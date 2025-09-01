ยูนิโคล่Xดิสนีย์ ฉลองครบรอบ 10 ปี ผ่านคอลเลคชัน MAGIC FOR ALL

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก และดิสนีย์ (Disney Consumer Products) ร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 10 ปีของ MAGIC FOR ALL โปรเจกต์ความร่วมมือที่ทำให้ความฝันเป็นจริงและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนทั่วโลกในทุกๆ ครั้งผ่านคอลเลคชันเสื้อผ้า และความรักที่มีให้กับดิสนีย์, มาร์เวล และสตาร์ วอร์ส พร้อมนำเสนอโปรเจกต์ต่างๆ มากมายเพื่อเฉลิมฉลองคอลเลคชันสำคัญนี้ รวมถึงการนำเอาลวดลายคลาสสิกต่างๆ มาออกแบบใหม่ โดยไอเทมทั้งหมดจะทยอยเปิดตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา MAGIC FOR ALL ได้นำเสนอหลากหลายคอลเลคชันที่มีเฉพาะที่ยูนิโคล่เท่านั้น โดยใช้ตัวละครต่างๆ อย่างเช่น มิคกี้ เมาส์ และมินนี่ เมาส์ จากดิสนีย์ และคาแรคเตอร์อื่นๆ ที่เป็นที่ชื่นชอบจากภาพยนตร์สุดคลาสสิก และแฟรนไชส์ต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหญิงดิสนีย์, ซุปเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์จากมาร์เวล, สตาร์ วอร์ส, ทอยสตอรี่จากดิสนีย์พิกซาร์ และอีกมากมาย
โดยส่วนแรกของโปรเจกต์ฉลองการครบรอบในครั้งนี้ คอลเลคชันลวดลายแบบดั้งเดิม (Archive) จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 8 กันยายนเป็นต้นไป นอกจากนี้ ยูนิโคล่ ได้เตรียมวางจำหน่ายตุ๊กตามิคกี้ เมาส์ ซึ่งทำจากผ้าแฟลนเนล ชวนให้นึกถึงคอลเลกชัน MAGIC FOR ALL รุ่นแรก และเสื้อยืด MAGIC FOR ALL Timeless UT ที่ประกอบด้วยเสื้อยืดลวดลายคลาสสิกเดิม และเสื้อยืดที่นำเอาลวดลายเก่ามาออกแบบใหม่อีกครั้ง รวมถึงคอลเลคชันเสื้อยืด Disney Art UT ที่นำเสนอเหล่าคาแรคเตอร์ต่างๆ ผ่านลายเส้นของศิลปินชื่อดังทั้ง 6 คน ซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่ 8 กันยายนนี้
นอกจากนี้ เตรียมพบกับโปรเจกต์พิเศษมากมายที่กำลังทยอยเปิดตัว เพื่อร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 10 ปีของ MAGIC FOR ALL ซึ่งเหล่าคาร์แรคเตอร์จะได้รับการนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมกับไอเทมอื่นๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ใหม่ๆ
สัมผัสนุ่มนวลเหมือนเสื้อผ้าที่สวมใส่ในทุกๆ วัน – UNIQLO MAGIC FOR ALL Timeless Toy
คอลเลคชัน MAGIC FOR ALL ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2015 มีไอเทมตุ๊กตาที่ทำจากเนื้อผ้าอันเป็นเอกลักษณ์จากยูนิโคล่ แต่ในครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อตุ๊กตามิคกี้ เมาส์ที่กำลังจะกลับมาอีกครั้งในรอบ 10 ปีนี้ ทำจากเสื้อแฟลนเนล ทำให้ตุ๊กตามีสัมผัสนุ่มจากผ้าคอตตอน ต้อนรับสำหรับโอกาสครบรอบ 10 ปีของผลงานความร่วมมือที่ผ่านมา สะท้อนถึงความชื่นชมและความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนระหว่างยูนิโคล่และมิคกี้ เมาส์
คาแรคเตอร์สุดคลาสสิกในความทรงจำ – The MAGIC FOR ALL Timeless UT Archive Collection
เหล่าคาร์แรคเตอร์จากดิสนีย์, พิกซาร์, มาร์เวล และ สตาร์ วอร์ส ต่างปรากฎอยู่บนเสื้อยืด UT ที่ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก โดยคอลเลคชันนี้พาเราย้อนกลับสู่ความทรงจำจากคอลเลคชันความร่วมมือ ระหว่าง UT กับ Disney ซึ่งมีทั้งลวดลายเดิม และลวดลายที่ถูกคัดเลือกเพื่อนำมาออกแบบใหม่อีกครั้ง
คอลเลคชันคาแรคเตอร์ต่างๆ ที่วาดด้วยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์จากศิลปิลชื่อดัง – Disney Art U
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา MAGIC FOR ALL ได้ร่วมงานกับศิลปินและนักวาดภาพประกอบหลากหลายคน เพื่อสร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษมากมายที่ถ่ายทอดตาแรคเตอร์ต่างๆ สู่ลายเส้นที่นำเสนอในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร คอลเลคชันลวดลายดั้งเดิม (Archive) ชุดนี้ได้นำเสนอผลงานของศิลปิน 6 ท่าน ที่ได้รับการออกแบบใหม่อีกครั้ง