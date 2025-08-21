“ในหลวง-พระราชินี” ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ลูกสาวคนเล็กอดีตนายกฯ “เศรษฐา ทวีสิน”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานให้กับ “นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน” บุตรสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน กับ พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สาวนุ้บจึงได้โพสต์ลงในไอจีของตนเองไว้ดังนี้
“เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีสมรสพระราชทาน ให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนัญดา ทวีสิน และ นายกฤตธี ธนวิพุธ ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”
นับเป็นสิริมงคล และสร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้กับทั้งสองครอบครัวคู่บ่าวสาว
#CelebOnline #Celeb #gossip #ชนัญดาทวีสิน #เศรษฐาทวีสิน #พักตร์พิไลทวีสิน #สมรสพระราชทาน