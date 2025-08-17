คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 11 –17 สิงหาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์) ถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแอ็คทีฟมากขึ้นอีก ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ มีหลายสิ่งที่น่าจะถูกตีกลับให้กลับมาปรับปรุงใหม่ มีข้อบกพร่องที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ตารางงานจะแน่นเอี้ยดยิ่งขึ้น ต้องบริหารเวลาให้ดีกว่าเดิม กว่าที่จะจัดการให้เป็นรูปเป็นร่างได้ก็ทำเอาเหนื่อยมิใช่เล่น ต้องทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ อาจจะต้องรู้สึกผิดหวังกับคำตอบหรือข้อสรุปที่ได้รับ ความช่วยเหลือใดๆเป็นไปในลักษณะที่ต้องยืนหมูยื่นแมวเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน แต่ต้องระวังจะเจอกับคนประเภทได้คืบจะเอาศอกด้วยล่ะ การที่ได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือสังคมกลุ่มใหม่ๆก็น่าที่จะทำให้ได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นหรือได้ข้อคิดอะไรบางอย่างแบบที่คาดไม่ถึง ความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจะมาจากความไม่แน่วแน่ทางความคิดของตนก็เป็นได้ คำวิพากษ์วิจารณ์ที่ลอยเข้าหูควรคิดซะว่าเป็นการติเพื่อก่อก็แล้วกัน
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น มีรายได้อื่นเข้ามาเสริมทัพ แต่ระวังเจอรายจ่ายแบบมัดมือชกเข้าล่ะ จะถูกผลักภาระมาให้แบบมิทันได้ตั้งตัว หรือมีเหตุให้ต้องเสียเงินเพื่อที่จะตัดความรำคาญ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักมีคู่แข่ง ถ้าเป็นคนที่ใช่จริงๆคงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ ส่วนคนมีคู่ โปรยเสน่ห์ไปทั่วระวังเจอดี
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม) ความไม่แน่นอนบังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขอเพียงมีสติคอยกำกับไว้ก็คงมิมีอะไรยากเกินที่จะรับมือ เรื่องใดที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงก็อย่าได้เข้าไปยุ่งหรือคิดแทนคนอื่นจะกลายเป็นการเพาะศัตรูเพิ่มเปล่าๆ ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและคำนึงถึงกาลเทศะด้วย อย่าหุนหันพลันแล่นและปากไวเป็นอันขาด ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุด การดำเนินการใดๆมิสามารถจัดการให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้ภายในครั้งเดียว อย่าได้หวั่นไหวไปกับคำวิจารณ์ควรใช้เป็นแรงขับให้มีความฮึกเหิมจะดีกว่า พยายามยิ้มรับให้ได้กับทุกเหตุการณ์ สถานการณ์มีสิทธิ์ที่จะพลิกผันไปในทางที่คุณมิอาจคาดถึงได้ ระวังจะเสียเครดิตเพราะงานเสร็จไม่ทันกำหนด ในบางเรื่องที่มิได้มีประสบการณ์ช่ำชองมากพอก็คงจะต้องพึ่งพาผู้ที่มีประสบการณ์แก่กล้ามากกว่าให้ช่วยเหลือ ลดอีโก้ลงนิดดีแน่
ด้านการเงิน มีสภาพคล่อง ได้เงินก้อนเข้ามาหมุนทันเวลา แต่ก็อย่าได้ใจใหญ่จนเกินไป ใช้เท่าที่จำเป็นจริงๆดีกว่า อะไรที่น่าจะประหยัดได้ก็ควรทำ มีลาภปาก แต่ระวังเจอทุกขลาภนะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เสน่ห์แรงพอตัว แต่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไวจนเกินไปจะทำให้ช้ำใจได้ในภายหลัง ส่วนคนมีคู่ ระวังคำพูดลักษณะเปรียบเทียบแฟนคุณกับคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องซะเปล่าๆ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน) ความคล่องตัวและความฉับไวดูเหมือนว่าจะลดน้อยถอยลงไปคล้ายกับว่ามีบางสิ่งดึงดูดพลังของคุณไปแทบหมด