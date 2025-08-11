เน็ต สิรภพ ร่วมครีเอทของขวัญทัชใจ เซอร์ไพรส์คุณมัน

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชั่นอันดับหนึ่งแห่งของขวัญสุดครบครัน ฉลองเทศกาลวันแม่ปีนี้ค้นพบ ของขวัญทัชใจ เซอร์ไพรส์คุณมัม ให้พิเศษกว่าทุกปีผ่านแคมเปญ “Central Happy Mother’s Day: The Greatest Gifts For The Greatest Mum” คัดสรรแบรนด์ชั้นนำในทุกกลุ่มสินค้ามาให้ทุกคนเลือกสรร เพื่อมอบเป็นของขวัญ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่คนสำคัญ พร้อมบริการออกแบบของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับแม่และทุกคนในครอบครัว ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ส.ค. 68 ณ ห้างเซ็นทรัล ช่องทาง Central App และทุกแพลตฟอร์มช้อปปิ้ง
โดยเนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรมไฮไลท์หลากหลายให้ทุกคนชวนคุณแม่มาร่วมช้อปและครีเอทของขวัญเฉพาะบุคคล ล่าสุดชวนหนุ่มหล่อกระแสแรง “เน็ต – สิรภพ มานิธิคุณ” มาร่วมครีเอทสร้อยคอล็อกเก็ตแสนน่ารักใน “Locked In Memory” และการ์ดวาดมือสื่อรัก “Dear Mum, With Love" ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม จนได้ของขวัญชิ้นพิเศษ เพื่อมอบให้คุณแม่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น เรียกว่าถ้าใครกำลังมองหาของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียว เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมาย และสามารถครีเอทได้ด้วยตัวเอง ต้องไม่พลาดแวะมาเลือกช้อปกันได้ที่ห้างเซ็นทรัล
สำหรับแคมเปญต้อนรับวันแม่ ห้างเซ็นทรัล ยังมอบดีลเด็ดสินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% ครบครันทุกชั้นทุกแผนก รวมทั้งเปิดตัวบริการใหม่ “Central x LINE GIFT” จับมือ LINE ยกขบวนของขวัญแบรนด์ดังให้ลูกค้าส่งมอบความสุขผ่านแชตได้ง่ายๆ ตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ โดยเฉพาะช่วงวันแม่ปีนี้ พร้อมบริการส่งฟรีถึงบ้าน การันตีสินค้าถูกลิขสิทธิ์ และสะสมคะแนน The 1 ได้เหมือน ช้อปที่ห้างเซ็นทรัล
ห้ามพลาดกิจกรรมสุดพิเศษเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างแม่ลูก ส่งมอบความรักให้กับคุณแม่คนเก่ง ให้วันแม่ปีนี้เป็นที่น่าจดจำยิ่งกว่าที่เคย ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 (เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข) ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม อาทิ
• Engrave Your Scent สลักชื่อคนพิเศษของคุณลงบนขวดน้ำหอมที่คุณชื่นชอบ ณ ชั้น G
• Melody of Memories - A Jazz Melody of Memories การแสดงดนตรีแจ๊สสุดไพเราะ ฉลองช่วงเวลาอันน่าจดจำ ในวันที่ 12 ส.ค. 68 เวลา 13.00 น.,16.00 น. และ 18.00 น. ณ ชั้น 1
• Love Links & Charms ครีเอทเรื่องราวผ่านสร้อยข้อมือและพวงกุญแจเฉพาะคุณ ณ ชั้น 3 (จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน)
• Locked In Memory ล็อกเก็ตแสนน่ารัก ตกแต่งด้วยดอกไม้ สำหรับใส่รูปถ่ายขนาดเล็ก ณ ชั้น 4 (จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน)
• Dear Mum, With Love มอบความรักผ่านการสร้างสรรค์ ประดับดอกไม้ลงบนการ์ดวาดมือ ณ ชั้น 5 (จำกัด 50 สิทธิ์ต่อวัน)
• Bra Advisor ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในให้คำแนะนำแบบเอ็กซ์คลูซีฟในการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะกับรูปร่าง และความชอบของคุณแม่และคุณลูก ณ ชั้น 5
