“บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี” ชวนคนดัง ค้นหาความสงบสุขที่แท้จริง

“บัว-บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี” เปิดตัวนิทรรศการเดี่ยว “Peace in Solitude” ณ Xspace Art Gallery หรือ “ความสงบนิ่งที่เกิดขึ้นทางใจ” ที่จะพาไปสำรวจและค้นหาความสงบสุขที่แท้จริง ซึ่งซ่อนอยู่ในตัวทุกคน เป็นเหมือนภาคต่อจากนิทรรศการครั้งก่อน อย่าง “Journey to Tranquility” แต่ครั้งนี้คือบทสรุปของการเดินทางที่ค้นพบแล้วว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล แต่อยู่ใกล้ๆ แค่ในใจเรา
แรงบันดาลใจหลักมาจากรูปทรงและพื้นผิวของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของสายน้ำ, รูปทรงของก้อนเมฆ, ความมั่นคงของภูเขา หรือพื้นผิวของดิน ซึ่งมอบพลังและเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจให้แก่ศิลปิน ท่ามกลางโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนอารมณ์ การกลับมาอยู่กับตัวเองและมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกภายใน จึงเป็นหัวใจสำคัญของผลงานชุดนี้ ซึ่งใช้เทคนิค “Wet on Wet” โดยศิลปินได้เปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นการใช้ “มือ” ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง ทำให้ผลงานแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่สดใหม่ จริงใจ และเปี่ยมด้วยอิสระ เหมือนได้กลับไปเชื่อมต่อกับตัวเอง ในสภาวะที่ปล่อยวางอย่างแท้จริง
“บัวมองว่า โลกปัจจุบันมีสิ่งรบกวนอารมณ์และจิตใจมากมาย การกลับมาอยู่กับตัวเอง และโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผลงานชุดนี้เหมือนเป็นการตกตะกอนความคิดและค้นพบว่า ความสงบสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ แค่เราหันกลับมามองธรรมชาติรอบตัว และฟังเสียงหัวใจตัวเอง อยากเชิญชวนทุกคนมาฮีลใจไปกับนิทรรศการ ‘Peace in Solitude’ และหวังว่าจะได้รับพลังงานดีๆ ความสุข และความสงบกลับไปค่ะ” บัวกล่าวถึงผลงานครั้งนี้
ภายในงานเปิดตัวมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ร่วมชื่นชมผลงาน พร้อมแบ่งปันความรู้สึกอันน่าประทับใจ อย่าง วิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เซิร์ช, ภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องหนัง PIPATCHARA, กรัชเพชร อิสสระ เจ้าของแบรนด์ KEMISSARA, ปัณณศา ดุษฎีสุรพจน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ IRADA, พรทิพย์ อรรถการวงศ์ นักออกแบบแฟชั่นและเจ้าของแกลอรี ATT 19 นิทรรศการจัดถึง 27 ก.ย. นี้ เวลา 10.00-17.00 น. ณ Xspace Art Gallery, Mini Xspace ชั้น 1 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 14