ช้อป ชิม ชิล ช่วงเทศกาลวันแม่ ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม

วันแม่ปีนี้ ถ้ายังไม่รู้จะพาคุณแม่ไปไหน...ลองเปลี่ยนบรรยากาศชวนคุณแม่มากระชับความสัมพันธ์เติมเต็มโมเมนต์ดีๆ ให้แก่กัน ด้วยการชวนคุณแม่มาเลือก ชม ช้อป ชิล เสื้อผ้าสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง พร้อมทานอาหารและเครื่องดื่ม อิ่มอร่อยตลอดทั้งวัน ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม
เริ่มต้นด้วยช่วงเช้าแสนสดใส ด้วยการช้อปปิ้งสุดสนุก จากร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย พร้อมเสิร์ฟลุคสวยหลากสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเรียบหรูสำหรับคุณแม่สายคลาสสิก ลุคชิคสำหรับคู่แม่ลูกสายแฟ หรือใครที่ชอบแต่งตัวในลุคแมตช์คู่แม่ลูกสไตล์ “Twinning” ก็มีให้เลือกสรรมากมาย พร้อมเพิ่มลูกเล่นให้สวยเป๊ะปังมากขึ้น ด้วยพร็อพเครื่องประดับ เช่น กระเป๋า รองเท้า ผ้าพันคอ และสร้อยคอกำไลเก๋ๆ ไม่ว่าจะลุคไหน สไตล์อะไร ก็มีให้เลือกเพียบ
ช่วงพักกลางวันแวะเติมพลังกันที่โซนอาหาร ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยกันถึงสองโซนด้วยกัน เช่น Food Floor MORE a MEAL พิกัดบริเวณชั้น 6 โซน1,2 หรือจะเป็น SAWASDEE Foodie Hub ชั้น 5 โซน 3 ได้คัดสรรเมนูอาหารร้านเด็ดพร้อมเสิร์ฟคู่แม่ลูกสายกินไว้มากมาย ครบครันทุกรสชาติ ทั้งอาหารไทยรสจัดจ้าน อาหารนานาชาติ ขนมหวาน เครื่องดื่มสุดสดชื่น อิ่มแล้วก็ไปเดินช้อปกันต่อ หรือหากเมื่อยก็แวะพักนวดสปาผ่อนคลาย ทำเล็บ ทำผม เติมสวย กันได้ที่แพลทินัมโซน 3
ปิดท้ายด้วยการแวะช้อปของฝากสุดประทับใจในราคาสุดคุ้ม “Gift For Mom” จากร้าน Beauty Buffet ที่มาร่วมจัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดสุดคุ้มสูงสุดถึง 80% พร้อมรับฟรี! กล่องของขวัญเมื่อช้อปครบ 300 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2568 ที่ ร้าน Beauty Buffet ชั้น 2 โซน 3