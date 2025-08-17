คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ผลตอบรับต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นไม่ว่าจะทำการใดก็อย่าได้คิดหวังไปไกลเกินกว่าที่ควรจะเป็นหรือคิดฝันอะไรแบบลมๆแล้งๆ ตั้งมั่นอยู่บนความจริงและความถูกต้องดีที่สุด ด้วยภารกิจที่มากมายก่ายกองทำให้คุณต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเลยทีเดียวหรือท่านอาจถูกอิทธิพลบางอย่างบีบให้ต้องทำในสิ่งที่มิได้สมัครใจ เจอความยากแบบครบสูตร ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากเป็นพิเศษ ต้องพยายามเก็บอาการความไม่พอใจด้วย จะค้นพบศักยภาพด้านใหม่ของตนเองแบบคาดไม่ถึง การเจรจาใดๆหรือแม้แต่การติดต่อประสานงานควรต้องพึ่งพาผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่ชำนาญมากกว่าจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์ ระวังความผิดพลาดอันเกิดจากข้อมูลที่ได้รับด้วยเพราะจะกลายเป็นสาเหตุให้คุณถึงกับเถียงไม่ขึ้นกันเลย ต้องทำใจรับสภาพกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ด้านการเงิน ช่วงต้นคล่อง มีรายได้เข้ามาเสริมทัพไม่ขาด แต่ช่วงปลายรายจ่ายตรึมและระวังมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ประมาณการผิดพลาด รายรับซบเซาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนใกล้ตัวเป็นกามเทพให้ทั้งที ได้ลงจากคานสักทีละนะ ส่วนคนมีคู่ เข้าใจธรรมชาติของกันและกันก็ไร้ซึ่งปัญหา
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
เรื่องที่หนักใจจะค่อยๆคลายไปทีละอย่างที่สำคัญคืออย่าประมาทก็แล้วกัน การจัดการบางสิ่งควรเป็นไปในลักษณะของของการพบกันครึ่งทางหรือจำเป็นที่จะต้องยอมเสียเปรียบเพื่อประโยชน์ที่คุ้มค่ามากกว่า อุปสรรคทุกอย่างย่อมมีทางแก้เสมอ เพียงแค่ต้องเปลี่ยนวิธีการที่ใช้บ้างเท่านั้น มิควรที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องใดๆที่ยังไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมากพอ และควรจะต้องหยุดกังวลในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับคุณด้วย ความพร้อมขององค์ประกอบหลายๆอย่างที่มีมากขึ้นทำให้คุณได้รับโอกาสที่คิดว่าหลุดลอยไปแล้ว ข้อเสนอได้รับการสนองตอบแม้ว่าจะไม่ครบถ้วนทุกประการก็ตาม สัญญาณตอบรับในหลายเรื่องดูเหมือนว่ามีความชัดเจนยิ่งขึ้น ผลงานจะทำให้คุณได้แจ้งเกิดแต่ต้องรอจังหวะอีกสักอึดใจ ผู้ใหญ่จะมอบหมายภารกิจลับที่ต้องการความเชื่อใจสูงมาให้ช่วยจัดการ
ด้านการเงิน ดีขึ้นจนแทบไม่น่าเชื่อ เป๋าตุง ต้องเก็บหอมรอมริบไว้บ้าง อย่าหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปโดยใช่เหตุ แต่ก็มีสิทธิ์ทีจะถูกตอดนิดตอดหน่อยจากคนใกล้ชิด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะพบคนคนถูกใจใกล้เคียงสเปกจากการแนะนำของเพื่อนฝูง ส่วนคนมีคู่ ครอบครัวอบอุ่น
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ต่อให้ทำดีแค่ไหนก็มีคนหาเรื่องมาตำหนิคุณจนได้ดังนั้นก็อย่าไปซีเรียสให้เสียเวลาเลย ช่วงนี้จะมีคนที่พยายามกันท่าคุณในหลายๆเรื่องหรือพยายามที่จะฉวยโอกาสไปจากคุณแต่โชคยังดีที่ผู้ใหญ่ยังยืนอยู่ข้างคุณ มีสิทธิที่จะได้เข้าเสียบแทนตำแหน่งแบบคาดไม่ถึงด้วยเตรียมตัวให้พร้อมไว้ละกัน บางภารกิจจำเป็นต้องใช้สมาธิและความเป็นมืออาชีพสูง ต้องทำหน้าที่ด้วยความเสียสละและอุทิศตัวให้กับงานอย่างเต็มที่สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นช่วงที่จะสามารถเจรจาต่อรองได้มากขึ้นกว่าเดิม อุปสรรคปัญหาที่ต้องเจออาจเป็นเพราะไปขวางทางผู้มีอิทธิพลหรือใครบางคนเข้าโดยไม่รู้ตัว มีเรื่องให้ต้องแก้ไขสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยู่เรื่อย การที่ได้เข้าไปรับรู้ข้อมูลในเชิงลึกบางอย่างจะสร้างความอึดอัดใจให้ ระวังการกินอาหารที่ผิดสำแดงด้วยล่ะ
