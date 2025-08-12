ณัฐธีรา บุญศรี ยกระดับห้างเซ็นทรัลให้เป็น “จุดหมายแห่งของขวัญ”

ซีอีโอคนเก่ง โอ๊ด-ณัฐธีรา บุญศรี จัดแคมเปญ “Central Happy Mother’s Day: The Greatest Gifts for the Greatest Mum” ยกระดับห้างเซ็นทรัลให้เป็น “จุดหมายแห่งของขวัญ” อย่างครบครัน พร้อมดีลลดสูงสุด 30% และกิจกรรมมากมาย แถมชอปได้บุญส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งสตรี วันนี้-14 ส.ค. 68 ณ ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกแพลตฟอร์มชอปปิ้ง
ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา ชวนร่วมบอกรักคุณแม่ในสไตล์ของตัวเอง ตั้งแต่การเติมเต็มความอร่อย ไปจนถึงการดูแลตัวเองให้คุณแม่สวยปิ๊ง เพื่อให้คุณลูกคุณแม่ได้มีโมเมนต์ดีๆ ร่วมกัน ช่วงเทศกาลวันแม่นี้ในแคมเปญ The Street Precious Moments with Mom วันนี้-12 ส.ค. 68
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กก.ผจญ.บจก.ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ จัดงานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย 2568 “จดหมายแห่งมิตรภาพ From Bangkok to Beijing” ชมแสตมป์หายากของเอเชีย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตราไปรษณียากรภาพฝีพระหัตถ์ เวิร์กช็อป การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย–จีน มินิคอนเสิร์ต และตลาดแห่งมิตรภาพ วันนี้-12 ส.ค. 68 ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก
คิง เพาเวอร์ ชวนมอบของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ระดับโลก รวมฮิตน้ำหอมกลิ่นดอกไม้ และสกินแคร์เซ็ทสำหรับคุณแม่ พร้อมพาคุณแม่ร่วมกิจกรรม ฟังเพลงจาก LIVE DJ และ PASS AROUND COCKTAIL เมนูพิเศษ วันนี้-12 ส.ค. 68 ที่ คิง เพาเวอร์ ซิตี บูทีก ชั้น 1-2 โซน PARADE โครงการ ONE BANGKOK
BALMAIN HAIR จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษวันนี้–31 ส.ค. 68 ที่ BALMAIN HAIR POP-UP STORE เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชั้น 2 แบบฉบับแฮร์กูตูร์ ทั้ง Haircare, Hair Styling, Accessories และ Beauty Tools พร้อมกิจกรรม “Gift for Mom” ทุกยอดชอป หรือ Follow Instagram @HAIRCOUTURE_TH รับ Balmain Hair Happy Mother’s Day การ์ดอวยพรวันแม่ วันนี้-12 ส.ค.68