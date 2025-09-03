เทรนด์เซเลบเที่ยวแบบหรู ล่องลำน้ำโชว์ไลฟ์สไตล์

ถ้าให้พูดถึงการท่องเที่ยวและกิจกรรมพักผ่อนของเหล่าไฮโซ คนมักจะนึกถึงภาพการบินเฟิร์สคลาสไปเยือนสารพัดแลนด์มาร์คทั่วโลก หรือบางทีก็เป็นโรดทริป เอารถหรู ซุป’คาร์ หรือรถคลาสสิกหายาก ขับไปเที่ยวทั่วทุกซอกมุมกันแบบสนุกสนาน ไม่ค่อยมีใครนึกถึงการท่องเที่ยวทางน้ำกันสักเท่าไหร่ แต่รู้หรือไม่ว่า สมาคมคนรักสายน้ำ ชอบท่องเที่ยวทางเรือก็มีเหล่าเซเลบเป็นสมาชิกกันอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นสปีดโบ๊ทในลำน้ำเจ้าพระยา เรือยอชต์ล่องทะเลไทย หรือจะขึ้นครุยส์ลุยมหาสมุทร
เริ่มจากที่ใกล้ๆ ก่อน อย่าง แม่น้ำเจ้าพระยา ที่แต่ก่อนอาจจะนึกถึงเพียงนั่งเรือสัญจร หรือลงเรือดินเนอร์ครุยส์ อิ่มเอมกับมื้ออาหารพร้อมชมวิวสวยๆ ริมสองฝั่ง แต่ทุกวันนี้มีหนทางให้เราสัมผัสกับเจ้าพระยา ได้หลากหลายแง่มุมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนัดเดทบนเรือชมพระอาทิตย์ตกแสนโรแมนติก หรือจะชวนกลุ่มเพื่อนมาสังสรรค์ปาร์ตี้สุดชิลบนเรือ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังมา ด้วยทั้งมีกิจการเรือให้เลือกใช้บริการมากมาย
แถมยังมีศูนย์บริการรองรับ อย่าง “ริเวอร์เดล มารีน่า” สวรรค์ของคนรักเรือริมน้ำเจ้าพระยา ที่มีบริการเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เรือแบบครบวงจร ทั้งเป็นท่าจอดเรือ โรงเก็บ บริการทำความสะอาด ซ่อมบำรุง ให้บริการตั้งแต่เรือยอชต์ขนาดใหญ่กว่า 60 ฟุต ไปจนถึงเจ็ตสกีลำเล็ก พร้อมมีปั๊มน้ำมัน PTT หนึ่งเดียวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ชาร์จไฟฟ้าในน้ำ ไปจนถึงโชว์รูมแบรนด์เรือสุดหรู จึงเรียกได้ว่าเป็นจุดนัดพบของคนรักเรือ และกิจกรรมทางน้ำ มาที่เดียวได้ครบทุกความต้องการ ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกะดี จังหวัดปทุมธานี
ส่วนริมทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ อย่าง พัทยา ก็มีเหล่าเซเลบนิยมไปชิลกันบนเรือยอชต์ ปาร์ตี้สนุกๆ เป็นทริปสังสรรค์แบบสั้นๆ ท่ามกลางบริการเรือที่มีให้เลือกมากมาย ก็มี “บริษัท บลู โวยาจ กรุ๊ป” ของ “ออม-ธัญชนก วัชโรทัย” ที่ใครได้ใช้บริการก็ต่างมั่นใจและกลับมาบอกต่อ จนทำให้มีลิสต์รายชื่อลูกค้าระดับ VIP มากมาย ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งบริการไม่ได้มีเพียงที่พัทยา แต่จะมีที่สมุย กระบี่ ภูเก็ต โดยมีเรือทั้งลำเล็กลำใหญ่ จะเช่าล่องชิลแบบครึ่งวัน หรือจะโลดแล่นไปเที่ยวเกาะยาวนานเป็นสัปดาห์ ก็พร้อมให้บริการ
ลงไปทางทะเลใต้ก็ไม่มีใครเกินหน้า เจ้าแม่ภูเก็ต อย่าง “เล็ก-กรกนก ยงสกุล” ทายาทธุรกิจ Phuket Boat Lagoon Marina ที่ตอนนี้นอกจากธุรกิจเทรนนิ่งแล้ว เธอยังกลับไปช่วยดูแลกิจการที่บ้าน ตำนานธุรกิจเรือยอชต์ของไทยซึ่งให้บริการแบบครบวงจรมาหลายสิบปี จนเรียกได้ว่ามารีน่าแห่งนี้ติดอันดับท็อปเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ ซึ่งเธอเองก็ได้เข้ามาดูแลดีลเลอร์ชิพเรือหลากหลายแบรนด์ดังระดับโลก ใครอยากใช้บริการใดๆ เกี่ยวกับเรือยอชต์ติดต่อเธอไปแนะนำได้หมด เหล่าเซเลบที่ชอบเที่ยวทะเลไทย จึงไม่เพียงนอนริมหาดแต่มักจะจัดทริปเรือออกไปเที่ยวเกาะ ดำน้ำดูปะการัง เล่นกีฬาทางน้ำกันอย่างสนุกสนาน
ถัดมาก็ต้องตระกูลนี้ ที่ขอแหวกแนวแฟมิลี่ทริป ที่ปกติจะตระเวนเที่ยวเมืองต่างๆ แบบเป็นรูทเส้นทางบก มาเป็นล่องเรือสำราญแทน สำหรับ “บ้านสารสิน” ที่หอบญาติๆ โขยงใหญ่ไปล่องครุยส์แบบยาวเป็นสิบวันอย่างสนุกสนาน เยี่ยมเยือนหลายเมือง แวะหลายประเทศ ซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างมีจุดหมายปลายทางให้ได้แวะเวียน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งชอปปิ้ง มิวเซียม เมืองวัฒนธรรมต่างๆ เรียกได้ว่ากลางวันแยกตัวกันไปท่องโลก ทั้งเยอรมนี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ พอกลางคืนกลับขึ้นเรือมาดินเนอร์สังสรรค์ ผูกสัมพันธ์กันท่ามกลางมื้ออาหารแสนอร่อย
หรือจะเป็นดิสนีย์ครุยซ์ เรือสำราญของสวนสนุกเจ้าดัง ที่หลายคนตั้งตารอจะได้ไปสัมผัสสักครั้งในชีวิต เพราะเติมเต็มฝันวัยเด็ก ทั้งได้ท่องเที่ยว ล่องทะเล ไปพร้อมกับสารพัดตัวการ์ตูน แถมยังมีโชว์ และกิจกรรมสุดสนุกมากมายสไตล์ดิสนีย์ บริการตลอดทริป ซึ่งแฟนพันธุ์แท้ดิสนีย์ อย่าง สาว “อูน-ชนิสรา วงศ์ดีประสิทธิ์” นักธุรกิจสาวเจ้าของไดมอนด์ เกรน และอินฟลูเอนเซอร์คนดัง ก็ไม่มีพลาด แถมไปมาหลายทริปแล้ว พร้อมแชร์ประสบการณ์สนุกกับเหล่าคาแรกเตอร์บนเรือ แถมโชว์ศิลปะบนประตูห้อง ซึ่งเป็นธรรมเนียมของเหล่าครุยเซอร์บนเรือดิสนีย์ ที่แข่งกันประดับประดาประตูห้องอย่างงดงาม ตลอดเวลาที่พักอยู่บนเรือ