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตให้ในบางเรื่อง แต่ก็ต้องฉลาดใช้และอย่ายอมจ่ายง่ายๆเหมือนเคย ต้องระวังทรัพย์สินสูญหายจากความสะเพร่าตนด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ตาถึงและมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันต่อแบบระยะยาว ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องที่กินใจกันอยู่ลึกๆ แต่ถ้าพูดไปก็ทะเลาะกันเปล่าๆ ต้องพยายามปลงสถานเดียว
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
การจัดการงานต่างๆต้องลงแรงเองซะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ด้วยอัธยาศัยที่ดีส่วนตัวทำให้หาความราบรื่นและความสะดวกได้ไม่ยาก บางทีต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของมิตรจิตมิตรใจ มีเครดิตในเรื่องคำพูดถึงขั้นที่ผู้ใหญ่วางใจให้เป็นตัวแทนหรือเข้าไปเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง การเจรจาเพื่อขอลดเงื่อนไขบางอย่างในทางปฏิบัติได้รับการสนองตอบตามที่ต้องการแต่อาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งอยู่ในระดับที่พอรับได้ ช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็ดูคล้ายว่าจะเข้าทางคุณไปซะหมดซึ่งก็อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบหรือกลไกบางอย่างไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตาม ในบางครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีตีเนียนไว้ก่อน ระวังความรีบร้อนจะทำให้รายละเอียดบางอย่างตกหล่นไปนะ โอกาสที่ได้มานอกจากฝีมือแล้วยังเป็นเพราะอยู่ถูกที่ถูกเวลาพอดิบพอดีด้วย
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวาแต่ก็ยังไม่ถึงกับเข้าเนื้อ จะมีเงินเข้ามาต่ออายุได้ทันเวลาตลอด แต่ก็จะมีคนจ้องที่จะเอาเปรียบอยู่ ทวงหนี้ที่ติดค้างมานานได้สำเร็จ และควรที่จะชั่งใจให้ดีก่อนที่จะซื้อหาอะไรก็ตามซึ่งควรต้องเน้นที่ความจำเป็นเป็นหลัก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีทั้งรุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่ แต่ระวังปัญหาที่เกิดจากการคบซ้อนด้วยล่ะ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องทุ่มเถียงกันอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ทำเอาบรรยากาศเสียไปเลย
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
การงานที่ต้องจัดการหรือสะสางเป็นไปอย่างลุ่มๆดอนๆหาความคืบหน้าไม่ค่อยได้ บางทีก็อาจจะต้องเหนื่อยฟรีด้วย หลายสิ่งผิดไปจากแผนที่วางไว้ เจอสถานการณ์ที่ทำให้ต้องทำเป็นใจดีสู้เสือ แม้ว่าจะทำอะไรได้ไม่มากแต่ก็พยายามอย่าทำให้ความยุ่งยากวุ่นวายยกระดับขึ้นไปได้อีกก็พอ มิควรที่จะหาเรื่องใส่ตัวโดยไม่จำเป็น การสนองตอบต่อความต้องการใดๆมักใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เสมอ ต้องครองสติให้มั่นไว้เมื่อตกอยู่ในสภาวการณ์ที่คับขันหรือต้องเผชิญกับชั่วโมงที่เร่งด่วน ควรที่จะต้องรู้ว่าจะใช้อาวุธที่มีอย่างไรจึงจะสามารถผ่านบททดสอบไปได้ คงต้องใช้การสังเกตการณ์และวิเคราะห์โดยละเอียดยิ่งขึ้น จะมีเหตุที่ทำให้ความคิดต้องเปลี่ยนไปอย่างปุบปับหรือต้องทำการบางอย่างเพื่อตอบแทนหนี้บุญคุณที่ติดค้างอยู่ก็เป็นได้
