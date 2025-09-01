สายแฟ อย่าลืมแวะช็อป! แฟลกชิพสโตร์คอนเซปต์ใหม่แบรนด์ BERSHKA

BERSHKA (เบิร์ชก้า) แบรนด์แฟชั่นสัญชาติสเปนในเครือ Inditex เปิดตัวร้านคอนเซปต์ใหม่ล่าสุดแห่งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า centralwOrld ชั้น 2 พร้อมนำเสนอคอลเลคชันใหม่สุดสร้างสรรค์ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปอย่างจุใจ BERSHKA เป็นแบรนด์ที่สนับสนุนให้ทุกคนแสดงออกถึงสไตล์และความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ผ่านการนำเสนอคอลเลคชันที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อให้ทุกคนได้ค้นหาและกำหนดเอกลักษณ์ของตัวเองผ่านการแต่งตัว โดยให้แบรนด์เปรียบเสมือนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแฟชั่นกระแสหลัก กระแสรอง และเทรนด์ใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจ และยังได้พลิกโฉมไฮสตรีทแฟชั่น ด้วยการผสมผสานนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกับสังคมและความยั่งยืน รวมไปถึงวิสัยทัศน์แห่งอนาคตอีกด้วย
สำหรับ ร้าน BERSHKA คอนเซปต์ใหม่ประกอบไปด้วยสินค้า 3 กลุ่ม ได้แก่ BSK Teen, Women และ Men BSK Teen ออกแบบมาสำหรับกลุ่มลูกค้าอายุ 10–12 ปี ที่มีความอยากรู้อยากเห็น เข้าสังคมเก่ง เป็นธรรมชาติ ขี้เล่น และมีจินตนาการสูง ผูกพันกับวัฒนธรรมดิจิทัลอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง TikTok และ YouTube โดยคอลเลคชันนี้ได้รับอิทธิพลจากดนตรี ป๊อปคัลเจอร์ เทรนด์ และชาเลนจ์ที่กำลังเป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย เพื่อดึงดูดเหล่าผู้มีความเป็นตัวของตัวเอง น่ารัก ใส่ใจภาพลักษณ์ และรักการผจญภัย
BERSHKA Women & Men สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ผ่านดนตรี โซเชียลมีเดีย หรือการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ล้วนเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ความมั่นใจ มีทัศนคติและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
ร้าน BERSHKA คอนเซปต์ใหม่ ณ ศูนย์การค้า centralwOrld ชั้น 2 แห่งนี้ มีดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยลูกเล่นทางโครงสร้าง ซึ่งช่วยเพิ่มมิติและความน่าสนใจในการเดินเลือกชมสินค้า การจัดวางเฟอร์นิเจอร์บริเวณกลางร้านและรอบๆ ร้าน ผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในอย่างลงตัว เพื่อรองรับประสบการณ์การ ช้อปปิ้งของลูกค้าได้อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ สำหรับวัสดุและการตกแต่งเน้นเลือกใช้โทน Neutral เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ระดับโลกของแบรนด์ โดดเด่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานความแข็งแรงของหินและเหล็ก ในขณะที่ห้องลองชุดบุด้วยกระเบื้องสีขาวที่ให้ความรู้สึกสะอาด โปร่ง และสบายตา นอกจากนี้ พื้นที่ภายในร้านยังได้รับการออกแบบให้เอื้อต่อการใช้งานอย่างสะดวกสบาย ด้วยระบบชำระเงินทั้งแบบปกติ และแบบ Self-checkout รวมถึงโซนห้องลองสินค้าที่จัดวางตามแนวการสัญจรภายในร้านอย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การช้อปปิ้งเป็นไปอย่างเพลิดเพลิน