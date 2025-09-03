อวดความน่ารักทายาทพันล้าน ลูกชาย “แพท ภิรญา กับ ฟิลลิปส์ เพ็ญชาติ”

“แพท-ภิรญา สิงหะ” อดีตนักร้องวงดูโอ้ชื่อดัง Kat Pat จากค่ายเพลงกามิกาเซ่ น้องสาวคนสวยของนักแสดงสาวมากความสามารถ “แคท-ซอนญ่า สิงหะ” อวดความน่ารักของ “น้องเฮนรี่-ด.ช. ปทาน เพ็ญชาติ” ทายาทพันล้าน ในวัยเกือบ 5 เดือน ลูกชายคนแรกของตนเองกับสามีหนุ่มนักธุรกิจ “ฟิลลิปส์ เพ็ญชาติ” เจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน แห่ง ฟิลิป เทรดดิ้ง
คุณแม่สวย คุณพ่อหล่อ น้องเฮนรี่จึงฉายแววหล่อ ตั้งแต่เกิด แค่ยังไม่ 5 เดือนก็หล่อขนาดนี้ โตเป็นหนุ่มจะหล่อขนาดไหน อดใจรอนะสาวๆ จะตามส่องมาให้กรี๊ดกันเป็นระยะๆ คร่า
#CelebOnline #Celeb #gossip #ภิรญาสิงหะ #น้องเฮนรี่ #ฟิลลิปส์เพ็ญชาติ