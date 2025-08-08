เช็กลิสต์ 15 หนุ่มสาว หล่อ สวย รวย เก่ง ตระกูลดี

กลายเป็นงานใหญ่ประจำปีไปซะแล้ว เมื่อ EM DISTRICT จัดงานกาล่าแห่งปี "LA BELLE et LE BEAU 2025" เปิดตัว 8 สาวและ 7 หนุ่ม รุ่นที่ 2 โดยได้รวบรวมหนุ่ม-สาว ชาติตระกูลดี ที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์ เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถหลากหลาย ตอกย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญของโลกยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจและมีความคิดเป็นของตัวเอง การรวมตัวครั้งนี้ เอ็มดิสทริค ยังต่อยอดด้วยการพาหนุ่มๆ สาวๆ ไปร่วมกันปล่อยพลังทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามความสามารถของแต่ละคน โดย 15 หนุ่มสาวโปรไฟล์เริ่ดนี้มีใครกันบ้างมาดูกัน?
1. “เบลล่า-กุญช์จารี จีระเเพทย์” ลูกสาวคนเดียวของพิธีกรชื่อดัง ศรัยฉัตร กุญชรฯ จีระแพทย์ และจามร จีระแพทย์ ผู้บริหาร บจก.จีเอ็มเอ็ม มิวสิค น้องเบลล่าเริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ทั้ง Jazz และ Ballet เคยได้รับรางวัลมากมาย ตอนนี้นอกจากเรียนหนังสือเเล้ว ยังเป็นครูสอนเต้นอีกด้วย
2. “ธิ-เอกวิทย์ คอมันตร์” ลูกชายคนโตของ อธิดุลย์ กับวิภาวี คอมันตร์ กำลังศึกษา Year 11 ที่ St. Andrews International School ชอบเล่นดนตรี ทั้งกีตาร์, เปียโน, อูคูเลเล่ โดยฝึกฝนด้วยตนเองจากออนไลน์ ทั้งยังชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ต่อยมวย และ Soft tip darts
3. “ญี่ปุ่น-กัญญ์พิชญา พรประภา” สาวสวยในความปกครองของ กุญช์ณิชา พรประภา พึ่งบุญพระ กำลังศึกษาอยู่ที่ BBA in International Hospitality Management (IHM) เธอชื่นชอบในการเต้น Jazz Dance และเคยประกวดเต้นหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศไทยรวมถึงออสเตรเลียด้วย
4. “เคนจิ-กลย์ธัช ชุณห์อรรถกิจ” หนุ่มน้อยจากครอบครัวนักธุรกิจ ลูกชาย ชนัญและณัฐธิดา ชุณห์อรรถกิจ กำลังรอศึกษาต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ เขารักในความเร็ว มีแพสชั่นเรื่องการขับรถ ชอบขับโกคาร์ท เพราะรู้สึกท้าทาย มีสมาธิ และได้แข่งกับตัวเอง
5. “ลียา-ลลีล์ยา เองตระกูล” ลูกสาวพ่อเป๊ก-สัณณ์ชัย เองตระกูล และคุณแม่ธัญญ่า-ธัญญาเรศ เองตระกูล ลียาชอบเต้น K-POP ในสไตล์ Hiphop และกำลังเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT นอกจากนี้ ยังชอบแฟชั่นอีกด้วย
6. “คุน-คุนนธรรม วงศ์พัวพันธ์” ลูกชายคนโตของ เคน ธีรเดช และหน่อย-บุษกร วงศ์พัวพันธ์ น้องคุนเป็นอีกหนึ่งลูกไม้ใต้ต้น ที่ชอบในศิลปะการเล่าเรื่อง เพราะตอนเด็กชอบดูหนังกับคุณพ่อ จึงเริ่มถ่ายหนังสั้นและเขียนบท ล่าสุด ได้รับรางวัล Top Shorts ของอเมริกาเรื่อง Thoughts Of Life ที่ได้กำกับ เขียนบท ถ่ายหนัง และตัดต่อเอง
7. “เหมย-นัชชา วีระกุล” ลูกสาวคนโตของ ประสงค์ กับสุพนิต วีระกุล แห่ง บจก.อุดมเอก ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ที่ Durham Universityประเทศอังกฤษ ชื่นชอบในเรื่องแฟชั่นและจิวเวลรี รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมจิวเวลรี
