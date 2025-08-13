ยืนยันรอยร้าวครอบครัวเบ็กแฮม “บรู๊กลิน” โชว์เดี่ยวงานแต่งรอบ 2

เสียงลือเรื่องความไม่ลงรอยกันของบ้านเบ็กแฮม ระหว่าง บรู๊กลิน เบ็กแฮม และภรรยากับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่ดังหนาหูกันมานานหลายเดือนแล้ว ซึ่งข่าวกอซซิปนี้น่าจะมีมูลความจริงสูง เพราะล่าสุดในวันสำคัญของบรู๊กลิน และภรรยา นิโคล่า ทายาทมหาเศรษฐี เนลสัน เพลท์ซ อย่างวันแต่งงานรอบ 2 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่คฤหาสน์ในรัฐนิวยอร์กของครอบครัวเจ้าสาว
วาระพิเศษนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความรักของทั้งคู่อีกครั้ง แม้จะผ่านการเข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการมากว่า 3 ปีแล้ว โดยจัดพิธีแบบเรียบง่าย ท่ามกลางเพื่อนๆ และญาติของครอบครัวของนิโคล่า โดยไม่มีสมาชิกคนอื่นๆ ของตระกูลเบ็กแฮมไปร่วมงานนี้แต่อย่างใด โดยเดวิด วิกตอเรีย และลูกชายอีก 2 คน โรมิโอ และ ครูซ กำลังสนุกสนานกับการล่องเรือยอร์ชอย่างเพลิดเพลิน
ข่าววงในกล่าวว่า ครอบครัวเบ็กแฮมไม่ได้รับเชิญไม่งานนี้ และไม่ได้รับรู้ข่าวงานแต่งรอบ 2 นี้มาก่อนและหลายฝ่ายเชื่อว่า ทางบรู๊กลิน ได้ตัดขาดสายสัมพันธ์กับทางบ้านไปแล้ว โดยเลือกให้ความสำคัญกับภรรยามากกว่า ซึ่งนั่นทำให้เดวิด ผู้ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นแฟมิลี่แมน หัวใจแตกสลาย
โดยข่าวความแตกร้าวของครอบครัวเบ็กแฮมมีให้เห็นมาพักใหญ่แล้ว ทั้งการที่ไม่ค่อยเห็นภาพลูกชายคนโตของบ้านเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวในวันสำคัญต่างๆ ทั้งการโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานที่อเมริกา บ้านเกิดภรรยา ทั้งการไปสนิทสนมกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกน คนละฝั่งกับเดวิดและวิกตอเรียที่ถือข้างฝั่งราชวงศ์อังกฤษ
รวมทั้งล่าสุดที่มีข่าวทั้งคู่ไม่พอใจที่ครอบครัวเบ็กแฮมอ้าแขนต้อนรับแฟนใหม่ของโรมิโอ ซึ่งเคยมีข่าวว่าเป็นแฟนเก่าของบรู๊กลินสมัยยังเด็ก และเชื่อกันว่านั่นคือฟางเส้นสุดท้าย ที่ยิ่งทำร้ายความสัมพันธ์อันเปราะบางของสะใภ้คนโตกับแม่ผัวให้ขาดสะบั้นลง จนทำให้ทั้งคู่เลือกเดินหันหลังให้กับครอบครัวอย่างที่เห็นนี้
แถมมีข่าวซุบซิบอีกว่าที่คู่รักนี้ตัดสินใจจัดพิธีวิวาห์แลกคำสาบานอีกครั้งนั่น เป็นเพราะในงานแต่งครั้งแรกเจ้าสาวไม่ค่อยแฮปปี้ ไม่ว่าจะเป็นการไม่ค่อยมีสิทธิมีเสียงในการออกแบบงานอย่างที่ฝัน ด้วยความเกรงใจแม่สามี แถมยังโดนวิกตอเรียแย่ง “เฟิร์สแดนซ์” การเต้นรำฉลองพิธีเป็นคู่แรกของบ่าวสาวไป ทำให้นิโคล่ารู้สึกเสียใจ และเป็นปมที่ติดอยู่ในใจ จนได้ตัดสินใจจัดพิธีอีกครั้งนี้ในแบบที่เธอต้องการอย่างแท้จริง