ด้านการเงิน หาเงินเก่ง มีรายได้จากหลายทาง แต่จะซื้อหาอะไรต้องดูให้ด้วยระวังจะถูกหลอกโดยเฉพาะของเก่าหรือแม้แต่การเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คิดจะคบหาใครควรสืบประวัติให้ดีก่อน จะได้มิต้องช้ำใจภายหลัง ส่วนคนมีคู่ มีเหตุที่ทำให้จิตตก หรือเสียความรู้สึก
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ต้องเข้าไปอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามการวางตัวและทัศนคติเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักไว้ให้มาก การฟังจะให้ประโยชน์หลายอย่างมากกว่าที่คิด จะได้รับแรงบันดาลใจบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัว บางขณะอาจจะต้องยอมที่จะตามน้ำบ้างถ้ามิใช่อะไรที่เกินไป หลีกเลี่ยงคำพูดขัดคอคนอื่นหรือแบบทีเล่นทีจริง จะเจอตัวแปรที่ยากแก่การวบคุมหรือพบความผิดปกติที่มิอาจแก้ไขได้โดยลำพังจำเป็นต้นต้องรบกวนขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบกรณ์ตรงและเพื่อนเก่า ปลายสัปดาห์มีสิทธิ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องที่รอลุ้นหรือสิ่งที่ติดต่อไว้ มีโอกาสที่จะได้รับการทบทามให้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานสำคัญ การเจรจาต่อรองได้ผลเป็นที่น่าพอใจ มีแววว่าจะต้องได้เดินทางกะทันหัน
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา ต้องใจแข็งเท่านั้นถึงจะเก็บเงินไว้อยู่ ระวังเพื่อนพาจนนะ สิ้นเปลืองเพราะความอยากได้อยากมี สิ่งใดที่ถูกยืมคงจะได้คืนยาก มีแววว่าจะต้องได้ซ่อมบ้านหรือรถหรือหมดไปกับการเดินทาง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบคนที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย และก็น่าที่จะเป็นรักต่างวัยซะด้วย ส่วนคนมีคู่ ระวังปัญหาที่เกิดจากความคิดมากไปเองของคุณ หยุดมโนได้ก็เป็นสุข
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ใช่ว่าจะไม่มีทางเลือกแต่เป็นเพราะคุณคิดเยอะจนไม่เป็นตัวของตัวเอง ต้องกล้าที่จะตัดสินใจด้วยจุดยืนของตนมากกว่าเดิม อย่าทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นยากหรือเอาแต่ออกตัวกันโดนว่า บางทีอาจจะต้องถอยไปเพื่อตั้งหลักใหม่ให้ดีกว่าเดิม ทำใจยอมรับในผลของการกระทำและคำพูด จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบช่วยไม่ได้นอกจากจำใจต้องรับสภาพ เรื่องบางอย่างคุณอาจจะปรึกษาผิดคนก็เป็นได้ลองตรองดู เงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่ตกลงเนื่องจากเหตุสุดวิสัยบางอย่าง ระวังจะเสียโอกาสจากคำพูดพล่อยๆหรือเจอสถานการณ์แบบหนีเสือปะจระเข้ก็เป็นได้ ทำการใดก็อย่าได้คาดหวังในผลลัพธ์สูงจนเกินไปควรทำใจเผื่อไว้บ้าง เหตุการณ์ลักษณะพลิกล็อคเกิดขึ้นได้เสมอ มีเกณฑ์เดินสายเป็นว่าเล่น ระวังปัญหาสุขภาพด้วย
ด้านการเงิน รายรับไม่พอกับรายจ่าย มือเติบนักไม่ได้ ระวังสภาพคล่องจะหมดไปก่อนเวลาอันควร รายได้ไม่เข้าเป้า เงินไหลเข้ามาช้ากว่ากำหนดที่ตกลงกันทำให้การจัดสรรยิ่งลำบากขึ้น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ได้ลงจากคานเพราะได้แม่สื่อพ่อสื่อดี ส่วนคนมีคู่ ปลายสัปดาห์ระวังปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจผิด
