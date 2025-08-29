4 ทายาทเซเลบดัง โคลนนิ่งไลฟ์สไตล์เหมือนพ่อแม่เป๊ะ!

เราได้ยินสุภาษิตที่ว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” กันมาเนิ่นนานแล้ว สิ่งนี้เป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ในทุกยุคทุกสมัย นั่นอาจมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดู ความผูกพัน ไปจนถึงกรรมพันธุ์ DNA ที่ส่งต่อกันมาจากเจนเนอเรชันก่อน ซึ่งการก้าวตามรอยเท้าของพ่อแม่ ก็นับเป็นความสำเร็จของทั้งตัวบุตรหลาน และสร้างความยินดีปรีดาให้กับบุพการีไม่น้อย ยิ่งกับเหล่าทายาทเซเลบดังเหล่านี้ เรียกได้ว่าแทบจะย่ำซ้ำรอยเดิมแบบเป๊ะๆ ยิ่งสร้างรอยยิ้มกว้างแสนภาคภูมิใจให้กับบรรดาคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จบ
เริ่มจากหนุ่มน้อยคนนี้ ที่ไม่เพียงก้าวตามรอยเท้าคุณพ่อ แต่บอกเลยว่าเดินย่ำตามรอยบรรพบุรุษ ไล่ไปถึงคุณปู่ทวดกันเลยทีเดียว สำหรับ “น้องนพ-นพมงคล โสณกุล ณ อยุธยา” ลูกชายคนโตของ ม.ล. อภิมงคล โสณกุล กับ ภรรยาสาวสวย-นาเดีย อดีตพิธีกรมากความสามารถ ที่สามารถสอบเข้าเรียนได้ที่ Horrow School สถาบันการศึกษาชั้นนำของอังกฤษ โรงเรียนชายล้วนระดับท็อปของโลกที่สภาพบุรุษคนดังหลายยุคหลายสมัย ล้วนเป็นศิษย์เก่า รวมไปถึงสมาชิกราชสกุลโสณกุลบ้านนี้ ซึ่งร่ำเรียนกันที่นี่กันมาทุกรุ่น ไล่มาตั้งแต่ รุ่นคุณทวด ม.จ. ฉัตรมงคล โสณกุล, รุ่นคุณปู่ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล จนมาถึงรุ่นคุณพ่อและน้องนพในปัจจุบัน
ถัดมาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องบอกว่า เป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นของแท้ แบบแทบจะตกซ้ำที่เดิม สำหรับ “แพททริก-พชฏ ปัญญายงค์” ลูกชายสุดที่รักของ แบงก์-พชร ปัญญายงค์ ที่มีความรักในเรื่องฟุตบอลเต็มหัวใจ ซึ่งน้องแพททริกก็รับมาเต็มๆ แถมยังจริงจังมุ่งมั่นยิ่งกว่า อย่างช่วงต้นปีก็ได้กลับไปแข่งขันทัวนาเมนต์ที่สิงค์โปร์ ที่เดียวกับที่รุ่นพ่อเคยเข้าร่วมในอดีต โดยความเป็นนักกีฬาที่ถ่ายทอดมานั้นรวมไปถึงลูกสาว อย่าง “ริต้า พชริตา” ที่ก็เป็นสปอร์ตเกิร์ลตัวจริง เธอเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ตัวน้อย แถมทั้งคู่ยังเป็นสาวกหงส์แดงพันธุ์แท้ตามรอยเท้าพ่อแม่แบบฮาร์คคอร์ไม่ต่างกัน
ส่วนหนุ่มน้อยคนนี้ ก็รับเอาสายเลือดของทั้งพ่อและแม่มาเต็มๆ แบบไม่ตกหล่น สำหรับ “ดานเต้-เรวัต โรดริเกส” ลูกชายวัย 11 ขวบของ “แพท-สุธาสินี พุทธินันทน์” กับสามีมหาเศรษฐีชาวอเมริกัน-มาร์ก แกรี่ โรดริเกส ที่มีทั้งความสามารถด้านดนตรี ขึ้นแสดงละครเวทีตามรอยแม่ และเป็นนักแข่งรถรุ่นเยาว์ที่กำลังตระเวนแข่งขัน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามรอยคุณพ่อ ซึ่งก็สนุกสนานกับกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่มาก่อน
ต่อกันที่สาวน้อยแสนหวาน “เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์” ลูกสาวของ พ่อเอ๋-พรเทพ และแม่กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ อดีตนักแสดงชื่อดัง ที่สาวเหนือไม่เพียงแต่รับดีเอ็นเอความสวยหวานของมารดา ที่เป็นอดีตนางงามเจ้าของมงกุฎมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี 2531 แต่ยังเดินรอยตามแม่เข้าสู่วงการบันเทิง มีผลงานการแสดงตั้งแต่วัยเรียน ล่าสุด ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็นผู้จัด เช่นเดียวกับคุณแม่ที่ผลิตผลงานออกมาแล้วหลายเรื่อง โดยสาวเหนือประเดิมผลงานด้วยซีรีส์แนวยูริหญิงรักหญิง เรื่อง คนโปรดของควีน ที่เธอนั่งแท่นเป็นทั้งผู้จัดและนักแสดงนำเองเลยทีเดียว