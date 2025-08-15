ส่อง ‘ลาบูบู้’ ของซูเปอร์สตาร์

ลาบูบู้ ตุ๊กตาจากจีนซึ่งกลายเป็นเครื่องประดับที่ย้อนกลับมาเป็นกระแสไวรัลในเวลานี้ ลาบูบู้ ตุ๊กตาขนนุ่มที่แม้จะค่อนข้างเทอะทะ แต่สามารถติดไว้กับกระเป๋าถือได้
ไอเดียของลาบูบู้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว “คาซิง หลุง” นักออกแบบชาวฮ่องกงได้สร้างสรรค์ลาบูบู้ขึ้นเมื่อปี 2015 เพื่อใช้กับหนังสือเด็กเรื่อง ‘The Monster’ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานนอร์ส การร่วมมือกับบริษัท Pop Mart ของจีน ทำให้ลาบูบู้มีชื่อเสียงโด่งดังในปี 2019 คอนเซ็ปต์ของ Pop Mart คือ ฟิกเกอร์ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่
ลาบูบู้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลกเมื่อ “ลิซา” วง Blackpink เปิดเผยตัวว่าเป็นแฟนคลับของลาบูบู้เมื่อครั้งให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Vanity Fair เหล่าคนดังคนอื่นๆ จึงพากันฮิตตาม
นิตยสาร Forbes รายงานว่า ตุ๊กตาลาบูบู้หนึ่งชุดมียอดขายที่ประมาณ 810 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ปัจจุบันมีตุ๊กตาผ้าขนนุ่มเหล่านี้วางจำหน่ายอยู่มากมาย แม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ของฝรั่งเศสก็มีตุ๊กตาลาบูบู้รุ่นลิมิตเต็ดอิดิชันวางขาย โดยปลอมตัวเป็นงานศิลปะชื่อดังอย่างโมนาลิซา หรือหญิงสาวสวมต่างหูมุก
:: ลลิษา มโนบาล
ผู้คลั่งไคล้ตุ๊กตาลาบูบู้ เคยบอกกับนิตยสาร Variety ว่า “ฉันหยุดพูดถึงลาบูบู้ไม่ได้เลย ฉันคลั่งไคล้พวกมันมาเกือบปีแล้ว แต่ตอนนี้ฉันหาลาบูบู้ตัวใหม่ไม่ได้แล้ว พวกมันหายากมาก เป็นที่น่าเสียใจ”
:: คิม คาร์เดเชียน
โพสต์ไอจี-สตอรี เป็นภาพคอลเล็กชันตุ๊กตาลาบูบู้ จนเป็นที่ฮือฮา ตามมาด้วยข่าวฮือฮาอีกรอบเมื่อ “เซนต์ เวสต์” ลูกชายวัย 9 ขวบ พยายามแฮ็กไอจีของเธอเพื่อสั่งซื้อตุ๊กตาลาบูบู้ที่กำลังเป็นกระแสไวรัล เขาอยากได้ของเล่นชิ้นนี้มาก โดยเฉพาะลาบูบู้ “ตัวใหญ่ยักษ์ และตัวที่มีฟันรุ้ง”
:: ริฮานนา
ภาพบนไอจีของเธอเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาภาพเดียวกลายเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ ริฮานนาปรากฏตัวในชุดลำลองสุดเท่ตามปกติ แต่กลับถูกพบเห็นพร้อมกับฟิกเกอร์ลาบูบู้ ที่ห้อยอยู่กับกระเป๋าถือใบหรูของเธอ ไม่มีแคมเปญ ไม่มีการกล่าวถึงใดๆ และไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับแบรนด์ เธอเป็นผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลก แค่มีของเล่นแปลกๆ ห้อยอยู่กับตัว แค่นี้ก็กลายเป็นกระแส
:: เลดี้ กาก้า
เพิ่งเปิดตัวเทรนด์ตุ๊กตาลาบูบู้พร้อมกับโชว์แนวขี้เล่นของเธอระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต ‘Mayhem’ เธอสวมชุดที่ประดับด้วยตุ๊กตาลาบูบู้ ซึ่งออกแบบโดย “มาร์โก มอนโร” นอกจากนั้นเธอยังแชร์คลิปวิดีโอบน TikTok ประกาศตัวเองเป็นลาบูบู้เพื่ออินกับเทรนด์นี้มากยิ่งขึ้น
:: ดัว ลิปา
กลายเป็นข่าวดังเมื่อเธอนำตุ๊กตาลาบูบู้มาประดับที่กระเป๋าถือ โลกโซเชียลมองว่ามันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเท่และความน่ารักของนักร้องสาวมากความสามารถ
:: ชาวารี
หนึ่งในดารารุ่นใหม่ของบอลลีวูด ถูกพบเห็นเมื่อเร็วๆ นี้พร้อมกับตุ๊กตาลาบูบู้ ที่ห้อยอยู่บนกระเป๋าถือ Balenciaga ของเธอ เป็นอีกกระแสของสังคมอินเดีย