ต้องพยายามกระตุ้นตนเองด้วยหรือบางทีอาจเกิดจากปัญหาเรื่องสุขภาพและการพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นได้โดยเฉพาะช่วงกลางสัปดาห์ไปไม่ว่าจะคิดจะทำการใดควรต้องระมัดระวังและรอบคอบอย่างถึงที่สุดโอกาสที่จะทำพลาดอย่างที่ไม่น่าจะเป็นมีสูง เป็นช่วงที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพหรือออกความเห็นใดๆได้อย่างเต็มที่นัก ทำคุณคนไม่ขึ้นดีไม่ดีมีสิทธิ์ที่จะติดห่างแหไปด้วย ยึดเอาความเป็นจริงและสิ่งที่ถูกที่ควรไว้ก่อน ระวังจะเจอบุคคลประเภทน้ำนิ่งไหลลึกให้มาก อย่าใจเร็วด่วนได้ ทบทวนและตรึกตรองหลายๆชั้นก่อนตัดสินใจโดยเฉพาะอะไรที่ไม่มีอยู่ในแผน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ด้วย
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มีเยอะก็จ่ายเยอะ มีเรื่องให้ต้องเสียเงินตลอดเวลา ต้องพยายามจบภาระให้ได้ทีละอย่าง จะเดือดร้อนเพราะปฏิเสธใครไม่เป็นนั่นแหละ บริวารใช้เงินเปลือง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มิควรมองใครเพียงแค่ผิวเผิน เพราะมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ เป็นเพราะเรื่องที่กินแหนงแคลงใจทำให้ต้องระหองระแหงกันอยู่เรื่อยๆ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม) เรียบเรียงความคิดและคำพูดให้ดีก่อนที่จะสื่อสาร อาจเกิดความเข้าใจไขว้เขวในข้อมูลบางอย่างดังนั้นในทุกเรื่องต้องเช็กให้ดีก่อน ภารกิจถาโถมเข้ามามิได้หยุดได้หย่อนมีทั้งที่เป็นแบบไฟล์ทบังคับและสมัครใจที่จะทำ มีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อสังคมหรือได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญในโปรเจ็กบางอย่างจากการผลักดันของผู้ใหญ่ จะได้ประสบการณ์ที่นอกเหนือจากในตำรา เรื่องบางเรื่องหากมิได้พบเจอด้วยตนเองก็คงมิอาจเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง การเจรจาความใดๆควรให้เป็นไปอย่างไม่เป็นทางการจะดีกว่า อย่ารับปากใครแบบสุ่มสี่สุ่มห้าโดยเฉพาะเรื่องที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่สามารถจะจัดการให้ได้แม้ว่าข้อแลกเปลี่ยนจะเลิศสักแค่ไหนก็ตาม ระวังการทำอะไรที่เสี่ยงหรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงโดยเฉพาะเมื่อต้องการหลุดพ้นออกจากกรอบความคิดเดิมๆ เดินทางบ่อย
ด้านการเงิน คล่องตัวดี ต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนให้ดีเพื่อป้องกันความวุ่นวายในภายหลัง อย่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น ได้ของฝากจากต่างถิ่น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ระวังจะพบรักจอมปลอมหรือจอมสร้างภาพ ส่วนคนมีคู่ เนื้อหอม ถ้าแฟนคุณไม่หึงสิแปลก
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน) ต้องคอยจับตาสถานการณ์ไว้ให้ดี จะเกิดปัญหาบางอย่างที่ทำให้ระบบหรือกลไกการขับเคลื่อนมีอันต้องล่าช้าออกไป การแก้ไขที่ปลายเหตุใช่ว่าจะได้ผลแต่ก็จนปัญญาเพราะอำนาจมิได้อยู่ในมือคุณ ติดขัดที่เงื่อนไขมิได้เปิดช่องไว้ให้ การต่อรองใดๆควรจะต้องมีแนวร่วม จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาเหตุผลที่มารองรับความคิดและการกระทำด้วยความรอบคอบ ระวังไอเดียจะโดนฉกหรือถูกปาดหน้าเอาโอกาสไป บางทียิ่งรีบก็เหมือนว่าจะยิ่งช้า มีเรื่องในหัวให้คิดเต็มไปหมด ควรต้องปรับโหมดและรับมือกับสถานการณ์ให้ไวกว่าเดิม ลดข้อแม้ส่วนตัวลงบ้างหรือมองเห็นแต่ข้อจำกัดโดยที่ยังมิทันได้ใช้ความพยายาม มิควรทำตัวชิวจนเกินเหตุ ผลของการเจรจาไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ ในบางเรื่องก็ต้องทำใจรับสภาพโดยเฉพาะเกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินงาน