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มีเรื่องท้าทายสติปัญญาเข้ามาตลอด มีโอกาสได้ทดลองวิธีการใหม่ๆหรือได้ลองผิดลองถูกกับสิ่งที่คิดไว้ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์พาไปหรือเกิดจากความตั้งใจก็ตาม ส่วนอะไรที่หมายมั่นปั้นมือไว้ก็ไม่น่าที่จะพลาดไปได้ บางท่านอาจจะเจองานงอกหรืองานเข้าจากความผิดพลาดของผู้อื่นแต่ก็ยังดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงอยู่ บางเหตุการณ์ก็เครื่องร้อนช้าไปนิดซึ่งก็จะทำให้เสียกระบวนได้ ควรต้องกระตือรือร้นให้มากกว่าที่เป็นอยู่ พยายามรักษาภาพลักษณ์และมาตรฐานฝีมือด้วย เพิ่มวาทศิลป์อีกเล็กน้อยก็น่าที่จะทำให้ปัญหาที่ตึงเครียดค่อยๆคลายตัวลงได้ ความรู้ความสามารถเฉพาะทางยังเป็นจุดขายที่ดีมีสิทธิ์ที่จะได้รับการทาบทามให้ทำงานจ๊อบพิเศษอีกหลายที่ ระวังบริวารจะทำอะไรที่นอกเหนือคำสั่งด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี แต่จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเพราะคนอื่นหรือจำเป็นต้องใช้หนี้แทน ต้องควบคุมอย่าให้พร่องเร็วจนเกินไป ระวังเจอของเก๊ของปลอมหรือของที่ย้อมแมวขายด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ตกหลุมรักอันเนื่องมาจากความใกล้ชิด แพ้ทางคนที่เอาใจเก่ง ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่ราบรื่น เทคแคร์กันดี
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
เจอแต่ความร้อนรนและรีบเร่ง อะไรๆก็ดูคล้ายกับว่าจะด่วนไปซะหมด จะถูกสถานการณ์กดดันให้ต้องรีบคิดรีบตัดสินใจจึงต้องเพิ่มความรอบคอบและรัดกุมให้เข้าข้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว ช่วงนี้หากบุ่มบ่ามก็อาจจะเจ็บตัวฟรีได้เพราะคนรอบข้างมีแต่รับชอบแต่ไม่รับผิด จะมีเรื่องให้ต้องลุ้นแบบใจตุ๊มๆต่อมๆ จำเป็นต้องพลิกแพลงหรือดัดแปลงของเก่าออกมาเล่าใหม่เพื่อความรวดเร็ว แต่ละสิ่งต้องผ่านกระบวนการทางความคิดที่ครบทุกแง่มุมอย่างน้อยก็กันไว้ดีกว่าแก้ การต่อสู้ฟันฝ่ายังดำเนินต่อไปแต่ความสำเร็จก็มิได้อยู่ไกลเกินเอื้อม ต้องก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจำกัดของตัวเองไปให้ได้ เวลามีน้อยใช้สอยประหยัดด้วยล่ะ ใช้ไม้แข็งอย่างเดียวไม่ได้ผล ระวังคำพูดที่จะเข้าตัวเองหรือผูกมัดตัวเองโดยไม่รู้ตัว เดินทางบ่อย
ด้านการเงิน หาได้ไม่ทันใช้ เงินที่มีลดระดับลงอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องหั่นงบบางอย่างเพื่อความคล่องตัว รายการซ่อมข้าวของที่พังเยอะพอดู มีเรื่องให้ต้องเสียเงินแบบปุบปับด้วย อย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยจนเกินไปเพราะอาจต้องเสียใจภายหลังได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่คุณไปมีใจใช่จะมีคุณเป็นตัวเลือกเพียงคนเดียวซะเมื่อไหร่ ส่วนคนมีคู่ เหตุจากความที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายทำให้ต้องมีปัญหากัน คุยกันไม่รู้เรื่อง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ความเด็ดขาดของคุณเป็นเหมือนดาบสองคมเวลาจะใช้คงต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมด้วย อย่าคิดเข้าข้างตนเองหรือสำคัญตนผิดก็แล้วกัน ระวังการใช้อารมณ์โดยเฉพาะกับคนกันเองจะผิดใจกันซะเปล่าๆ การจัดการงานใดๆก็มิได้ราบรื่นยังคงต้องพึ่งพาอาศันคนอื่นๆไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต้องคิดและทำหลายอย่างไปพร้อมๆกัน หลายสิ่งดูเหมือนว่าจะเหนื่อยกว่าที่คาดไว้ เรื่องที่ทำให้หนักใจและลำบากใจทยอยเข้ามาเรื่อยๆ จำเป็นที่จะต้องน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก มีบางเรื่องที่คุณยังไม่รู้รายละเอียดครบทั้งหมดดังนั้นก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือรีบตัดสินจนเกินไป การวิ่งเต้นหรือเป็นธุระอะไรกับใครระวังจะเข้าทำนองเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่กระดูกแขวนคอนะ ควรที่จะต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์ด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีพอสมควร มีลู่ทางในการหารายได้เสริมเพิ่มอีก อาจมีการยักย้ายถ่ายเทเพื่อผลประโยชน์ที่คุ้มกว่า แต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพตนและคนในครอบครัวเข้ามาเป็นตัวแปรดึงเงินในกระเป๋าออกไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมายื่นใบสมัครขอเป็นแฟนเยอะแต่มีสิทธิ์ที่จะหลวมตัวไปรักคนที่มีเจ้าของเข้าจนได้ ส่วนคนมีคู่ พูดกันดีๆได้แค่ไม่กี่คำ ช่วงนี้ของขึ้นง่าย
