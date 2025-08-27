สาวกบิวตี้สายเกาต้องปักหมุด WHIPPED วิปครีมคลีนเซอร์สูตรวีแกนมาไทยแล้ว

นาทีนี้ถ้าเปิดหมวดแบรนด์คลีนเซอร์สายวีแกนที่สาวเกาหลีหลงรักและยกให้เป็นไอเทมที่ควรค่ากับการทำความสะอาดผิวหน้าต้องยกให้ “WHIPPED” เครื่องสำอางวีแกนแบรนด์ดังจากเกาหลี ที่มาร่วมยกระดับสกินแคร์รูทีนให้สนุก เพื่อให้ทุกสัมผัสเต็มไปด้วยความใส่ใจ และเพื่อจุดกระแส “WHIPPED Sensation” ในเมืองไทย found & found จึงได้ฉลองเปิดตัวการวางจำหน่าย “WHIPPED” ที่แรกอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อสาวกบิวตี้สายเกาโดยเฉพาะ โดยนำเสนอผ่านคอลเลกชัน “WHIPPED Vegan Pack Cleanser” นิยามใหม่ของการล้างหน้า ที่มองลึกไปถึงจุดเริ่มต้นของการดูแลผิวในทุกมิติ พร้อมมอบความรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัส
WHIPPED Vegan Pack Cleanser คลีนเซอร์สูตรวีแกนธรรมชาติที่มาในรูปแบบของเนื้อวิปครีมฟูแน่นสุดละมุน ที่ได้แรงบันดาลใจจาก “เค้กวันเกิดโฮมเมด” ที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่และเต็มไปด้วยความรัก ออกมาเป็นคลีนเซอร์สูตรวีแกนธรรมชาติ มอบประสบการณ์การดูแลผิวอย่างยั่งยืนให้กับทุกสภาพผิว นอกจากสร้างความประทับใจในด้านเนื้อสัมผัสอันนุ่มฟูเหมือนวิปครีมแล้ว แต่ยังปลุกความทรงจำของวันวานอันแสนอบอุ่นกับการได้ลิ้มรสเค้กวันเกิดในวัยเด็กที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้เป็น Sustainable Product ที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ WHIPPED จึงไม่เป็นเพียงสกินแคร์ที่อ่อนโยนต่อผิว แต่ยังอ่อนโยนต่อโลกด้วย
ความพิเศษของเนื้อวิปครีมนี้มาจากกระบวนการ บ่ม 48 ชั่วโมง และตีมากกว่า 500 ครั้ง จนได้สูตรลิขสิทธิ์เฉพาะ “Patented WHIPPED Formula” ที่ทำให้ WHIPPED ครองอันดับ 1 ในหมวดคลีนเซอร์ของ The Hyundai Seoul และ OLIVE YOUNG ประเทศเกาหลี จนกลายเป็นกระแส “WHIPPED Sensation” ที่ทุกคนพูดถึง และเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกสภาพผิว “WHIPPED Vegan Pack Cleanser” เปิดตัวมาถึง 5 สูตรสุดปัง ได้แก่
WHIPPED Mugtree Vegan Pack Cleanser
คลีนเซอร์สูตรบำรุง ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับผิวผสมและผิวที่เป็นสิวง่าย ปลอบประโลมผิวสำหรับผิวมัน ดูแลรูขุมขน ขจัดสิวหัวดำและสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปลอบประโลมผิวที่ขาดน้ำระคายเคืองและแพ้ง่าย
WHIPPED Lavocado Vegan Pack Cleanser
คลีนเซอร์สูตรมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ที่มอบความชุ่มชื้นให้ผิวที่แห้งและเป็นขุยอย่างล้ำลึก ซ่อมแซมเกราะป้องกันและมอบความยืดหยุ่นให้ผิวหน้ากลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
WHIPPED Jojovender B5 Vegan Pack Cleanser
คลีนเซอร์สูตรเติมน้ำและเสริมเกราะป้องกันความชื้นให้กับผิวหน้าให้สวยฉ่ำอย่างอ่อนโยน เหมาะสำหรับผิวแห้งและผิวแพ้ง่ายที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
WHIPPED Ddalva Vegan Pack Cleanser
คลีนเซอร์สูตรบำรุงเพื่อผิวแห้งกร้าน ปรับสภาพผิวหมองคล้ำให้กระจ่างใส เปล่งปลั่งมีชีวิตชีวา
WHIPPED Muhwabutter Vegan Pack Cleanser
คลีนเซอร์สูตรสร้างเกราะป้องกันผิวชุ่มชื้นยาวนานอย่างอ่อนโยน ช่วยฟื้นฟูผิวแห้งเสียสมดุลให้กลับมาเต่งตึงแลดูสุขภาพดี
และสำหรับสาวกสายบิวตี้ที่อยากเปิดประสบการณ์ผิวใหม่กับ “WHIPPED Cream Vegan Cleanser” สามารถเลือกช้อปได้แล้ววันนี้ที่ร้าน found & found ทุกสาขา และร่วมลุ้นรางวัลไปกับกิจกรรม “WHIPPED Launching Activity” ชาเลนจ์ที่ทั้งสนุกและลุ้นรับของรางวัลได้ง่าย ๆ อาทิ
กิจกรรม Spin & Win
สำหรับสมาชิก found & found เพียง follow IG : @whipped._th สามารถร่วมกิจกรรมหมุนวงล้อ และทายชื่อสูตรที่ถูกต้อง Mugtree (เขียว), Ddalva (ชมพูอ่อน), Muhwabutter (ชมพูเข้ม), Jojovender (ม่วง), Lavocado (เหลือง) รับ Whipped mini size ขนาด 25g. มูลค่า 320 บาท ฟรีทันที
กิจกรรม Whipped Headband
สำหรับลูกค้า 30 ท่านแรก ที่ซื้อสินค้า Whipped 1 ชิ้น รับฟรี Whipped Headband 1 ชิ้น มูลค่า 390 บาท ได้ที่ร้าน found & found ทุกสาขาที่ร่วมกิจกรรม
กิจกรรม Photo challenge
สำหรับสมาชิก found & found เมื่อชื้อสินค้า WHIPPED และโพสต์ภาพถ่ายคู่กับสินค้าลงโซเชียลของตัวเองผ่านช่องทาง Facebook, IG, TikTok พร้อมแคปชั่น 3 คำหลังใช้ เช่น ขนมเว่อร์อ่อนโยนน้า และติดแฮชแท็ก #whippedxfoundnfound (ต้องเป็น public post) ลุ้นรับ e-voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 20 รางวัล (ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านช่องทาง official found&found วันที่ 31 ตุลาคม 2568)
หมายเหตุ: ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นสมาชิกร้าน found & found เพื่อรับ e-voucher ทาง LINE Official Account: @foundnfound เท่านั้น
สามารถร่วมกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ที่ร้าน found & found ทั้ง 6 สาขา ดังนี้
สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค (วันที่ 28-31 สิงหาคม 2568)
สาขา ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B (วันที่ 1-4 กันยายน 2568)
สาขา เดอะกลาสมาร์เก็ต บางนา (วันที่ 5-7 กันยายน 2568)
สาขา สีลมเอจ (วันที่ 8-12 กันยายน 2568)
สาขา PTT Station บรมราชชนนี 97 (วันที่ 13-18 กันยายน 2568)
สาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค (วันที่ 19-28 กันยายน 2568)