‘โคลอี้ มัลล์’ ตัวเต็งตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร Vogue คนใหม่

ในขณะที่ “แอนนา วินทัวร์” แห่งตำนานกำลังก้าวลงจากตำแหน่งบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร Vogue อเมริกา และการคาดเดากำลังพุ่งเป้าไปที่ทายาทคนดัง ซึ่งถูกกล่าวถึงอย่างหนาหู นั่นคือ “โคลอี้ มัลล์”
โคลอี้ มัลล์ เป็นลูกสาวของ “แคนดิซ เบอร์เกน” นักแสดงชาวอเมริกันวัย 79 ปี (ที่โด่งดังจาก ‘Gandhi’ และ ‘Boston Legal’) และ “หลุยส์ มัลล์” ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสผู้ล่วงลับ ตั้งแต่ปี 2011 โคลอี้วัย 39 ปีเข้าทำงานในกองบรรณาธิการนิตยสาร Vogue เธอเขียนบทความ สัมภาษณ์คนดัง เป็นพิธีกรรายการพอดแคสต์ ‘The Run-Through with Vogue’ ร่วมกับ “ชิโอมา นาดี” บรรณาธิการแฟชั่น และเคยมีผลงานหนังสือตีพิมพ์ในเครือ Vogue ที่รวมถึง ‘Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers’ และ ‘Vogue Living: Country, City, Coast’
ว่ากันว่าโคลอี้-แม่ลูกสอง ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เพื่อนร่วมงาน และตอนนี้สาวนิวยอร์กคนนี้กำลังก้าวกระโดดอีกครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพของเธอกับนิตยสาร Vogue อเมริกา แหล่งข่าววงในเผยกับ Page Six ว่า โคลอี้ มัลล์เป็นตัวเต็งที่จะมาแทนที่แอนนา วินทัวร์ ในตำแหน่งสูงสุด มีรายงานว่าเธอกำลังอยู่ใน “รอบสุดท้าย” ของการสัมภาษณ์เพื่อชิงตำแหน่งบรรณาธิการบริหารคนใหม่ของนิตยสาร Vogue อเมริกา
แหล่งข่าวยังเปิดเผยอีกว่า ผู้บริหารของสำนักพิมพ์ Conde Nast รวมถึง “โรเจอร์ ลินช์” ซีอีโอ และแอนนา วินทัวร์ ได้คัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียงไม่กี่คน ในจำนวนนั้นยังมี “นิโคล เฟลป์ส” นักข่าวและนักวิจารณ์แฟชั่นชื่อดัง ซึ่งดำรงตำแหน่ง Global Director ของนิตยสาร Vogue Runaway และ Vogue Business
แต่มีรายงานว่า โคลอี้ มัลล์-ซึ่งเพิ่งสัมภาษณ์พิเศษ “ลอเรน ซานเชซ” เพื่อขึ้นปกนิตยสาร Vogue ก่อนเข้าพิธีแต่งงานในฝันของเธอกับ “เจฟฟ์ เบซอส” มหาเศรษฐีจาก Amazon-เป็นผู้เข้าชิงตัวเต็งอันดับหนึ่ง แต่ในส่วนของนิตยสาร Vogue เองยังคงเงียบ คาดกันว่าจะประกาศชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งแทนแอนนา วินทัวร์ในช่วงต้นของงานนิวยอร์ก แฟชั่นวีค (11-16 กันยายนนี้)
แอนนา วินทัวร์ ซึ่งแม้ว่าจะก้าวลงจากตำแหน่งบรรณาธิการบริหาร แต่เธอก็จะยังคงทำงานที่สำนักพิมพ์และดำรงตำแหน่งผู้นำต่อไป และหากโคลอี้ มัลล์ได้รับเลือก บรรณาธิการบริหารคนใหม่ก็ยังคงทำงานอยู่ใต้ปีกของแอนนา วินทัวร์ต่อไป