เผยผิวโกลว์ ฉ่ำน้ำ ผิวแข็งแรง ด้วย ELEMIS Rose Collection จากกุหลาบอังกฤษ 20 สายพันธุ์

ELEMIS แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ กับ “Rose Collection” กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่รังสรรค์คุณค่าของสารสกัดจากกุหลาบอังกฤษออร์แกนิกกว่า 20 สายพันธุ์ ที่คัดสรรมาอย่างพิถิพิถัน เปี่ยมประสิทธิภาพมอบผลลัพธ์อันทรงพลังให้ผิวสงบ เติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก มอบผิวเปล่งประกายใน 7วัน
โดย ELEMIS Rose Collection ใช้ส่วนผสมที่คัดสรรพิเศษจาก กุหลาบอังกฤษออร์แกนิก 20 สายพันธุ์ ที่ถูกปลูกขึ้นในฟาร์ม เมือง Herefordshire ประเทศอังกฤษ ที่ดูแลโดยเกษตรกรหญิงผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน ไม่ใช้สารเคมี ดอกกุหลาบจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สารสกัดจากดอกกุหลาบมีคุณภาพดีที่สุดและผลิตภัณฑ์ถูกรังสรรค์ให้มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ด้วยกระบวนการกลั่นอย่างพิถีพิถัน
Organic Rose Hydrolat – น้ำสกัดจากกลีบกุหลาบออร์แกนิกที่มอบความชุ่มชื้น และกลิ่นหอมผ่อนคลาย
English Rose Oleo Extract – สารสกัดกุหลาบในน้ำมันที่เข้มข้นและปลอบประโลมผิวอย่างล้ำลึก
ไอเท็มไฮไลต์จาก ELEMIS Rose Collection
Pro-Collagen Rose Cleansing Balm (ราคา 2,450 บาท ขนาด 100 กรัม)
บาล์มทำความสะอาดอันดับ 1 จากอังกฤษ ที่ให้มากกว่าการทำความสะอาดผิว เพราะ ELEMIS Pro-Collagen Rose Cleansing Balm เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 3-in-1 ที่ทั้งละลายเมคอัพ ขจัดสิ่งสกปรก และบำรุงผิวในขั้นตอนเดียว พร้อมกลิ่นหอมอโรม่า เปลี่ยนประสบการณ์การล้างหน้า ให้เหมือนการปรนนิบัติผิวในสปาชั้นนำ ช่วยทำให้ผิวรู้สึกนุ่ม ชุ่มชื้น และเบาสบาย ไม่แห้งตึงหลังล้างหน้า
Pro-Collagen Rose Micro Serum (ราคา 4,500 บาท ขนาด 30 มล.)
เซรั่มเข้มข้นที่บรรจุสารสกัดจากกุหลาบอังกฤษกว่า 20 สายพันธุ์ ถึง 7,000 ไมโครแคปซูล ตรงเข้าบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึก มอบผลลัพธ์ผิวโกลว์ ฉ่ำน้ำ ดูสุขภาพดี ลดอุณหภูมิผิวและอาการระคายเคือง พร้อมเพิ่มความชุ่มชื้นได้มากกว่า Hyaluronic Acid ถึง 3 เท่า และให้ผลลัพธ์ความชุ่มชื้นยาวนานถึง 72 ชั่วโมง
Pro-Collagen Rose Marine Cream (ราคา 4,800 บาท ขนาด 50 มล.)
เดย์ครีมเนื้อสัมผัสบางเบาแบบ silky-satin มอบความชุ่มชื้นยาวนาน 24 ชั่วโมงโดยไม่ทำให้หน้ามัน เหมาะสำหรับใช้ก่อนแต่งหน้า พร้อมช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและลดเลือนริ้วรอยได้ใน 2 สัปดาห์