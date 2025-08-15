อลังการไม่หยุด! ไอคอนสยามดึงแบรนด์ดังระดับโลกเสริมความปัง

ไอคอนสยาม ดึงแบรนด์หรูระดับโลก ตอกย้ำ Global Experiential Destination อันดับหนึ่งของไทย ล่าสุด เพิ่มแบรนด์เปิดตัวใหม่ เช่น Balenciaga, Fendi, Loewe และ Loro Piana พร้อมรองรับนักช้อประดับไฮเอนด์ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตอกย้ำเป็น Global Experiential Destination อันดับหนึ่งของไทย
ประเทศไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของแบรนด์ลักซ์ชัวรีระดับโลกที่เลือกใช้ในการเปิดร้านแรกในภูมิภาค โดยเฉพาะไอคอนสยาม ที่มีโซนไอคอนลักซ์ (ICONLUXE) บนพื้นที่กว่า 25,000 ตรม.ซึ่งได้รับการออกแบบตกแต่งโดยเน้นสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบลักซ์ชัวรีอย่างแท้จริง ปัจจุบัน รวบรวมแบรนด์ลักซ์ชัวรีแฟชั่นระดับโลก ไฟน์จิวเวลรี่ และนาฬิกาไฮเอนด์ไว้มากกว่า 30 แบรนด์
“ไอคอนสยาม ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากแบรนด์หรูระดับโลก ที่มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเป็นฐานสำคัญสำหรับกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มองหาประสบการณ์ที่แตกต่างและมีคุณภาพ โดยล่าสุด มีแบรนด์ลักซ์ชัวรีใหม่เปิดตัวเพิ่มขึ้น เช่น Balenciaga, Fendi, Loewe และ Loro Piana เสริมทัพแบรนด์หลักอย่าง Louis Vuitton, Hermès, Dior, Cartier, Gucci ฯลฯ และภายในสิ้นปีนี้ยังจะมีแบรนด์ลักซ์ชัวรีใหม่ๆ มาเสริมทัพอีก เช่น BURBERRY, Miu Miu, GIORGIO ARMANI ฯลฯ” ผู้บริหารได้กล่าว
และหลังจากนี้ไอคอนสยามยังเดินหน้ากลยุทธ์ Experiential Marketing อย่างต่อเนื่อง เพื่อปักหมุดการเป็น Global Experiential Destination อันดับ 1 ในประเทศไทย ผ่านการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติที่หลากหลาย และหนึ่งในประสบการณ์ที่สำคัญคือ กลุ่มสินค้าลักซ์ชัวรี ซึ่งเราได้ร่วมมือกับแบรนด์ต่างๆ ทั้งการจัดป๊อปอัพเพื่อนำเสนอคอลเลกชันพิเศษ การจัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟภายในร้าน แฟชั่นโชว์ระดับโลก และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ และสร้างแรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรมลักซ์ชัวรีรีเทลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทย จนได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับรางวัลและการจัดอันดับมากมาย อาทิ CNBC ยกให้เป็นหนึ่งใน Luxury Destination ชั้นนำของไทย, รางวัล Best Luxury Shopping Mall in Thailand โดย Luxury Lifestyle Awards 2024, อันดับ 4 จุดหมายปลายทางลักซ์ชัวรียอดเยี่ยมในเอเชีย โดย Luxurious by Marketing Mentor และรางวัล Asia’s Most Innovative Shopping Experience Award from Cathay Pacific’s Cathay Members’ Choice Awards