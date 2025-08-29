หมั้นแล้วคู่รักไฮโซ พอล สุจริตกุล & สายสาร์ อัมระนันทน์

หมั้นแล้วสำหรับคู่รักไฮโซที่คบหาดูใจกันมานาน ระหว่าง “พอล สุจริตกุล” และ “กั๊บ – สายสาร์ อัมระนันทน์” ณ Glass House, Nai Lert Heritage House โดยในช่วงเช้ามีพิธีหมั้นตามแบบไทยประเพณี ส่วนช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยงฉลองสมรสสุดหรูแบบดินเนอร์ โดยมีแขกคนเข้าสำคัญเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
สำหรับหนุ่มพอลเป็นบุตรชายของ “ดร.สมปอง สุจริตกุล” นักการทูตและนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตเอกอัครราชทูตพิเศษและอดีตกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ และ “คุณรฐา บวรธีรภาส” ปัจจุบันหนุ่มพอลดำรงตำแหน่ง Chief Experience Officer ของ Thai Stick บริษัทชั้นนำด้านการเพาะปลูกและส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศไทย
.
ด้านกั๊บเป็นบุตรสาวคนเล็กของ “คุณวิทูสวัสดิ์ (น้องชายของ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) – คุณลิสา อัมระนันทน์” โดยก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Golden Goose Thailand ดูแลแขกวีไอพีและลูกค้าระดับไฮเอนด์ ก่อนจะตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตครอบครัวกับหนุ่มพอล
#CelebOnline #พอลสุจริตกุล #สายสาร์อัมระนันทน์ #แต่งงาน #วิทูสวัสดิ์อัมระนันทน์ #วิวาห์ #ไฮโซแต่งงาน #ข่าวtiktok #ข่าวเซเลบ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Such_a_ritkul, Gubamranand, Janeosathananda