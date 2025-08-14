พอล สุจริตกุล & สายสาร์ อัมระนันทน์ เตรียมวิวาห์ 29 ส.ค. นี้

หลังจากคบหาดูใจกันมาหลายปี ล่าสุด “พอล สุจริตกุล” และ “กั๊บ – สายสาร์ อัมระนันทน์” เตรียมเข้าสู่ประตูวิวาห์ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ Glass House, Nai Lert Heritage House โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีการแบบไทยตามประเพณี ส่วนช่วงเย็นจะเป็นงานเลี้ยงฉลองสมรสสุดหรูแบบดินเนอร์
สำหรับหนุ่มพอลเป็นบุตรชายของ “คุณรฐา บวรธีรภาส” ” และ “ดร.สมปอง สุจริตกุล” นักการทูตและนักกฎหมายผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตเอกอัครราชทูตพิเศษและอดีตกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบันพอลดำรงตำแหน่ง Chief Experience Officer ของ Thai Stick บริษัทชั้นนำด้านการเพาะปลูกและส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์ของประเทศไทย
ด้านกั๊บเป็นบุตรสาวคนเล็กของ “คุณวิทูสวัสดิ์ – คุณลิสา อัมระนันทน์” โดยก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Golden Goose Thailand ดูแลแขกวีไอพีและลูกค้าระดับไฮเอนด์ ก่อนจะตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ชีวิตครอบครัวกับหนุ่มพอล