ด้านการเงิน จะมีเงินเข้ามาหมุนในมือเยอะขึ้น แต่ต้องไม่มือเติบจนเกินเหตุ ระวังจะถูกโก่งราคาของหรือได้ของที่คุณภาพไม่สมราคา จะไปไหนมาไหนก็ควรดูแลทรัพย์สินเงินทองและข้าวของให้ดีด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ไม่ต้องรีบร้อนลงจากคานจนเกินไป ดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นคนที่ใช่แล้วจริงๆ ส่วนคนมีคู่ เมื่อต่างก็ฟังกันมากขึ้นก็ลดปัญหาไปได้เยอะ ความสงบสุขกลับมาเยือนอีกครั้ง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม) ควรต้องมีความหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ในบางเรื่องที่เคยอึมครึมก็จะมองเห็นภาพในหัวได้ชัดขึ้นทำให้สามารถที่จะดัดหรือปรับให้เป็นรูปเป็นร่างได้ง่าย แม้ว่าจะไม่ได้ราบรื่นซะทีเดียวแต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับแทบทุกเรื่อง ควรเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีให้ได้ในคราวเดียวกัน จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก ความคิดที่เปลี่ยนทำให้เจอมุมมองที่ต่าง จะได้รับข่าวดีที่ทำให้หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง สถานการณ์ที่กลับตาลปัตรกลายเป็นผลดีสำหรับคุณไป บางท่านที่ได้รับบทบาทหน้าที่ใหม่ก็ต้องทำอะไรที่เป็นการพิสูจน์ตนเอง ควรต้องมีความละเอียดลออที่เข้มข้นขึ้น
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก มีลาภปาก ได้ของฝากที่ถูกใจ แต่ควรต้องงดให้หยิบยืมข้าวของเครื่องใช้หรือทรัพย์สินใดๆเพราะมีแววว่าจะไปแล้วไปลับ จะเสียเงิยด้วยเรื่องของสุขภาพหรือซ่อมบ้านหรือรถ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบใครบางคนที่ทำให้รู้สึกว่าต้องชะตาตั้งแต่แรกเห็น ส่วนคนมีคู่ งอนแบบไม่มีที่มาที่ไป ถ้าไม่มีใครง้อแย่เลยนะคะ
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม) เป็นช่วงเวลาของการตามหาความกระจ่างหรือคำตอบของหลายๆสิ่ง มีเรื่องให้ได้ลุ้นหรือต้องใจหายใจคว่ำอยู่เป็นระยะ ยังคงไม่อาจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ด้วยตนเองมากนัก หลายเรื่องยังต้องขึ้นกับส่วนรวมหรือเสียงส่วนใหญ่ ต้องมองตามความเป็นจริงมิใช่จะเอาแต่ใจตนเป็นใหญ่ อย่าแปลเจตนารมณ์คนอื่นผิดหรือคิดในแง่ลบมากเกินไป ปัญหาบางอย่างอาจเป็นเพียงแค่เรื่องของเส้นผมบังภูเขาเท่านั้น มิควรทำให้ใครๆต้องกังขาในฝีมือ ต้องพยายามทำให้หลายคนรู้สึกว่าประเมินคุณผิดไปดีกว่า ในบางเรื่องหากจำเป็นที่จะต้องถอยกลับไปตั้งหลักใหม่ก็อย่าได้ฝืนบางทีอาจจะทำให้ได้เห็นมุมมองบางอย่างที่กว้างขึ้น การเจรจาหรือทำสัญญาจะเจออุปสรรคหรือมีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจากเดิม
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพพอสมควร มีรายได้งอกเงยจากการลงทุน ได้เงินส่วนต่างหรือเงินปันผล แต่รายจ่ายเพื่อครอบครัวก็สูงเช่นกัน มีรายการต้องซ่อมข้าวของเครื่องใช้ ระวังขโมยขึ้นบ้าน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีผู้ใหญ่ช่วยเฟ้นหาคนที่เหมาะสมมาให้ แต่ก็อย่าเพิ่งรีบติจนอีกฝ่ายต้องเตลิดล่ะ ส่วนคนมีคู่ ระวังจะหมดสุขเพราะคิดเล็กคิดน้อยจนเกินไป