• Special Menu บอกรักคุณแม่ผ่านเมนูพิเศษที่รังสรรค์อย่างประณีต จากร้านอาหารชื่อดัง ณ ชั้น 1
และไฮไลท์จากโซน “Luxe Galerie” เซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์แฟชั่นลักชัวรีที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ไม่ว่าจะเป็น
• Tod’s เวิร์คช็อปจัดแต่งดอกไม้ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ 12 ส.ค. 68
• Christian Louboutin รับของขวัญพิเศษ Exclusive Tea Set เมื่อช้อปตามเงื่อนไข วันที่ 8 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68
• Gucci กิจกรรม Scented Flower Jar Animation วันที่ 11 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68
• Prada กิจกรรม Prada Silhouettes พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม (ลงทะเบียนล่วงหน้า) วันที่ 8 ส.ค. 68 – 12 ส.ค.68
• Roger Vivier รับช่อดอกไม้พิเศษภายในร้าน วันที่ 11 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68
• BVLGARI รับภาพโพลารอยด์สุดประทับใจพร้อมช่อดอกไม้ (เมื่อช้อปตามเงื่อนไข) วันที่ 11 ส.ค. 68 – 12 ส.ค. 68
นอกจากนี้พลาดไม่ได้พบสินค้าแบรนด์ชั้นนำทั้ง กลุ่มสินค้าแฟชั่น, บิวตี้, ชุดชั้นใน, เครื่องประดับ, ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษให้ได้ช้อปของขวัญทัชใจพร้อมกิจกรรมมากมาย
และเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาดีๆ ให้กับคุณแม่และคุณลูก เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ขอมาอินกับงาน “DEAR MUM, OUR GUIDING GRACE” ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ส.ค. 68 ณ ชั้น 5 และ OPEN HOUSE ชั้น 6 ที่นี่คุณจะได้พบกับ Gift Market โซนของขวัญไอเดียดีๆ และ Papercraft Workshop by Nichamarin กิจกรรม DIY สุดน่ารักให้ลงมือทำด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังมี OPEN MARKET ที่รวมร้านค้าคราฟต์กว่า 20 แบรนด์ พร้อม OPEN WORKSHOPS ให้สร้างสรรค์เทียนหอมและทำการ์ดสวยๆ ไปมอบให้คุณแม่ ที่สำคัญ! อย่าพลาดรับ Candle Set มูลค่า 150 บาท เมื่อทานอาหารครบตามเงื่อนไข และแวะมาเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความผูกพันด้วยกิจกรรมพิเศษจากร้านค้าต่างๆ ในบริเวณ OPEN HOUSE ที่พร้อมเสิร์ฟความสุขให้คุณและคุณแม่
และในโอกาสวันแม่นี้ ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี ครั้งที่ 20 โดยทุกการช้อปตลอดแคมเปญ Central Happy Mother’s Day (เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ) ห้างเซ็นทรัลจะบริจาค 1% เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยมะเร็งสตรีแก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราสีมา ผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ส.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางการ ช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ยังมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม “Central SHOP SHOP” ช้อปมากยิ่งได้มาก Don’t Stop Shop ช้อปแล้ว ต้องช้อปซ้ำอีก ไม่ว่าจะช้อปเท่าไรก็ตาม จะได้รับคูปองแจกเพิ่มแบบไม่อั้น (เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข) ด้วยดีลสุดคุ้มทุกชั้นทุกแผนก จัดเต็มสิทธิประโยชน์มอบให้ลูกค้าคนสำคัญได้ช้อปเพลินสุดฟินตลอดทั้งวัน ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา (สามารถรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันได้) ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 68 – 1 ก.ย. 68