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
มีโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์หรือได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มจากการเข้าร่วมสัมมนาหรือจากการเข้าสังคมที่แตกต่าง จะได้แรงบันดาลใจและไอเดียใหม่ๆอีกมากด้วยใจที่เปิดกว้างของคุณเอง สำหรับภารกิจที่จ่อคิวอยู่ดูเหมือน่าจะไม่ธรรมดาต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบซึ่งก็เหมาะกับผู้ที่มีชั่วโมงบินสูงเท่านั้น ในสถานกรณ์ฉุกเฉินจะมีบางสิ่งดลใจให้ได้พบทางออก ที่สำคัญคืออย่ากระทำการใดที่เกินกว่าขอบเขตอำนาจตน ระวังอย่าให้การถกเถียงไม่ว่าจะเป็นในประเด็นใดๆก็อย่าให้เลยเถิดเหตุเพราะอารมณ์พาไปล่ะ พยายามจัดการทุกสิ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงและแผนให้ได้ก็พอ จะมีเรื่องเข้ามาขัดจังหวะการทำงานอยู่เป็นระยะหรือถูกโบ้ยงานมาให้รับผิดชอบเพิ่มแบบมัดมือชก ระวังจะโดนคนอื่นแย่งซีนหรือแย่งเอาความดีความชอบไปแบบหน้าตาเฉย
ด้านการเงิน หมุนคล่อง หาเงินเก่ง แต่ก็จ่ายเป็นว่าเล่นเช่นกัน ที่สำคัญระวังโดนชักดาบล่ะ เช็กคุณภาพของที่ซื้อให้ดีก่อนออกจากร้าน และอาจจะเข้าทำนองที่ว่าเสียง่ายเสียยากเสียมากเสียง่ายก็เป็นได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ต้องระวังเจอภาพลวงตาหรือมายาลวงให้เคลิบเคลิ้มไปชั่วขณะ มิควรเป็นปลื้มใครง่ายเกินไป ส่วนคนมีคู่ จำเป็นที่จะต้องใช้ธรรมะเข้าข่มหรือปลงซะบ้างเพื่อชีวิตคู่ที่ยั่งยืน
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สิ่งที่หวังหรือตั้งตารอใกล้ที่จะเป็นจริงมากขึ้นทุกขณะด้วยความเอาจริงเอาจังของคุณ แต่ก็จะมีสิ่งใหม่ๆให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะจากความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดก็ตามที จะมีประสบการณ์แก่กล้ามากขึ้นเป็นลำดับ รู้จักที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวและไม่เอาแต่ความคิดตนเป็นใหญ่ ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้ฟังที่ดีหลายอย่าง คนที่สู้งานและมีน้ำอดน้ำทนเช่นคุณทำให้สามารถที่จะเติบโตในสายงานได้อย่างภาคภูมิซึ่งจะได้รับข่าวดีในระยะเวลาอันใกล้นี้ หลายเรื่องทำได้ดีกว่าที่คิด จะได้ข้อเสนอพิเศษหรือมีโอกาสดีเข้าให้ได้พิจาณาเลือก แต่ก็คงต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขและเรื่องที่สื่อสารให้ตรงกันด้วย ความยุ่งยากวุ่นวายดูหมือนว่าจะผ่อนคลายลง บริวารทำงานเนือยๆไปนิดคงจะต้องหาทางกระตุ้นหน่อย ระวังความเกรงใจที่ไม่เข้าท่าจะทำให้เสียโอกาสไป
ด้านการเงิน ความคล่องตัวยังดีอยู่ แต่ต้องระวังอย่าความฟุ้งเฟ้อเข้าครอบงำได้ยิ่งช่วงนี้มีของล่อตาล่อใจเยอะเป็นพิเศษซะด้วย จะถูกหยิบยืมเงินทองข้าวของโดยที่คุณมิสามารถอ้าปากปฏิเสธได้ทัน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด น่าจะได้พบคนที่มีอุปนิสัยใจคอเข้ากันได้ และมีสิทธิ์ที่จะสานต่อความสัมพันธ์กันแบบยาวๆไปด้วย ส่วนคนมีคู่ เหตุจากความหวาดระแวงของแฟนคุณทำให้สิ่งที่เคยเข้าใจกับกลายเป็นตรงข้ามไปซะงั้น