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน) ภารกิจล้นมือมีทั้งงานที่ต้องรับผิดชอบและงานที่จำเป็นต้องยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เหนื่อยเป็นสองเท่า ความสำเร็จที่ได้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ต้องทำอะไรซ้ำๆ ผลตอบรับในบางเรื่องอาจยังไม่ดีเท่าที่หวัง เจอคนที่คอยปัดแข้งปัดขาอยู่เนืองๆ แต่หลายๆเรื่องก็มิได้แย่อย่างที่คิดแค่ต้องปรับแก้บางจุดเล็กน้อย ยังขาดอิสรภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์แต่งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางค่อนข้างก้าวหน้าเป็นที่ต้องการตัวจนถึงกับต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางงานกันเลย บริวารจะดื้อแพ่งไม่ทำตามที่บอกทำให้ต้องเสียเรื่องเสียเวลาหรือไม่ก็ดีแต่พูด งานใหม่ที่รับมาจะเจอเงื่อนไขบางข้อที่ต่อไปจะก่อความอึดอัดใจให้จึงควรต้องพิจารณาทบทวนให้ดีก่อน เดินทางบ่อยกว่าปกติ ระวังปัญหาสุขภาพด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีกำลังซื้อสูงขึ้น แต่ก็ยังมิควรที่จะจัดหนักและจ่ายแหลกในเรื่องที่ไม่จำเป็น ต้องคำนวณงบให้ดีก่อนที่จะถอยอะไรออกมาใหม่ จะซื้อหาสิ่งใดควรต้องเปรียบเทียบราคาด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนที่ทำให้รู้สึกประทับใจและหวั่นไหว ส่วนคนมีคู่ อย่าให้ความเชื่อใจกันที่ต้องลดลงเพราะคำของคนอื่น ต้องฟังหูไว้หู
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม) อุปสรรคเยอะขึ้นรวมถึงคนก่อกวนทำให้การงานไม่คืบหน้าอย่างที่ต้องการจะให้เป็น ต้องรบทั้งกับคนและปัญหาสารพัดอย่าง ยังขาดความเป็นเอกเทศถึงแม้ว่าจะมีอำนาจในมือเพิ่มขึ้นแต่ก็มีอีกหลากหลายปัจจัยที่จำเป็นต้องคำนึงถึง ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีอย่าได้ผลีผลามหรือย่ามใจจนเกินไป ในบางกรณีควรศึกษาจากประสบการณ์ของผู้อื่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องประสบด้วยตนเองก็ได้ จะถูกส่งเข้าไปดูแลความเรียบร้อยของภารกิจบางอย่างโดยขึ้นตรงต่อผู้มีอำนาจซึ่งก็ต้องเพิ่มความประณีตให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่าได้คิดทำอะไรแบบลูบหน้าปะจมูกหรือใช้เส้นทางลัดเป็นอันขาด ควรทำหน้าที่ให้สมกับที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจ บริวารทำงานอืดเอื่อยหรือสั่งอย่างได้อย่างมีแววว่าต้องได้อบรมกันยกใหญ่ การสื่อสารหรือสั่งการใดๆควรที่จะต้องเคลียร์และระวังการใช้ศัพท์เทคนิคด้วย
ด้านการเงิน คล่องตัวดี แต่กลางสัปดาห์ไปจะมีเรื่องให้ต้องสะเทือนกระเป๋า ระวังจะเสียเครดิตเพราะคนอื่น เสียผลประโยชน์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือถูกขโมยทรัพย์สิน เสียเงินฟรีเพราะความที่ไม่รอบคอบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนควงไม่ซ้ำหน้า ยังไม่เจอใครที่จะปักหลักอย่างจริงจัง ส่วนคนมีคู่ จะทำอะไรก็ควรที่จะไว้หน้าและให้เกียรติกันบ้างก็พอ
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน) มีความช่วยเหลือและความร่วมมือตกมาถึงคุณมากขึ้น มีกำลังใจที่จะสานต่อในสิ่งที่ทำค้างอยู่ให้สำเร็จลุล่วงแม้ว่าจะยังมิได้มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ตามแต่เนื่องจากผู้ที่หนุนหลังคุณอยู่มิใช่ธรรมดาซึงก็มีส่วนที่ทำให้อะไรๆดูเวิร์คขึ้นกว่าเดิม ด้วยประสบการณ์ทำให้สามารถสยบปัญหาได้อย่างราบคาบและมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากขึ้น มีคุณสมบัติโดดเด่นบางอย่างที่คนอื่นไม่มีโดยเฉพาะเรื่องของการปรับตัวที่เข้าไหนก็เข้าได้ทำให้มีสังคมที่กว้างขวาง เป็นช่วงที่อาจจะทำน้อยได้มากแต่ก็ยังมิอาจประมาทได้ ต้องพยายามที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพตนอย่างสม่ำเสมอ ต้องอินเทรนด์ไว้ตลอด บางเรื่องที่ได้รับรู้มาก็อย่าเพิ่งตีความตามความเข้าใจตนโดยที่ไม่หาข้อมูลเพิ่มเติมล่ะ ระวังคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งด้วย
