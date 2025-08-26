ไฮโซผ่านการบาดเจ็บจากกีฬาโปรด แต่ไม่เคยถอดใจ พร้อมไปต่อทุกเมื่อ!

สำหรับผู้ที่รักการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ก่อนที่จะมีความเชี่ยวชาญก็ต้องผ่านความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุในการฝึกซ้อม หลายรายอาจถอดใจเมื่อเล่นๆ ไปแล้วบาดเจ็บ แต่บางรายด้วยใจรักเมื่อหายเป็นปกติ ก็มีใจที่จะสู้ต่อ กลับไปเล่นเหมือนเดิมอย่างมีความสุข วันนี้ เซเลบออนไลน์จะพาไปตามดูว่า มีไฮโซคนดังคนไหนบ้าง ที่ผ่านการบาดเจ็บในกีฬาที่หลงรักแล้วยังไม่เข็ด
เซเลบสาวพราวเสน่ห์ “ริก้า ดีล่า” เคยประสบอุบัติเหตุจากการเล่นสโนว์บอร์ด บริเวณกระดูกสันหลังจนไปทับกับเส้นประสาท ส่งผลให้ปวดหลังร้าวลงมาถึงขา ทำให้เดินไม่สะดวก จนต้องเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งส่งผลให้การใช้ชีวิตและการทำกิจกรรมต่างๆ สะดุดลง แต่หลังจากผ่าตัดและฟื้นฟูสุขภาพจนหายเป็นปกติแล้ว ด้วยความแอคทีฟ เธอจึงกลับไปทำกิจกรรมที่ชอบต่อ
“ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร” เซเลบสาวผู้ชอบกีฬาแอดเวนเจอร์ เคยประสบอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมกระโดดร่มที่ค่ายนเรศวร จ.ประจวบฯ จนกระดูกสันหลังร้าว ต้องเข้าเฝือก แต่เมื่อพักรักษาตัวจนหาย เธอก็ยังคงฝึกกระโดดร่มอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังฝึกซ้อมอย่างหนัก สำหรับกีฬาเริงระบำในอากาศ (Indoor Skydiving (Freestyle)) ในอุโมงค์ลม เพื่อเป็นตัวแทนสู่การแข่งขันเวิลด์คัพ ที่เมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2569
“อีฟ-ทยา ทีปสุวรรณ” ผู้หลงใหลกีฬาเอ็กซ์ตรีมมาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงปัจจุบัน ก็ประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬามาก็หลายครั้ง แม้จะใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบ ทั้งแขนหัก ขาหัก เอ็นฉีก ฯลฯ แต่เมื่อร่างกายหายดีแล้ว ด้วยความรักและใจสู้ เธอก็ไม่ได้รู้สึกเข็ด หรือว่ากลัวที่จะกลับไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมต่อไป
“แก้ว-พิมพรรณ โภไคยอุดม” เซเลบสาวที่มี “กิ่ง พิมละออ” เป็นฝาแฝด ซึ่งทั้งคู่เรียนขี่ม้ามาตั้งแต่เด็กๆ และรักการขี่ม้าเป็นชีวิตจิตใจ แม้จะเชี่ยวชาญในการขี่ม้า แต่ทั้งคู่ก็เคยประสบอุบัติเหตุตกม้าตอนเรียนไฮสกูล จนแก้วต้องถูกนำส่งโรงพยาบาล แต่ก็ไม่เป็นอะไรมาก หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ยังคงกลับมาขี่ม้าเหมือนเดิม
“ปิ่น-เก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม” ชอบขี่ม้าและรักม้าเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่วัยรุ่น และเคยบาดเจ็บรุนแรงจากการตกม้าเมื่อนานมาแล้ว ส่งผลให้กระดูกที่สะโพกข้างซ้ายตายจนต้องผ่าตัด หลังผ่าตัดเธอใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายอยู่นานมาก จนสามารถเดินได้อย่างปกติ ก็กลับขี่ม้าที่เธอรักอีกครั้ง แถมยังมีการโพสท่ายากบนหลังม้าอยู่บ่อยๆ
“พลอย ปิ่นแสง” นักกีฬาขี่ม้าโปโลชื่อดังของเมืองไทย ก็เคยตกม้ามาแล้วเกือบร้อยรอบ แต่ที่หนักที่สุดคือ กระดูกสันหลังช่วงก้นกบหัก และมีเย็บข้อเท้า แต่ด้วยความที่โตมากับคอกม้า จนนับว่ามีม้าเป็นเพื่อนรัก แม้จะบาดเจ็บขนาดไหน เมื่อร่างกายหายดีแล้ว เธอก็ยังคงขี่ม้าต่อไปไม่ถอดใจแน่นอน
นางแบบสาวสวย “พิม-ซอนย่า คูลลิ่ง” ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่หลงใหลในการขี่ม้า และชอบเล่นกีฬาขี่ม้าโปโลอย่างมาก แม้ว่าจะเคยตกม้าและโดนม้าเหยียบซ้ำบริเวณหลัง ระหว่างแข่งขันกีฬาโปโล จนกระดูกซี่โครงหัก แต่ด้วยความชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทั้งขี่ม้า เล่นสโนว์บอร์ด จนกระดูกหักมาแล้วหลายที่ หลังจากที่หายเป็นปกติ เธอก็ยังคงกลับมาเล่นกีฬาที่เธอรักเหมือนเดิม
“สายลับ เลิศรัตนชัย” อดีตนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทย ก็เคยประสบอุบัติเหตุตกม้าขณะฝึกซ้อมม้าตัวใหม่ ส่งผลให้เข่าข้างขวาแตก จนต้องผ่าตัดเอาเหล็กเข้าไปดามไว้ ใช้เวลานานหลายเดือนถึงจะกลับมาเดินได้ปกติ ช่วงนั้นเมื่อหายแล้วเธอก็กลับไปขี่ม้าเหมือนเดิม ปัจจุบันเธอเปิดฟิตเนส เพื่อให้คนใส่ใจในการดูแลสุขภาพ