นลิมิเต็ด JAI x Kaviari ที่สะท้อนถึงพันธสัญญาร่วมกันในการยกย่องงานฝีมือ และพลังแห่งความร่วมมืออย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ Special Giveaway ร่วมกับ Baba Beach Club Natai จับรางวัลสุดพิเศษโดย ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ กก.ผจก.บริษัท อิสสระ ยูไนเต็ด เติมเต็มอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของค่ำคืน