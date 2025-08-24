xs
Gourmet Foodie Fest 2025 ยกทัพ 25 ร้านเด็ดภาคตะวันออก บุกเสิร์ฟกลางกรุงฯ

เตรียมพบที่สุดแห่งความอร่อยจากดินแดนตะวันออก ที่รวมทั้งรสชาติและเสน่ห์วัฒนธรรมการกินไว้ในงานเดียว! นิตยสาร Gourmet & Cuisine ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก จัดงาน “Gourmet Foodie Fest 2025 : Eat East-สีสันสวรรค์นักกิน” เทศกาลอาหารที่รวบรวมเอกลักษณ์แห่งรสชาติและวัฒนธรรมการกินของภาคตะวันออก ยกทัพกว่า 25 ร้านเด็ด จากภาคตะวันออก มาเสิร์ฟใจกลางกรุงเทพฯ ให้เหล่าฟู้ดดี้ได้ลิ้มลองความอร่อยแบบต้นตำรับ ครบเครื่องทั้งอาหารทะเลสดใหม่ระดับพรีเมียม อาหารพื้นถิ่นหากินยาก เครื่องดื่มสูตรพิเศษ และของหวานไอเดียสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมพิเศษจากดาราและอินฟลูเอนเซอร์สายกินชื่อดัง ที่จะมาเติมสีสัน แชร์เคล็ดลับ และสร้างบรรยากาศสนุก อร่อย มีเรื่องเล่า วันที่ 28-31 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-22.00 น. ณ โซน Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Gourmet & Cuisine เปิดเผยว่างาน Gourmet Foodie Fest 2025 ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Eat East-สีสันสวรรค์นักกิน” โดยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก เนื่องจากภาคตะวันออกของไทยเต็มไปด้วยอาหารสดใหม่และหลากหลาย ทั้งอาหารทะเลพรีเมียมและเมนูพื้นถิ่นหากินยาก เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสความอร่อยที่มีเอกลักษณ์ของภาคตะวันออก ไม่เพียงแต่รสชาติ แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบคุณภาพ เรื่องราวเบื้องหลังอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านทุกจาน งานนี้จึงเป็นโอกาสให้คนเมืองได้ลิ้มรสของดีโดยไม่ต้องเดินทางไกล

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษจากดาราและอินฟลูเอนเซอร์สายกิน ที่เต็มไปด้วยพลังบวก มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การกินอย่างรู้รส เข้าใจวัตถุดิบ และสนุกไปกับการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับไลฟ์สไตล์ ทำให้งานนี้ไม่ใช่แค่การกิน แต่เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้อิ่มทั้งรสชาติและเรื่องราวไปพร้อมกัน

ยกทัพ 25 ร้านเด็ด จังหวัดภาคตะวันออก อร่อยครบทุกรส ไว้ในที่เดียว!

จันทบุรี


• จันท์เจ้า ข้าวคลุกพริกเกลือปู-กั้ง ใช้น้ำมะปี๊ดแทนมะนาว เพิ่มรสหอมกลมกล่อม และเส้นจันท์ผัดปู-กั้ง เส้นเหนียวนุ่มผัดซอสสูตรเฉพาะกับปูและกั้งสดหวาน การันตีโดยเชฟระดับ 4 ดาวจากมณีจันท์รีสอร์ต


• The Craft เครื่องดื่มคราฟต์โซดาสูตรพิเศษจากผลไม้และสมุนไพรพื้นเมือง ได้แก่ คราฟต์โซดาบางสระเก้า รสเปรี้ยวอมหวานสดชื่นจากเร่วหอมและเครื่องเทศท้องถิ่น และคราฟต์โซดากาลเวลา กลิ่นโกโก้บางๆ จากเปลือกเมล็ดโกโก้ ผสานความซ่าอย่างลงตัว


• Feel So Peed น้ำมะปี๊ดพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ รสเปรี้ยวหวานชื่นใจ เมนูเด่น เช่น อเมริกาโน่มะปี๊ด มัตฉะมะปี๊ด และชาเอิร์ลเกรย์มะปี๊ดท็อปด้วยครีมชีส


ระยอง


• มีสุขฟาร์ม คาเฟ่ พิซซ่าหน้าหมูชะมวง เนื้อหมูคัดสรรอย่างดี รสชาติเปรี้ยวอมหวาน วางบนแผ่นพิซซ่าหนานุ่ม เป็นหนึ่งในเมนูที่หาชิมได้ที่เดียวในไทย


• อนอัว พายข้าวโพดเม็ดเรียงหอมกรอบละลายในปาก พร้อมเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ อเมริกาโน่มะพร้าวเผา และมัตฉะมะพร้าวเผาไร้น้ำตาล


ตราด


• บ้านตาเกลือ เมนูพื้นบ้านหากินยาก เช่น ใบโกงกางกรอบสอดไส้หมู–กุ้ง หรือสอดไส้สับปะรดตราดสีทอง


• ริมทะเลซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ท กั้งดอง ปูไข่ดอง ฮ่อยจ๊อเนื้อแน่นสูตรโบราณ วัตถุดิบจากประมงพื้นบ้าน สดใหม่


