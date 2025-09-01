ภารกิจดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ของศิลปินไทยสู่เวทีโลก! ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ผู้ชมระดับเวิลด์คลาส

“Siam Sonata: Musical Tour Through Thailand 2025 by Nat Yontararak” ภารกิจทางดนตรีครั้งสำคัญที่กำลังจะพาเสียงเปียโนจากไทย ไปก้องกังวานบนเวทีโลก เกิดขึ้นได้เพราะการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ณัฐ ยนตรรักษ์ ภูมิใจเสนอ “ภารกิจดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ สู่เวทีโลกกับทัวร์คอนเสิร์ต Siam Sonata: Musical Tour Through Thailand 2025 by Nat Yontararak” ที่จะยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ผู้ชมระดับเวิลด์คลาสกับการแสดงคอนเสิร์ตของ “ณัฐ ยนตรรักษ์” ศิลปินไทยผู้สร้างปรากฏการณ์บนเวทีสากลด้วยผลงานการแสดงเปียโนคอนเสิร์ตที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก โดยการแสดงครั้งนี้จะจัดขึ้น ณ 4 เมืองสำคัญด้านศิลปะวัฒนธรรมระดับโลก เริ่มจาก กรุงเทพ (ศาลาสุทธสิริโสภา), บูดาเปสต์ (Franz Liszt Academy of Music), เวียนนา (Ehrbar Saal) และปิดท้ายที่ ปารีส (พิพิธภัณฑ์กีเมต์) ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2568 ถึง 3 ตุลาคม 2568
“ณัฐ ยนตรรักษ์” และ “พ-วงเดือน อินทราวุธ ยนตรรักษ์” เล่าถึงรายละเอียดของการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า “การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญสู่เวทีนานาชาติผ่านการบรรเลงบทเพลง Siam Sonata ที่ผสานทำนองพื้นบ้านทั้ง 4 ภาคในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยสไตล์ตะวันตกมาร้อยเรียงในรูปแบบเปียโนโซนาต้า ดนตรีที่คนทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย ไปบรรเลงใน 4 หอแสดงระดับตำนานใน 4 ประเทศสำคัญในประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิก ได้แก่
21 กันยายน 2568 - กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จัดแสดง ณ ศาลาสุทธสิริโสภา หอแสดงที่ ณัฐ ยนตรรักษ์ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อถ่ายทอดคุณภาพเสียงธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย
25 กันยายน 2568 - บูดาเปสต์ (ประเทศฮังการี) จัดแสดง ณ Liszt Academy สถาบันดนตรีระดับตำนานโดยมีโฆษกรัฐสภาฮังการีให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ
30 กันยายน - เวียนนา (ประเทศออสเตรีย) จัดแสดง ณ Ehrbar Saal หอแสดงเก่าแก่กว่า 149 ปีที่เคยต้อนรับคีตกวีระดับบรมครูอย่าง Brahms และ Mahler โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา
3 ตุลาคม - ปารีส (ประเทศฝรั่งเศส) จัดแสดง ณ Musée Guimet พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรป จัดขึ้นในวาระเฉลิมฉลอง 340 ปีความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจากสมาคมผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพร่วม นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่ศิลปินไทยได้รับเชิญให้แสดง ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อในฐานะเวทีระดับชาติโดยมีการคัดเลือกศิลปินอย่างเข้มงวด การได้รับโอกาสครั้งนี้จึงถือเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าในระดับนานาชาติ
สำหรับการแสดงนั้นได้สอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปด้วย เช่น “โนรา แฟนตาซี” บทเพลงใหม่ล่าสุดซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘รำโนรา’ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก , บทเพลง “ไก่แก้ว” ที่หยิบทำนองคุ้นหูของคนไทยมารังสรรค์ใหม่ในรูปแบบการเดี่ยวเปียโนร่วมสมัย และปิดท้ายด้วยผลงานไฮไลท์ ด้วยบทเพลงที่ร้อยเรียงทำนองพื้นบ้านอันทรงเอกลักษณ์จากทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย
ร่วมติดตามติดตามภารกิจครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียได้แก่ เฟสบุคแฟนเพจ Nat Yontararak Official, Fiercelive by Jijie และ YouTube : Nat Yontararak Official และ Fiercebook.com สำรองบัตรคอนเสิร์ตรอบปฐมทัศน์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนนี้ ทาง [ticketmelon.com]