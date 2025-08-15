PAUL & JOE มอบความงดงามของคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง

พบเสน่ห์แห่งความงามที่ไม่มีวันเลือนหาย กับคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ร่วง “2025 Autumn Collection L’Éternelle Palpitation” จากแบรนด์ PAUL & JOE ที่ได้แรงบันดาลใจจากปารีสในศตวรรษที่ 19 ถ่ายทอดผ่านโทนสีอบอุ่น ลวดลายดอกไม้สุดประณีต และความงามที่เหนือกาลเวลา เริ่มต้นด้วย
PAUL & JOE EYE COLOR PALETTE (ราคา 1,800 บาท) กับ 2 พาเลตต์เฉดสีใหม่ เปลี่ยนดวงตาให้น่าหลงใหล, PAUL & JOE SHIMMERING EYE COLOR (ราคา 850 บาท) อายแชโดว์เนื้อประกายโปร่งแสงที่มอบมิติแสงเงา สร้างเมคอัพลุคให้คุณได้อย่างนุ่มนวล , PAUL & JOE LIPSTICK REFILL (ราคา 700 บาท) ลิปสติก 5 เฉดสีใหม่ ช่วยให้ริมฝีปากเปล่งประกายสดใส แบบสาวปารีเซียง, PAUL & JOE LIPSTICK CASE LIMITED R (ราคา 700 บาท) เคสลิปสติกแมวเหมียวสีทองรุ่นลิมิเตด และ PAUL & JOE LIPSTICK CASE CS (ราคา 400 บาท) เคสลิปสติกลวดลายภาพวาดสวยสะดุดตา สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
พร้อมมอบความงดงามของฤดูใบไม้ร่วงให้คุณได้สวยอย่างมีสไตล์ ได้แล้ววันนี้ ที่เคาน์เตอร์ PAUL & JOE เซ็นทรัลชิดลม และ เมกาบางนา หรือ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ Central Online , Lazada