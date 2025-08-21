G-SHOCK ซีรีส์ใหม่เติมสีสันไลฟ์สไตล์ ผสานความแกร่งระดับตำนาน

G-SHOCK เปิดตัวไลน์อัพนาฬิกาซีรีส์ใหม่ ยกระดับลุคของคุณให้เต็มไปด้วยคาแรกเตอร์อันโดดเด่น ตั้งแต่โทนสีสันสดใสไปจนถึงมินิมอลสไตล์เท่เรียบ แต่ยังคงไว้ด้วยเอกลักษณ์ด้านความแข็งแกร่ง
เริ่มที่รุ่น GMA-P2100PC มีขนาดเล็กและเพรียวบางกว่ารุ่น GA-2100 ที่มีกรอบตัวเรือนแบบ 8 เหลี่ยม ส่องประกายอันงดงามของทะเลในฤดูร้อน หน้าปัดสีโพลาไรซ์ลดแสงสะท้อน
รุ่น GMA-P2100M พัฒนาจากพื้นฐานรุ่น GMA-S2100 ด้วยสีสันหลากหลาย ทั้งน้ำเงินเข้ม ชมพู และขาว เสริมด้วยสีทองพิงค์โกลด์เพิ่มความหรู
รุ่น GMA-P2100ST เคลือบโพลาไรซ์สีมุก ทำให้สง่างามราวกับผ้าไหม
รุ่น GA-2100-1A1 ออกแบบขึ้นจากพื้นฐานของรุ่น GA-2100 ที่มากับกรอบตัวเรือนทรง 8 เหลี่ยม ผสานด้วยสีดำผิวด้าน ดูเรียบง่ายโดดเด่นมีสไตล์
รุ่น DW-5600UBB-1มากับรูปลักษณ์ระดับไอคอนของ DW-5000C ตกแต่งด้วยสีดำผิวด้าน เรียบง่ายและสวยงาม
รุ่น GMA-P2100-7A ตกแต่งด้วยสีขาวสดใสดูงามหรู
รุ่น GMD-S5600BA-7 ปรับโฉมให้กะทัดรัดและเพรียวบางยิ่งขึ้น พร้อมสีขาวสะอาดตา