6 ชุดรับวันฝนตก กับไอเดียแฟชั่นที่แต่งให้สนุก!

ท้องฟ้าอันมืดครึ้ม และเสียงฝนซู่ซ่า อันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อไทยเข้าสู่ฤดูฝน มาตามหาชุดกันฝนที่มีอยู่มากมายกันดีกว่า เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการแต่งตัวในวันฝนตกหนักนั้นก็ดูมีสไตล์ได้ เมื่อหลายครั้งที่เราเดินออกจากบ้านไปทำงานหรือไปเจอเพื่อนฝูงโดยไม่มีร่ม เสื้อโค้ทตัวเก่ง หรือแม้แต่กระเป๋าที่จะช่วยให้ชุดของเราไม่เปียกโชกแบบไม่ได้ตั้งใจ แต่เพราะเราเจอเรื่องแบบนี้มาหลายครั้ง เราจึงคุ้นเคยกับการรู้ว่าควรใส่อะไรเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง
1.เสื้อคลุมขนสัตว์ + จัมเปอร์ + เลกกิ้ง
การใส่เสื้อผ้าหลายชั้นเป็นสิ่งจำเป็นในวันที่อากาศเย็นและฝนตก กับไอเดียแฟชั่นที่ลงตัวสำหรับสวมคู่กับเสื้อเบลเซอร์ขนสัตว์ เสื้อถักนิตติ้ง และผ้าพันคอ หรือจะเพิ่มเลกกิ้งสักตัว สวมเข้ากับรองเท้าบูท เพื่อให้เท้าแห้งสบายขึ้น
2.แจ็กเกตหนังบอมเบอร์ + กางเกงยีนส์ + หมวก
เสื้อโค้ตที่ทำจากหนัง หนังเทียม หรือไวนิลนั้นกันน้ำได้ดี จับคู่กับกางเกงยีนส์และรองเท้าบูทเชลซีพื้นหนาเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่ชายรองเท้าจะเปียก
3.ชุดถัก + เทรนช์โค้ท + รองเท้าบูท
เทรนช์โค้ทเป็นไอเท็มหลักของฤดูกาลนี้ ดังนั้น จึงสมเหตุสมผลที่เทรนช์โค้ทหลายตัวจะมีคุณสมบัติกันน้ำด้วย คุณไม่จำเป็นต้องอายที่จะใส่เดรสเพียงเพราะฝนตก เลือกแบบมินิเพื่อหลีกเลี่ยงชายเปียก และสวมเสื้อโค้ทยาวถึงเข่าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
4.เสื้อโค้ทบุนวม + กระโปรงยาวถึงเข่า + รองเท้าบูทยาว
เสื้อโค้ทบุนวมคือที่สุดสำหรับวันฝนตก แค่เพิ่มกระโปรงสั้นพอให้ไม่แตะพื้น และรองเท้าบูทยาวเก๋ๆ สักคู่ก็พอ ก็เก๋ไก๋ เดินออกจากบ้านหรือออกไปพบปะกับเพื่อนฝูงได้อย่างมั่นใจ
5. เสื้อโค้ทกันน้ำ + กางเกงยีนส์ + รองเท้าผ้าใบ
เสื้อโค้ททรงแม็กซี่จะช่วยปกป้องคุณจากฝนได้เป็นอย่างดี และปัจจุบันก็มีเสื้อโค้ทกันน้ำเก๋ๆ มากมายในท้องตลาด ลองเพิ่มรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยกสูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ปลายขากางเกงยีนส์เปียก
6.หมวกไหมพรม + เลกกิ้ง + รองเท้าบู๊ต
สำหรับคนไทยแน่นอนว่าจะต้องคุ้นเคยกับฤดูฝนเป็นอย่างดี แต่การสวมหมวกเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเธอเชี่ยวชาญศิลปะการแต่งตัวให้เก๋ไก๋ท่ามกลางสายฝน ลงทุนซื้อหมวกคลุมศีรษะอุ่นๆ เพื่อปกป้องเส้นผมของคุณขณะวิ่งฝ่าสายฝนปรอยๆ และรองเท้าบูทยางที่เย็นสบายจนคุณแทบจะภาวนาให้ฝนตก