8. “อูโน่-ศิลา ศิลาอ่อน” ลูกชาย พรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับปนิษฐา ศิลาอ่อน น้องอูโน่สนใจเกี่ยวกับพลังงานธรรมชาติ ทำวิจัยเกี่ยวกับ Centralised and Decentralised พลังงานแสงอาทิตย์ ลม เพื่อกักเก็บนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
9. “แพรว ธนวิสุทธิ์” ลูกสาวคนโตของ พัฒพงษ์ กับปรียามล ธนวิสุทธิ์ ศึกษาอยู่ที่ Temple University ประเทศญี่ปุ่น ชอบศิลปะสไตล์ Surrealism หรือศิลปะที่มาจากจิตใต้สำนึก ถนัดการวาดสีน้ำมัน งานกราฟิกดีไซน์ เคยจัดแสดงผลงานในนิทรรศการ MATHAYOM ART EXHIBITION 2020
10. “สกาย-กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล” ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนางแบบชื่อดัง ลูกเกด-เมทินี กิ่งโพยม กับเอ็ดเวิร์ด ชาร์พเพิร์ล เรียนว่ายน้ำตั้งแต่จำความได้ ปัจจุบันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตัวแทนทีมชาติเยาวชนประเทศไทย ล่าสุด คว้า 3 เหรียญจากการแข่งขัน 47th SEA Aquatics Age Group Championships 2025 ที่สิงคโปร์
11. “แคลร์-สุภัชชา พูลวรลักษณ์” ลูกสาวของ สุริยน กับจิตรดี พูลวรลักษณ์ ศึกษาชั้นปีที่ 2 Boston university ชื่นชอบการเต้น K-POP เคยอยู่ในทีมเต้นของโรงเรียนไปแสดงในงานต่างๆ และเคยทำโปรเจกต์สอนเต้น K-POP ให้เด็กๆ ในจังหวัดเชียงราย
12. “พลาย-ธานนท์ โกรพินธานนท์” หนุ่มอนาคตไกลสายธุรกิจ ลูกชายของ สุรินทร์ กับเนตริกา โกรพินธานนท์ เป็นเยาวชนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล The Diana Award จากการก่อตั้งองค์กรไม่แสวงผลกำไร “Impvest” เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ SME ไทย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษากระทรวงการคลังในโปรเจกต์ Financial Inclusion ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
13. “เทมส์-ฑีฆรี ศิลปอาชา” ลูกสาวคนสวยของคุณพ่อท็อป-วราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับคุณแม่เก๋-ดร. สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้องเทมส์จบปริญญาตรีจาก Northeastern University เป็นนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมามากมายล่าสุด ได้เข้าร่วมการแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ฤดูหนาว ฮาร์บิน 2025
14. “ธรรศ โตแสง” ลูกชายของ ดล โตแสง ประธานกรรมการ บจก.คณดล ธุรกิจในเครือโรงแรม ทอแสง เฮอริเทจ และอสังหาริมทรัพย์ กับปวณรี โตแสง Brand Director บริษัท Club21 Thailand น้องธรรศชื่นชอบการถ่ายภาพ เคยได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดภาพถ่ายของโรงเรียน
15. “ไอจัง-ยิ่งปิยา ใบหยก” ลูกสาวของ ไฮโซเบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก และบี-สุนทรี ใบหยก ไอจังกำลังศึกษาชั้น ม.5 ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ชอบทำอาหารและเบเกอรี่ ทั้งยังชื่นชอบการร้องเพลงและการสร้างคอนเทนต์ลงบน TikTok
เหล่านี้คือ GEN Z หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถ เพียบพร้อมด้วยแพสชั่น รูปสมบัติและทรัพย์สมบัติที่น่าจับตามองของปีนี้