• 2488 Zong Zi Pad Pad Rustic Cuisine & Lounge อาหารตำรับชาวประมงเกาะช้าง เช่น ทอดมันปลาอินทรี หมึกกะตอยต้มหวาน ขนมบันดุ๊ก และขนมมัดไต้


• วงแหวนรัศมี GrayScale Brewhouse & Co. คราฟต์เบียร์จากผลไม้ท้องถิ่น เช่น สละ และส้มจี๊ด


• Tastory Pearl Beach Koh Chang คาเฟ่ติดทะเลเกาะช้าง เสิร์ฟเมนู Coconut Cloud Cheesecake ชีสเค้กเนื้อนุ่มละมุน หอมกลิ่นมะพร้าวสด รสหวานกำลังดี เคี้ยวเพลินละลายในปาก


ฉะเชิงเทรา


• ประดิษฐโภชนา ร้านเก่าแก่กว่า 90 ปี ริมแม่น้ำบางปะกง เมนูซิกเนเจอร์ “ห่อหมกปลาช่อนนาใบยอ” ใช้เนื้อปลาช่อนธรรมชาติไร้ก้าง ตำพริกแกงสด รองใบยออ่อนหอมอร่อย หรือเลือกใช้ใบโหระพาและกะหล่ำปลี


ชลบุรี


• หมูสะเต๊ะอพอลโล ร้านเก่าแก่ จ.ชลบุรี ยกทัพเมนูฮ่อยจ๊อกรรเชียงปูสูตรจีนแต้จิ๋ว วัตถุดิบจากประมงพื้นบ้าน


• ป้าแอ๊ดซีฟู้ด ศรีราชา ห่อหมกปลาอินทรี และข้าวหลามเผาสดทุกวัน ไม่ใส่วัตถุกันเสีย


• Sunny Brew Cafe x Pattaya ทองม้วนสดกรอบไส้ใบเตย ไส้มะพร้าวอ่อน มี 4 รสชาติ และเค้กไก่หย็อง มี 5 รสชาติ


สระแก้ว


• ยายต๊าม ร้านอาหารเวียดนามเจ้าแรกในอรัญประเทศ เสิร์ฟเมนูต้นตำรับอย่างแหนมเนือง ขนมเบื้องญวนเปาะเปี๊ยะ เส้นหมี่หมู ปากหม้อเวียดนาม กวยจั๊บเวียดนาม และขนมถ้วยทั้งคาว-หวาน


• Croffle Time ครอฟเฟิลกรอบนอกนุ่มใน และทาร์ตไข่คาราเมลโฮมเมด


นครนายก


• เอเดนฟาร์ม เมนูเด็ด กวยจั๊บญวน แหนมเนือง ขาหมู ขนมจีนน้ำยา และของหวานอย่างหมี่กรอบมะยงชิด


• บ้านก๋งยี่ บัวลอยญวน แป้งนุ่มไส้เนียน หวานมัน กลอมกล่อมหอมกะทิ


นอกจากนี้ยังมีร้านเด็ดอีกมากมาย พร้อมโปรโมชันที่พักราคาพิเศษ เช่น อาน่า รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า (เกาะช้าง) จ.ตราด, โรงแรมมณีจันท์ จ.จันทบุรี, ริมธารรีสอร์ท จ.นครนายก และชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี


กิจกรรมไฮไลต์พิเศษ ห้ามพลาด!

พบกับ “จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ” นักแสดงสาวมากความสามารถ ในโชว์ทำอาหาร Cooking Show เมนู Honey Lemon น้ำส้มมะปี๊ด สดชื่นเปรี้ยวหวาน วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00 น.


ต่อด้วยกิจกรรม Talk “East Side Stories เมื่อเรื่องกินคือการเดินทาง” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากกูรูอาหารและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง ได้แก่ คุณศรีรัตน์ ศรีภิญโญ (บ้านตาเกลือ) คุณพีท จากเพจ กินกับพีท คุณแพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์ ครีเอเตอร์ด้านการกินอย่างยั่งยืน วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เวลา 14.00-15.00 น.

และกิจกรรม Talk “Trat Flavours Gastronomad ตามหารส ไปสุดตะวันออก” โดย ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานเครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย และคุณรมณ อมตธรรม Brand Representative of TGN วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00-17.45 น.


ฟรี! เวิร์กช็อปและโชว์ทำอาหารสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ผู้ร่วมงานจะได้สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย อาทิ สอนทำขนมแปลก “ขนมควยลิง” โดยเชฟอภิสิทธิ์ จิตรประสงค์, Wine Pairing กับร้านอาหารบ้านตาเกลือ, ชิมคราฟต์ช็อกโกแลตจากแหล่งปลูกในไทยกับ Taste of Thai Craft Chocolate, DIY Yogurt Your Way แต่งหน้าโยเกิร์ตด้วยผลไม้ภาคตะวันออก, Craft Soda & Bakery Pairing จับคู่โซดาคราฟต์กับขนมอบสุดเก๋

เตรียมอิ่มอร่อยและเปิดประสบการณ์อาหารภาคตะวันออกในงาน “Gourmet Foodie Fest 2025 : Eat East-สีสันสวรรค์นักกิน” ในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00-22.00 น. ณ โซน Central Court ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