ด้านการเงิน รับทรัพย์ก้อนโต หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง มีรายได้จากหลายแหล่ง แต่รายการจ่ายก็มิใช่ย่อยๆ พยายามคุมสภาพคล่องไว้ให้ได้ ต้องมีลิมิตสำหรับคนที่หยิบยืมด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ค่อยๆพิจารณาน่าจะเจอใครที่โดนใจสักคน ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ได้ปะทะคารมกันเบาๆ เหตุจากความเจ้าชู้
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม) ขลุกขลักไปหมดไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไร เรื่องที่คิดหรือแก้ปัญหาให้คนอื่นดูเหมือนว่าจะง่ายแต่สำหรับของตนคล้ายกับว่าจะจนปัญญาขึ้นมาซะงั้น มีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลไปร้อยแปดประการ บางทีหน้าที่ก็ไม่ใช่แต่ก็จำเป็นต้องรับไว้เพื่อส่วนรวมดังนั้นหลายสิ่งจึงต้องมาตกหนักอยู่ที่คุณ เจอการทำงานที่เป็นแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไม่ค่อยมีความกลมกลืนกันนักทำให้ต้องหนักใจอยู่มิใช่น้อย มีสิทธิ์ที่ปัญหาซ้ำรอยเดิมจะกลับมาหรือเรื่องที่คุกรุ่นมานานถึงคราวระเบิดออกเหตุจากแบกความอึดอัดต่อไปอีกไม่ไหวทำให้ต้องพูดอะไรออกมาบ้าง แต่การที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในตอนนี้เห็นทีว่าคงจะไม่ง่ายดายอย่างที่คิด จะเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ของขึ้นหรือเบรกแตกแบบฉับพลันจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์อย่างแรง บางท่านมีเหตุให้ต้องจับพลัดจับผลูถูกโยกย้ายไปประจำตำเหน่งใหม่ไกลถิ่นเดิม
ด้านการเงิน หาเงินเก่งแต่ก็มิได้มีมากพอที่จะเจือจานใครได้มากมาย ระวังจะประมาณการผิดด้วยล่ะ ฟุ้งเฟ้อเกินตัวนักไม่ดี อย่าได้หาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักไม่สมหวัง คนที่คิดว่าใช่กลับไม่เป็นดั่งใจคิด ส่วนคนมีคู่ ระวังรักร้าวจากมือที่สาม
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม) สิ่งที่ดำเนินการหรือนำเสนอไปจะยังไม่ได้รับการสนองตอบเท่าที่ควรจะเป็น หาคนที่จะพึ่งพาได้ยากแม้แต่คนกันเองก็ตาม ต้องหยัดยืนด้วยลำแข้งของตนให้ได้ อย่าได้คิดฟุ้งหรือทำอะไรที่เป็นการแหกกฎเกณฑ์ข้อบังคับ การรนหาที่เป็นอะไรที่สี่ยงเกินไปและมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นแพะรับบาปอีกต่างหาก มิควรรับคำท้าหรือเชื่อลูกยุของใครเด็ดขาด ควรที่จะดูแลเอาใจใส่ในงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างทั่วถึง ไตร่ตรองก่อนที่จะทำสัญญาข้อตกลงหรือแม้แต่จะเป็นการรับปากในเรื่องใดๆก็ตาม บางทีการเปลี่ยนวิธีคิดโดยที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆก็น่าที่จะได้ผล และในบางเรื่องควรลงมือศึกษาเรื่องนั้นๆอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยความอดทนซะก่อนเพราะการที่จะต้องย้อนกลับไปแก้ไขจะเป็นอะไรที่ลำบากกว่าซะอีก ต้องเพิ่มความมานะบากบั่นมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว อย่าได้วู่วามหรือใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
ด้านการเงิน จัดสมดุลไม่ดีมีสิทธิ์ที่จะกระเป๋าแห้งก่อนกำหนด ใช้จ่ายสะเปะสะปะไม่ได้เลย เจ้าหนี้ตามติด มีเรื่องให้ต้องเสียเงินแบบคาดไม่ถึง ที่สำคัญระวังจะโดนหลอกให้ต้องสูญเงินฟรีด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีแววว่าจะได้ตกหลุมรักเข้าอย่างจัง ส่วนคนมีคู่ มีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกัน ความหวานชื่นกลับคืนมาอีกครั้ง