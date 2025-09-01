มูลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานงานแถลงข่าว ณ สเฟียร์ แกลลอรี่ สอง (Sphere Gallery 2) ชั้น 2 ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” จะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 23 กันยายน 2568
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ในปี 2568 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงคุณประโยชน์ของ “น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์” ออกสู่สาธารณชน
นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป โดย ภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา และพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
หลังจากจบการเสวนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้แสดงฝีมือการปรุงอาหารในเมนู “ไข่หน้าเขื่อน” ซึ่งใช้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ โดยเมนูไข่หน้าเขื่อนเป็นการรวม 3 สูตรอาหารจาก 3 เรื่องราวในความทรงจำสุดประทับใจของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล นั่นคือ “ไข่พระอาทิตย์” เมนูพระราชทานที่มีข้าวสวยเป็นส่วนผสม โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปรุงไข่เจียวสูตรนี้พระราชทานแก่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ “ไข่ระเบิด” เมนูไข่เจียวจากครัวของกรมชลประทาน ที่ได้ลองชิมเมื่อครั้งตามเสด็จถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดสกลนคร และ “อาหารกินด่วน” เมื่อครั้งปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าถึง 11 ปี
พลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินเคียงข้างและสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา เราไม่เพียงเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกที่นำน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ มาจัดจำหน่าย ภายใน Gourmet Market ทั้ง 16 สาขาเท่านั้น แต่ยังได้สร้างสรรค์เมนูพิเศษที่ปรุงจากน้ำมันเมล็ดคามีเลียให้ลูกค้าได้ลิ้มลอง ที่ YOU HUNT WE COOK และมุมซุปสลัด อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าวยังมีแบรนด์อาหารและร้านอาหารชื่อดังร่วมจัดแสดงเมนูตัวอย่าง ให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อยที่มาพร้อมคุณประโยชน์จากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้แก่ ร้านชาม, ผัดไทยคุณชู Ama Curry, กิมง้วนลูกชิ้นปลา, You Hunt We Cook, ร้านจึงอังลัก, ร้านตั้งใจย่าง, Shirokumaya Bakery, ร้านครัวต้นฝน, Soup By Gourmet Market, แม่ประนอม, TGM, ขนมเปี๊ยะไส้ทะลัก, ร้าน Soft Thai และ Thai Vietjet Air เป็นต้น
และในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2568 เวลาประมาณ 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเปิดงาน “เทศกาลน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ ทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสูตรอาหารที่มีน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ภัทรพัฒน์ เป็นส่วนประกอบ และทรงสาธิตการปรุงอาหารพระราชทานแก่ผู้ร่วมงาน
โดยภายในงาน ณ Em Market ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ “ต้นทางผืนป่าปลายทางน้ำมันเมล็ดคามีเลีย” ที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเมล็ดคามีเลีย อาทิ เรื่องเล่าของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย การเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์ Camellia oleifera สู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎร คุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคามีเลีย สีธรรมชาติจากผืนป่า สร้างคุณค่างานหัตถกรรม และทศวรรษแห่งความร่วมมือสู่ความสำเร็จอีกก้าวในวันนี้
นอกจากนี้ พบสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ สินค้าจากร้านภัทรพัฒน์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย รวมถึงผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมัน สายพันธุ์ Camellia oleifera ฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงความอร่อยจากร้านดังระดับมิชลินที่รังสรรค์เมนูจากน้ำมันเมล็ดคามีเลีย ได้แก่ ลูกชิ้นลวกหอมเจียวน้ำมันเมล็ดคามีเลีย จากร้านกิมง้วนลูกชิ้นปลา, แกงปูใบชะพลู จากร้านครัวต้นฝน, บะหมี่เป๊าะคลุกแห้งยำโบราณ จากร้านชาม, ผัดไทยกุ้งคุณชู จากร้านผัดไทยคุณชู, ข้าวแกงกะหรี่หมูก้อนทอด จากร้าน Ama Curry, บะหมี่หมูแดงย่างเตาถ่าน จากร้านตั้งใจย่าง, หมูสะเต๊ะ จากร้านจึงอังลัก, ฟูจิซังโชกุปัง จากร้าน Shirokumaya Bakery