WACOAL X COVERMARK จัด Workshop “PERSONA CONFIDENCE” เผยความงามอย่างมั่นใจ

อินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วีนา ภูเขียว ผู้จัดการแผนกอบรมผลิตภัณฑ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Workshop เผยเคล็ดลับความงาม “PERSONA CONFIDENCE By WACOAL X COVERMARK” ให้แก่สมาชิกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ กว่า 40 ท่าน ถ่ายทอดเทคนิคการแต่งหน้า Personal Color เพิ่มเอกลักษณ์ในแบบของตนเอง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก COVERMARK และผู้เชี่ยวชาญจาก WACOAL THAILAND แนะนำเคล็ดลับการเลือกชุดชั้นในให้เข้ากับรูปร่าง ณ ห้องอินทนิล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
วัฒนชัย วินิจจะกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุ
เหล่าสาวกวินเทจเตรียมตัวให้พร้อม! ศุกร์นี้ Fewer Better Things บูติกมัลติแบรนด์สุดเก๋ใจกลางสุขุมวิทที่ยึดแนวคิด “การเลือกสรรอย่างมีความรับผิดชอบ” เปิดบ้านจัดตลาดวินเทจคัดสรรต้อนรับ Good Finds Friday ที่รวมเสื้อผ้า แอคเซสซอรี่ และของแต่งบ้านจากเหล่าร้านค้าของวินเทจหายากทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ในที่เดียว
นักช้อปจะได้เพลิดเพลินกับเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านสไตล์ Mid-century modern จาก Sunny Delight เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจาก Club Lowstock เสื้อผ้าผู้ชายแนว Classic จาก Ginn’s Daddy รวมถึงไอเท็มแปลกตาไม่ซ้ำใครจาก กัปตัน ธนเดช และอีกมากมาย พร้อมด้วยของกินสตรีทฟู้ดสุดฟิน
อีเวนต์นี้สอดคล้องกับปรัชญาของ Fewer Better Things ที่เชื่อว่า “ช้อปให้น้อยลง แต่เห็นคุณค่าและความหมายของของใช้แต่ละชิ้นให้มากขึ้น” โดยหยิบยกเฉพาะไอเท็มวินเทจและของใช้สุดพิเศษที่โดดเด่นทั้งในด้านดีไซน์ การใช้งาน และคาแรกเตอร์ แบรนด์ที่เข้าร่วมจะได้ยอดขายเต็ม 100% ไม่มีการหักค่าคอมมิชชั่น เพื่อเน้นย้ำจิตวิญญาณการสนับสนุนร้านค้าที่เชื่อมั่นในปรัชญาเดียวกันกับ Fewer Better Things
อีเวนต์จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม เวลา 19.00–22.00 น. และสินค้าจะยังคงจัดแสดงและจำหน่ายในร้าน Fewer Better Things ตลอดสุดสัปดาห์นี้ ด้วยบรรยากาศไนท์มาร์เก็ต และการรวมกันของแฟชั่น ของแต่งบ้าน และอาหาร งานนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดชิคสัปดาห์นี้ที่คนกรุงเทพฯ ไม่ควรพลาด
ร้าน Fewer Better Things เลขที่ 45/4 ซอยสุขุมวิท 31 สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์!