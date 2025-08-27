เช็กลิสต์ ไฮโซคนไหนโสดบ้าง!? ไร้หนุ่ม แต่อยู่อย่างสตรอง

แม้จะเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่กันมาแล้ว แต่ด้วยบริบทต่างๆ พาให้ต้องแยกย้ายจากกันไป... แม้ไม่มีผู้ชายดูแลก็ไม่เป็นไร เพราะผู้หญิงยุคนี้สตรองเบอร์สุด ทั้งดูแลลูก ทำงาน ทำธุรกิจ แถมดูท่าแล้วจะมีชีวิตที่แฮปปี้ ไฉไลกว่าเดิมจนเราแทบจะลืมเรื่องราวในอดีตไปเลย ว่าพวกเธอต้องผ่านอะไรมาบ้าง ซึ่งพอนึกๆ ดูก็มีม่ายสาวพราวเสน่ห์อยู่หลายคน ที่กลับมาครองสถานะโสดนานแล้ว แต่ทุกวันนี้ก็ยังไร้หนุ่มใหม่ แถมสวยปังกว่าเดิม!
เริ่มจากสาวร่างเล็กหัวใจซูเปอร์แกร่ง “เล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร” ทายาทตัวตึงผู้ขับเคลื่อนธุรกิจโรงแรมนายเลิศ ปาร์ค ให้เจริญรุ่งเรือง จนเราแทบจะลืมไปแล้วว่า เธอเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่กับไฮโซสุดหล่อ ที่ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ส่วนตัวสาวเล็กเองก็มีเพื่อนชายชาวต่างชาติให้หัวใจกระชุ่มกระชวย แต่ระยะหลังๆ ก็เลือกที่จะอยู่กับตัวเอง ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจของครอบครัวและการดูแลตัวเอง เรียกว่าทั้งสวย ทั้งปัง ไม่เกรงใจหนุ่มๆ
อีกหนึ่งสาวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนธุรกิจสหฟาร์มของที่บ้าน “น้ำผึ้ง-จารุวรรณ โชติเทวัญ” ถึงแม้จะมีเรือพ่วงเป็นลูกสาวหนึ่งคนที่กำลังโตเป็นสาวสวยเทียบเท่าคุณแม่ แต่ความสดใส ความสวยของสาวน้ำผึ้งก็ยังไม่สร่างซา และดูท่าว่าจะยิ่งส่งกลิ่นหอมกว่าเดิม เพราะเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ปัจจจุบันนี้เธอเป็นหนึ่งในกรรมการที่ดูแลธุรกิจของสหฟาร์มต่อจากคุณพ่อ (ดร. ปัญญา โชติเทวัญ) ซึ่งสาวน้ำผึ้งเน้นเรื่องของงานธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านต่างประเทศ เราจึงเห็นเธออยู่ในแอร์พอร์ตลุคเดินทางอยู่บ่อยๆ
สำหรับม่ายสาวร้อยล้าน “ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ” ที่เรียกว่าสวยวันสวยคืน จนลืมไปเลยว่าเป็นคุณแม่ลูก 3 แถมเป็นคุณยายแล้วด้วย หลังจากที่แยกย้ายกับอดีตสามีตระกูลใหญ่ อย่าง จิราธิวัฒน์ เธอก็หันมาดูแลตัวเองอย่างสุดๆ ทั้งเสริมเติมสวย ออกกำลังกายดูแลรูปร่าง สมัครเรียนคอร์สอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสะสมคอนเนกชันที่จะมาต่อยอดเรื่องงาน และก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกเดทสนใจความรักครั้งใหม่ แต่กลับมีความสุขกับการให้เวลาตัวเอง พบปะเพื่อนฝูง ดูแลลูกๆ ที่โตแล้วอย่างห่างๆ และเป็นคุณยายที่สวยที่สุดในปี 2025
ส่วนสวยอารมณ์ดีแถมยังโสด “ปุ๊กลุก-รณิดา ณ ระนอง” ที่ทุกวันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง มีเวลาไปเที่ยวไปแฮงก์เอาต์กับเพื่อนสาว หรือไปเที่ยวต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ก็ยังคงหาความรู้ใส่ตัวด้วยการลงเรียนคอร์สต่างๆ และยังคงแฮปปี้กับการทำแบรนด์เพชรของตัวเองในชื่อTatcha Gem ที่คัดเพชรน้ำงามผ่านดีไซน์ในสไตล์ของเธอ เน้นออกแบบให้สวมใส่ง่าย
ด้านสาวติสต์ที่มักจะทุ่มเทกับความรักทุกครั้ง แต่เมื่อทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิด “มัดหมี่-พิมพ์ดาว พานิชสมัย” ก็ขอกลับมาฮีลใจ ซึ่งระยะนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับตัวเอง ดูแลตัวเอง แต่ก็ยังคงชอบโพสต์ข้อความซึ้งๆ ให้กำลังใจทั้งตัวเองและผู้ติดตาม ซึ่งอยากได้รับพลังจากไอเดียต่างๆ ที่เธอแชร์ และช่วงนี้ก็ดูจะสดใสขึ้นหลังจากที่ผ่านอะไรมาเยอะ
มาถึงสาวโสดที่เกือบจะลืมไปแล้วว่า ช่วงหนึ่งเธอเคยใช้ชีวิตคู่กับผู้บริหารหนุ่มเท่ เพราะความสวยสะพรั่งของสายแฟยังคงอยู่กับดีไซเนอร์สาว “แพง-ขวัญข้าว เศวตวิมล” ที่ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว และยังทำงานด้านแฟชั่นที่เธอรักอยู่ ในขณะเดียวกัน ก็ใช้ชีวิตสนุกกับกลุ่มเพื่อนฝูงและดูแลตัวเองเหมือนเดิม ไม่มีความรักก็ไม่เห็นจะเป็นไร ขอแค่มีความรักให้ตัวเองก็พอแล้ว