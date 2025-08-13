คนไทยไม่น้อยหน้าใคร...เก่งรอบด้าน ความสามารถประจักษ์ระดับอินเตอร์

ท่ามกลางกระแส Thai Pride เชิดชูความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่กำลังเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งเรื่องพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้เลือดรักชาติของคนไทยลุกโชน แถมยังโดนสบประมาทจากคู่อริที่กระหน่ำทำคอนเทนต์ใส่ร้ายเมืองไทย ก็ยิ่งโหมให้คนไทยยอมไม่ได้ งัดเอาทุกไม้เด็ดที่มีมาตอบโต้แบบไม่ยั้ง
เรื่องที่จะมาเบ่งว่าคนไทยด้อยกว่านี่ยิ่งไม่มีใครรับได้ เพราะทุกวันนี้คนไทยได้สยายปีไปทั่วโลก โชว์ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ระดับโลก ทั้งด้านบันเทิง กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี ก็มีคนไทยไปคว้าแชมป์ สร้างชื่อเสียง จะมีใครบ้างนั้นลองไปดูกัน?
คนแรกที่ดังไปทั่วโลก ต้องยกให้กับนักร้องสาว “ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล” ถัดมาเป็นเด็กไทยที่ไปเติบโตในวงการ K-POP มีแฟนคลับทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล จาก GOT7, เตนล์-ชิตพล ลี้ชัยพรกุล จาก NCT, มินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์ จาก I-dle, นัตตี้-อาณัชญา สุพุทธิพงศ์ จาก Kiss of Life, ยอร์ช-ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ จาก POW
ต่อมาต้องยกให้ T-POP ที่ 2-3 ปีหลังนี้โกอินเตอร์มีแฟนคลับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น มิลลี่ แร็ปเปอร์สาวตัวจี๊ด หรือบอยแบนด์ BUS ที่ล่าสุดไปกวาดแฟนคลับญี่ปุ่นกลับมาได้เพียบ วง LYKN ที่ได้รับเชิญไปแสดงโชว์ไฮไลต์ในงานปีใหม่ของฮ่องกง ส่วนวงผู้หญิง 4EVE ที่สั่งสมแฟนคลับต่างชาติมาพักใหญ่ ก็ได้ร่วมเทศกาลดนตรีที่อเมริกามาแล้ว ล่าสุด ต้องยกให้ เจฟ ซาเตอร์ ที่เพิ่งทัวร์คอนเสิร์ตในละตินอเมริกามาหมาดๆ
นอกจากดนตรีแล้วเรื่องการแสดงก็ไม่น้อยหน้า ภาพยนตร์ หลานม่า ที่เข้าไปสู่แคนดิเดทรอบลึกๆ ของรางวัลออสการ์ ล่าสุด Mad Unicorn สงครามส่งด่วน ก็สร้างชื่อฮือฮาในระดับอินเตอร์ แถมได้เข้าชิงงาน International Streaming Festival ที่เกาหลีใต้ เวที Global OTT Awards 2025 ถึง 3 สาขา ทั้งด้านครีเอทีฟ กำกับ และ ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์ ในสาขานักแสดงนำชาย เช่นเดียวกับ 2 นักแสดงของ GMMTV “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” จากซีรีส์ “High School Frenemy มิตรภาพ คราบศัตรู” ที่ได้เข้าชิงในสาขา “Best Newcomer Actor(Male)”
เวทีนางงาม “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ก็คว้ามงกุฎมิสเวิลด์มาครอง โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ครองมงกุฏจากเวทีนี้ ด้านกีฬา “เติ้น-ทัศนพล อินทรภูวศักดิ์” นักขับวัย 19 ปี ก็เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์แข่งรถระดับโลกมาครอง ในการแข่งขัน FIA Formula 3 หรือ อย่าง “วิว-กุลวุฒิ วิทิตศานต์” นักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทย ที่ก้าวสู่อันดับหนึ่งของโลก เมื่อต้นเดือนก่อน ส่วนเรื่องมวย ทั้ง บัวขาว หรือ รถถัง ก็สร้างชื่อเสียงในต่างแดนทั้งคู่
สำหรับด้านศิลปะ ก็ไม่น้อยหน้าใคร แบรนด์ Pipatchara ที่ได้รับการพูดถึงทั่วโลกจากคอนเซ็ปต์แฟชั่นแบบยั่งยืน นำขยะพลาสติกมาทำเป็นเดรส กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ และเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ผ่านมาได้แต่งชุดให้ บาบาร่า พาลวิน ส่วนกระแสอาร์ตทอย “มด-นิสา ศรีคำดี” หรือ Molly เจ้าของผลงาน “Crybaby” ตุ๊กตาเด็กผู้หญิงน้ำตาคลอเบ้า ก็โด่งดังไปทั่วเอเชีย หรืออย่าง “พัชรพล แตงรื่น” หรือ Alex Face ศิลปินสตรีทอาร์ตผู้ออกแบบ “น้องมาร์ดี” เด็กน้อย 3 ตาในชุดกระต่าย ที่มีลวดลายเอกลักษณ์จนได้จัดแสดงโชว์ไปทั่วโลก
ปิดท้ายที่สายไอที ทั้งด้านอีสปอร์ตที่กวาดแชมป์ของหลายๆ เกมมาครอง ไม่ว่าจะเป็นทีมฟัลคอนที่คว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน Free Fire เมื่อปีก่อน หรือ ทีมแวมไพร์ อีสปอร์ต กับเกมส์ PUBG ที่เคยคว้าเงินรางวัลกว่า 22 ล้านบาท หรือ เกม RoV ที่มีทีมเบคอน ไทมส์ คว้าแชมป์มาครองหลายสมัย ล่าสุด Jeansui หรือ สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล คว้าแชมป์โลกการแข่งขัน eFootball™ Championship ของปีนี้ และสาวน้อยมหัศจรรย์ “น้องมิลค์” วรรรญา วรรณผ่อง เจ้าของแชมป์บินโดรนโลกหลายสมัยต่อเนื่อง เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ก็เพิ่งคว้าแชมป์การแข่งขันเอฟเอไอโดรนเรซซิ่งชิงแชมป์โลก ที่ประเทศจีนมาครอง